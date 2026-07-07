Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මාරුතාන්කේර්ණි හි අක්කර 27ක් අත්පත් කර ගැනීමට රජය ක්‍රියා කිරීම දෙමළ ඉඩම් අයිතිය පිළිබඳ නව කනස්සල්ලට තුඩු දෙයි

07 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මාරුතාන්කේර්ණි හි අක්කර 27ක් අත්පත් කර ගැනීමට රජය ක්‍රියා කිරීම දෙමළ ඉඩම් අයිතිය පිළිබඳ නව කනස්සල්ලට තුඩු දෙයි

ශ්‍රී ලංකා රජය මාරුතාන්කේර්ණි හි අක්කර 27කට ආසන්න ඉඩම් ප්‍රමාණයක් අත්පත් කර ගැනීමට කටයුතු කරමින් සිටින අතර, විවේචකයෝ සහ දෙමළ ප්‍රජා නියෝජිතයෝ මෙය රටේ උතුරු හා නැගෙනහිර ප්‍රදේශවල රාජ්‍ය ඉඩම් පැහැරගැනීම් පිළිබඳ කලකිරීම් සහගත රටාවේ නවතම පියවරක් ලෙස හඳුන්වති.

තවත් අත්පත් කිරීමක් දිගුකලක් පැවති අසහනය උග්‍ර කරයි

යෝජිත ඉඩම් අත්පත් කිරීම දෙමළ පදිංචිකරුවන්ගේ සහ දේශපාලන නියෝජිතයන්ගේ දැඩි විවේචනයට ලක් වී ඇති අතර, 2009 දී සිවිල් යුද්ධය අවසන් වීමෙන් පසු නැවත ස්වස්ථානයට පැමිණෙන්නට හැකි වූ පූර්විකා ඉඩම්වලින් දෙමළ ප්‍රජාවන් ක්‍රමානුකූලව අවතැන් කරන බව ඔවුහු තර්ක කරති.

ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු පළාතේ බොහෝ ප්‍රදේශ මෙන් මාරුතාන්කේර්ණිද ඉඩම් අයිතිය පිළිබඳ 緊張ජනක ස්ථානයක් බවට පත් වී ඇති අතර, යුද්ධයෙන් පසු කාලයේ හමුදාව විසින් අල්ලාගෙන සිටි හෝ රාජ්‍යය විසින් හිමිකම් කී ප්‍රදේශ ආපසු ලබාදෙන ලෙස ප්‍රජාවන් දිගු කලක් තිස්සේ ඉල්ලා සිටිති.

කනස්සල්ලේ රටාවක්

උපදේශන කණ්ඩායම් සහ දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ, රාජ්‍ය ඉඩම් අත්පත් කිරීම් හරහා දෙමළ බහුතර ප්‍රදේශවල ජනවිකාශ හා භෞතික භූමිදර්ශනය වෙනස් කිරීමට ක්‍රියාත්මක අඛණ්ඩ හා ක්‍රමානුකූල උත්සාහයක් පවතින බව නිරන්තරයෙන් අවධාරණය කරති. මාරුතාන්කේර්ණි සිද්ධිය මෙම පුළුල් රටාව තුළ නිවැරදිව ගැලපෙන බව ඔවුහු පවසති.

  • උතුරු හා නැගෙනහිර දෙමළ ප්‍රජාවන්ට මෑත වසරවලදී නැවත නැවතත් ඉඩම් අත්පත් කිරීමේ නෝතීසු ලැබී ඇත.
  • යුද්ධය හේතුවෙන් අවතැන් වූ බොහෝ පවුල් තමන්ගේ දේපළ සම්පූර්ණයෙන් ආපසු ලබා ගැනීමට තවමත් නොහැකි වී ඇත.
  • රාජ්‍ය අත්පත් කිරීම් යුද්ධයෙන් පසු ස화න්ධාන ප්‍රයත්නයන් දුර්වල කරන බව විවේචකයෝ තර්ක කරති.

