හෝප් සහ ග්රීව්ස්ගේ සතයක් සමඟ වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව රන් 142ක පුරෝගාමී තත්ත්වයක් ශ්රී ලංකාව අත්කරගනී
පවතින ටෙස්ට් තරගයේ අවසාන වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කඩුලු දෙක හෙලා දමමින් සහ ශක්තිමත් ලෙස ද්විතීය ඉනිම ආරම්භ කරමින්, ශ්රී ලංකාව රන් 142ක පුරෝගාමී ස්ථානයක් සමඟ තරගයේ තෙවන දිනය අවසන් කළේ ආධිපත්යය දරන තත්ත්වයකිනි.
ශ්රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ඉනිම අවසන් කරයි
දෙවන සැසියේ දෙවන භාගයේ දී ලබාගත් සංවේගය මත ගොඩනගමින්, ශ්රී ලංකාවේ පන්දු යවන්නන් ඵලදායී ලෙස ඔවුන්ගේ කාර්යය සම්පූර්ණ කරමින් අවසාන වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කඩුලු දෙක ඇද දමා, ප්රථම ඉනිම රන් 50ක වාසියක් සුරක්ෂිත කරගත්හ. සංචාරක කණ්ඩායම පිත්ත සහ පන්දු යැවීම යන දෙකෙහිම දරන්නට දරා සිටියද, දැඩි ලෙස ප්රතිස්පන්දනය කළ ශ්රී ලංකාව අවසානයේ ඉදිරිගාමීව සිටිමින් ඔවුන්ගේ ජය ප්රකාශ කළේ, ඉතා සමීපව තරගකාරී ලෙස ගෙවී ගිය තරගයේ මුල් කොටස අවසන් කරමිනි.
හෝප් සහ ග්රීව්ස් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වෙනුවෙන් දිලිසෙති
වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ගේ ප්රථම ඉනිමේ ඉස්මතු වූ කරුණ වූයේ සුවිශේෂ තනි ක්රීඩක දක්ෂතා දෙකකි. විවෘත කිරීමේ ක්රීඩක ෂායි හෝප් සංයමශීලී ලෙස රන් 112ක් ලකුණු කළ අතර, ජස්ටින් ග්රීව්ස් දිදුලන රන් 180කින් කැරිබියානු කාර්යයට ප්රතිරෝධය දැක්විය හැකි ලකුණු එකතුවක් ලබාදෙමින් ප්රකාශිත ශේෂ්ඨ ලෙස ඉදිරිපත් විය. එම ප්රයත්නයන් තිබියදීත්, ශ්රී ලංකාව ප්රථම ඉනිම වාසිය ලබාගැනීම වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට වළක්වාගත නොහැකි විය.
ශ්රී ලංකාවේ ද්විතීය ඉනිම ආරම්භ වෙයි
ක්රීඩා අවසානය වන විට, ශ්රී ලංකාව සමස්ත ජය ලකුණ රන් 142 දක්වා දිගු කළ නමුත්, ඒ සඳහා කඩුලු දෙකක් අහිමි විය. සිව්වන දිනයේ ද ඒ වාසිය තව දුරටත් ඉහළ නංවාලීමට, වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට ළඟා කරගැනීමට නොහැකි ඉලක්කයක් ස්ථාපිත කිරීමට සංචාරකයෝ කැමැත්තෙන් සිටිනු ඇත.
ශ්රී ලංකාව සිව්වන දිනය නැවත ආරම්භ කරන්නේ තීරණාත්මක ජය ලකුණක් ගොඩනගා ගැනීමේ අරමුණෙන් සහ ඉදිරිදිගට ඉතා ආකර්ෂණීය ලෙස ගෙවෙනු ඇතැයි පොරොන්දු වන ටෙස්ට් තරගයේ ඔවුන්ගේ පන්දු යවන්නන්ට ප්රමාණවත් ඉලක්කයක් ලබාදීමේ ප්රත්යාශාවෙනි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.