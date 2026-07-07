ගෝලීය නැව් ප්රකාණ්ඩ සමාගම MSC හම්බන්තොට වරායේ කොටසක් අත්පත් කර ගැනීමට සූදානම් වෙයි
ලෝකයේ විශාලතම කන්ටේනර් නැව් සේවා සමාගම වන මෙඩිටරේනියන් ෂිපිං කම්පැනිය (MSC), ශ්රී ලංකාවේ හම්බන්තොට ජාත්යන්තර වරායේ කොටසක් අත්පත් කර ගැනීම සඳහා උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවල නිරත වී ඇති බව සාකච්ඡා පිළිබඳව දැනුවත් ආරංචි මාර්ග පවසයි. දකුණු ආසියාවේ වඩාත්ම උපායමාර්ගිකව විවාදාත්මක වූ මෙම නාවික වත්කම කෙරෙහි නොබිඳුණු ජාත්යන්තර විශ්වාසය නැවතත් ඇති වෙමින් තිබීමේ ලකුණක් ලෙස මෙය සැලකේ.
නැවත අවධානයට ලක් වූ වරායක්
ශ්රී ලංකාවේ දකුණු වෙරළ තීරයේ පිහිටි හම්බන්තොට වරාය, ලෝකයේ ප්රධානතම නැව් මාර්ගවලින් එකක් ඔස්සේ එය අතිශය වාසිදායක ස්ථානයක පිහිටා තිබීම හේතුවෙන් දශක ගණනාවක් තිස්සේ ගෝලීය අවධානයටත්, මතභේදයටත් ලක් වී ඇත. 2017 දී චීනයේ චයිනා මර්චන්ට්ස් පෝට් හෝල්ඩිංග්ස් සමාගමට සියයට 70ක කොටසක් සහ අවුරුදු 99ක බදු ගිවිසුමක් ලබා දෙනු ලැබූ ප්රකට ණය-කොටස් හුවමාරු විධිවිධානයේ කේන්ද්රස්ථානය බවට පත් වූ මෙම වරාය, MSC සමාගම එහි ආයෝජනයකට කැමැත්ත දක්වන බවට වාර්තා වීමත් සමඟ නැවත වරක් සැලකිය යුතු ජාත්යන්තර උනන්දුවක් ඇති කර තිබේ.
MSC සමාගමේ කැමැත්ත, ජිනීවා මූලස්ථානය කරගත් මෙම නැව් ප්රකාණ්ඩ සමාගම මෑත මාසවලදී ප්රදේශ කිහිපයකම සිය යටිතල පහසුකම් ගෙවතු ආක්රමණශීලී ලෙස පුළුල් කරමින් ගෙනයන පුළුල් වරාය අත්පත් කර ගැනීමේ ව්යාපෘතියේ කොටසක් බව ආරංචි මාර්ග පවසයි.
උනන්දුව ඇති කරන උපායමාර්ගික වටිනාකම
MSC වැනි ගෝලීය ව්යාපාරිකයකු හම්බන්තොටට ආකර්ෂණය වීම බොහෝ දුරට භෞගෝලික හේතූන් නිසා ය. ශ්රී ලංකාවේ දකුණු කෙළවරට ආසන්නව පිහිටා ඇති මෙම වරාය, ආසියාව, මැද පෙරදිග සහ යුරෝපය සම්බන්ධ කරන ප්රධාන නැගෙනහිර-බටහිර නැව් මාර්ගයට ආසන්නව අවස්ථිත වන අතර, MSC සිය ගෝලීය නාවික යාත්රා ද්රෝණියේ සැලකිය යුතු කොටසක් මෙම මාර්ගය ඔස්සේ මෙහෙයවයි.
- විශාල කන්ටේනර් නැව් හසුරුවා ගැනීමේ හැකියාව සහිත ගැඹුරු ජල කදොළු වරාය සතු ය
- එහි පිහිටීම ස්වාභාවික ට්රාන්ස්ෂිප්මන්ට් හා ඉන්ධන සැපයීමේ අවස්ථාවක් ලබා දෙයි
- ශ්රී ලංකා රජය, වරාය ආදායම් ඉහළ නැංවීමටත් ආර්ථික ය立直ෙකිරීම ශක්තිමත් කිරීමටත් නව ආයෝජන ක්රියාශීලීව ආකර්ෂණය කර ගනිමින් සිටී
ආර්ථික යළිතැනීමේ සන්දර්භය
2022 දී ශ්රී ලංකාව ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට විදේශ ණය ගෙවීම් අතහැරීමට සිදු වූ දරුණු මූල්ය අර්බුදයෙන් අනතුරුව ආර්ථිකය නඟා සිටුවීමේ ක්රියාවලිය ඉදිරියට ගෙන යන මෙම අවස්ථාවේ දී මෙම සාකච්ඡා ක්රියාත්මක වෙමින් පවතී. ප්රධාන යටිතල පහසුකම් ක්ෂේත්රවලට විශ්වාසදායක විදේශ ආයෝජන ආකර්ෂණය කර ගැනීම, රජයේ ප්රකෘතිමත් වීමේ උපාය මාර්ගයේ ප්රධාන කුළුනක් ලෙස පවතී.
හම්බන්තොටට MSC සමාගම ඇතුළු වීම, චීන බදු ගිවිසුමෙන් දශකයකට ආසන්න කාලයකට පසු ශ්රී ලංකාවේ වරාය ක්ෂේත්රයේ සිදු වූ වඩාත් සැලකිය යුතු ආයෝජනයක් ලෙස සැලකිය හැකි ය.
කොළඹ බලධාරීන් සාකච්ඡා තහවුරු කිරීමට හෝ ප්රතික්ෂේප කිරීමට නිල මහජන ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත. MSC සමාගමද වාර්තා කිරීම් සිදු කළ අවස්ථාව වන විට නිල ප්රතිචාරයක් ලබා දී නොතිබිණි.
පුළුල් වරාය ගනුදෙනු රාශිය
හම්බන්තොට කෙරෙහි MSC සමාගමේ ඇති බව වාර්තා වන උනන්දුව, සමාගමේ පුළුල් ගනුදෙනු රටාවට අනුකූල ය. ගෝලීය වශයෙන් වරාය යටිතල පහසුකම් මත සිය පාලනය ශක්තිමත් කිරීමට ව්යාපෘති ගැනීමේ කැපී පෙනෙන ධාවනයකට මෙම නැව් ප්රකාණ්ඩ සමාගම යොමු ව ඇති අතර, තෙවන පාර්ශ්ව ටර්මිනල් ක්රියාකාරීන් මත රඳා පැවැත්ම අඩු කිරීමටත් සැපයුම් දාම ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව සුරක්ෂිත කිරීමටත් ප්රධාන නෞකා ගමනාගමන සමාගම් ক්රමයෙන් අනුගමනය කරන උපාය මාර්ගයකට ද මෙය අනුකූල
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.