විනිවිදභාවය හා වගවීම සඳහා ඉල්ලීම්

දෙමළ නියෝජිතයෝ සහ සිවිල් සමාජ සංවිධාන, රජය ඉඩම් අත්පත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය නතර කොට, තවදුරටත් ඉදිරියට යාමට පෙර පීඩාවට පත් ප්‍රජාවන් සමඟ අර්ථවත් සංවාදයක යෙදෙන ලෙස 촉구කරති.

මාරුතාන්කේර්ණි හි අක්කර 27 ලබා ගැනීම සඳහා ඉල්ලා සිටින නිශ්චිත අරමුණ පැහැදිලි කරමින් රජය සවිස්තරාත්මක මහජන ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත. පීඩාවට පත් පදිංචිකරුවෝ සහ ඔවුන්ගේ නියෝජිතයෝ, ඉඩමේ අපේක්ෂිත භාවිතය සහ බලපෑමට ලක් වූවන්ට සුදුසු වන්දි හෝ විකල්ප ව්‍යවස්ථා සලසා දෙනු ලැබේද යන්න පිළිබඳ සම්පූර්ණ විනිවිදභාවයක් ඉල්ලා සිටිති.

යුද්ධයෙන් පසු සැබෑ සාමය ගොඩනැගීම සහ දේශපාලන බලය බෙදා හැරීම සඳහා වූ ඉල්ලීම් ජාතික න්‍යාය පත්‍රය තුළ තවමත් අවිනිශ්චිතව පවතින මෙකල, මෙම ගැටළුව කේන්ද්‍රීය රජය සහ දෙමළ ප්‍රජාවන් අතර දැනටමත් අර්බුදකාරී වී ඇති සම්බන්ධතාවට තවදුරටත් ආතතිය එක් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

උතුරේ සිංහල ජනාවාස පිහිටුවීමට රජයට බලකරන සිංහල ජාතිකවාදී සංවිධාන Sinhala

උතුරේ සිංහල ජනාවාස පිහිටුවීමට රජයට බලකරන සිංහල ජාතිකවාදී සංවිධාන

කිහිපයක් වූ සිංහල ජාතිකවාදී සංවිධාන, යුද්ධයෙන්피폐 වූ උතුරු පළාතේ, විශේෂයෙන්ම යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ, සිංහල ප්‍රජාවන් පදිංචි කිරීමට ප්‍රමුඛත්වය දෙන ලෙස ශ්‍රී ලංකා…

07 Jul 2026 Discuss
මාරාන්තික බන්ධනාගාර කැරැල්ල සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවyelmo විමර්ශනයක් ආරම්භ කරද්දී මරණ සංඛ්‍යාව 27 දක්වා ඉහළ යයි Sinhala

මාරාන්තික බන්ධනාගාර කැරැල්ල සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවyelmo විමර්ශනයක් ආරම්භ කරද්දී මරණ සංඛ්‍යාව 27 දක්වා ඉහළ යයි

ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් විසින් අඩු තරමින් පුද්ගලයන් 27 දෙනෙකුගේ මරණයට තුඩු දුන් ව්‍යසනකාරී බන්ධනාගාර කැරැල්ලක් සම්බන්ධයෙන් විධිමත් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති අතර, එය…

07 Jul 2026 Discuss
බන්ධනාගාර කැරළියේ මරණ සංඛ්‍යාව 26 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ දුසිම් ගණනක් රෝහල් ගත වෙයි Sinhala

බන්ධනාගාර කැරළියේ මරණ සංඛ්‍යාව 26 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ දුසිම් ගණනක් රෝහල් ගත වෙයි

ශ්‍රී ලාංකීය බන්ධනාගාරයක් තුළ ඇති වූ සහිංසක ගැටුමකින් මිය ගිය සංඛ්‍යාව 26 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, මාරාන්තික සිදුවීමෙන් තවත් සිරකරුවන් 77 දෙනෙකුට රෝහල්…

07 Jul 2026 Discuss