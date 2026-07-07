ශ්රී ලංකා බන්ධනාගාරයේ ඇති වූ ප්රචණ්ඩ කලහයෙන් මරණ සංඛ්යාව 26 දක්වා ඉහළට
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාරයක ඇති වූ මාරාන්තික කලහයකින් රැඳවියන් අඩු තරමින් 26 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර, තවත් පුද්ගලයන් 100කට අධික සංඛ්යාවක් තුවාල ලබා ඇති බව වාර්තා වේ. මෑත කාලීන ඉතිහාසයේ රට දුටු බන්ධනාගාර අසාන්තිය පිළිබඳ වඩාත් ප්රචණ්ඩ සිදුවීම් අතරට මෙය ගැනේ.
කූඩු පිටුපස ඇවිළෙන ප්රචණ්ඩත්වය
ප්රතිසංස්කරණ මධ්යස්ථානය තුළ ඇති වූ මෙම මාරාන්තික අකටයුත්ත වේගයෙන් පූර්ණ කලහයක් බවට පත් වූ අතර, බන්ධනාගාර බලධාරීන් හට එය මැඩලීමට නොහැකි වී හදිසි ප්රතිචාර දැක්වීමට සිදු විය. හානිවල විශාලත්වය රට කම්පනයට පත් කර ඇති අතර, දේශපාලන හා සිවිල් සමාජ ක්ෂේත්ර හරහා පිළිතුරු ලබා ගැනීම සඳහා හදිසි ඉල්ලීම් එල්ල වී ඇත.
තුවාල ලැබූ බවට වාර්තා වන පුද්ගලයන් 100 අතරින් කිහිප දෙනෙකු බරපතළ තත්ත්වයක සිටින බව වටහා ගෙන ඇති අතර, වෛද්ය කණ්ඩායම් තුවාළකරුවන්ට ප්රතිකාර කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරනු ලබන බැවින් අවසන් මරණ සංඛ්යාව තවදුරටත් ඉහළ යාමට ඉඩ ඇති බවට සැලකිල්ල ඉහළ ගොස් ඇත.
බලධාරීන්ගේ ප්රතිචාරය
තත්ත්වය පාලනය යටතට ගැනීම සඳහා ආරක්ෂක හමුදා යොදවනු ලැබූ අතර, බන්ධනාගාර පරිශ්රය තුළ සාමය යළි පිහිටුවීම සඳහා නිලධාරීන් කටයුතු කළහ. රාජ්ය මඟින් පවත්වාගෙන යනු ලබන ප්රතිසංස්කරණ ආයතනයක් තුළ මෙවැනි ප්රමාණයේ ප්රචණ්ඩත්වයක් ඇති වීමට ඉඩ හැරුණේ කෙසේද යන්න පැහැදිලි කරන ලෙස රජයට ක්ෂණික බලපෑම් එල්ල වී ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්රමය දිගු කලක් තිස්සේ දරුණු අධික ජනාකීර්ණභාවයෙන් පීඩා විඳ ඇති අතර, මෙවැනි ශෝකජනක සිදුවීම් සඳහා හේතු වන ගිනිඅවුළු ලෙස මානව හිමිකම් ආධාරකරුවන් මෙය නැවත නැවතත් හඳුන්වා දී ඇත. රට පුරා පහසුකම් නිර්මාණය කර ඇති ධාරිතාවට වඩා බොහෝ සෙයින් රැඳවියන් අල්ලා සිටිමින් සම්පත් ක්ෂය කරනු ලබන අතර, රැඳවියන් අතර ආතතිය ඇති කිරීමට එය හේතු වෙයි.
වගවීම ඉල්ලා සිටීම
සිවිල් නිදහස් කණ්ඩායම් සහ විරුද්ධ පක්ෂ දේශපාලනඥයෝ, ප්රචණ්ඩත්වය ඇතිවීමට තුඩු දුන් තත්ත්වයන් පිළිබඳ, කාර්ය මණ්ඩල මට්ටම්, රැඳවියන්ගේ තත්ත්වයන් සහ ප්රචණ්ඩත්වය ඇති වීමට පෙර අනතුරු ඇඟවීමේ සංඥා නොසලකා හරිනු ලැබූවාද යන ප්රශ්න ඇතුළත්ව, සම්පූර්ණ හා විනිවිද පෙනෙන විමර්ශනයක් ඉල්ලා සිටිති.
රාජ්ය ආයතනයක් තුළ ජීවිත 26ක් අහිමි වීම, සම්පූර්ණ හා ස්වාධීන විමර්ශනයකට නොඅඩු කිසිවක් ඉල්ලා සිටී — ජීවිත අහිමි වූවන්ගේ පවුල් සත්යය දැන ගැනීමට සුදුසුකම් ලබයි.
මෙම සිදුවීම ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ප්රතිසංස්කරණය පිළිබඳ දිගු කලක් තිස්සේ පැවති විවාදයන් තීව්ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ආධාරකරුවෝ මෙවැනි ස්වභාවයේ අනාගත ඛේදවාචකයන් වැළැක්වීම සඳහා අර්ථවත් ව්යුහාත්මක වෙනස්කම් හදිසි ලෙස අවශ්ය බව තර්ක කරති.
කලහය ඇති වීමට නිශ්චිත හේතුව සොයා ගැනීම සඳහා විමර්ශන අඛණ්ඩව සිදු වෙමින් පවතින අතර, සිදුවීම්වල අනුක්රමය විස්තර කරමින් රජය සමස්ත නිල ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත. බලධාරීන් තත්ත්වය පිළිබඳ ඔවුන්ගේ මූලික තක්සේරුව සම්පූර්ණ කිරීමත් සමඟ තවදුරටත් යාවත්කාලීන තොරතුරු ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.