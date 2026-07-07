මාරුතාන්කේර්ණි හි අක්කර 27ක් අත්පත් කර ගැනීමට රජය ක්රියා කිරීම දෙමළ ඉඩම් අයිතිය පිළිබඳ නව කනස්සල්ලට තුඩු දෙයි
ශ්රී ලංකා රජය මාරුතාන්කේර්ණි හි අක්කර 27කට ආසන්න ඉඩම් ප්රමාණයක් අත්පත් කර ගැනීමට කටයුතු කරමින් සිටින අතර, විවේචකයෝ සහ දෙමළ ප්රජා නියෝජිතයෝ මෙය රටේ උතුරු හා නැගෙනහිර ප්රදේශවල රාජ්ය ඉඩම් පැහැරගැනීම් පිළිබඳ කලකිරීම් සහගත රටාවේ නවතම පියවරක් ලෙස හඳුන්වති.
තවත් අත්පත් කිරීමක් දිගුකලක් පැවති අසහනය උග්ර කරයි
යෝජිත ඉඩම් අත්පත් කිරීම දෙමළ පදිංචිකරුවන්ගේ සහ දේශපාලන නියෝජිතයන්ගේ දැඩි විවේචනයට ලක් වී ඇති අතර, 2009 දී සිවිල් යුද්ධය අවසන් වීමෙන් පසු නැවත ස්වස්ථානයට පැමිණෙන්නට හැකි වූ පූර්විකා ඉඩම්වලින් දෙමළ ප්රජාවන් ක්රමානුකූලව අවතැන් කරන බව ඔවුහු තර්ක කරති.
ශ්රී ලංකාවේ උතුරු පළාතේ බොහෝ ප්රදේශ මෙන් මාරුතාන්කේර්ණිද ඉඩම් අයිතිය පිළිබඳ 緊張ජනක ස්ථානයක් බවට පත් වී ඇති අතර, යුද්ධයෙන් පසු කාලයේ හමුදාව විසින් අල්ලාගෙන සිටි හෝ රාජ්යය විසින් හිමිකම් කී ප්රදේශ ආපසු ලබාදෙන ලෙස ප්රජාවන් දිගු කලක් තිස්සේ ඉල්ලා සිටිති.
කනස්සල්ලේ රටාවක්
උපදේශන කණ්ඩායම් සහ දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ, රාජ්ය ඉඩම් අත්පත් කිරීම් හරහා දෙමළ බහුතර ප්රදේශවල ජනවිකාශ හා භෞතික භූමිදර්ශනය වෙනස් කිරීමට ක්රියාත්මක අඛණ්ඩ හා ක්රමානුකූල උත්සාහයක් පවතින බව නිරන්තරයෙන් අවධාරණය කරති. මාරුතාන්කේර්ණි සිද්ධිය මෙම පුළුල් රටාව තුළ නිවැරදිව ගැලපෙන බව ඔවුහු පවසති.
- උතුරු හා නැගෙනහිර දෙමළ ප්රජාවන්ට මෑත වසරවලදී නැවත නැවතත් ඉඩම් අත්පත් කිරීමේ නෝතීසු ලැබී ඇත.
- යුද්ධය හේතුවෙන් අවතැන් වූ බොහෝ පවුල් තමන්ගේ දේපළ සම්පූර්ණයෙන් ආපසු ලබා ගැනීමට තවමත් නොහැකි වී ඇත.
- රාජ්ය අත්පත් කිරීම් යුද්ධයෙන් පසු ස화න්ධාන ප්රයත්නයන් දුර්වල කරන බව විවේචකයෝ තර්ක කරති.
විනිවිදභාවය හා වගවීම සඳහා ඉල්ලීම්
දෙමළ නියෝජිතයෝ සහ සිවිල් සමාජ සංවිධාන, රජය ඉඩම් අත්පත් කිරීමේ ක්රියාවලිය නතර කොට, තවදුරටත් ඉදිරියට යාමට පෙර පීඩාවට පත් ප්රජාවන් සමඟ අර්ථවත් සංවාදයක යෙදෙන ලෙස 촉구කරති.
මාරුතාන්කේර්ණි හි අක්කර 27 ලබා ගැනීම සඳහා ඉල්ලා සිටින නිශ්චිත අරමුණ පැහැදිලි කරමින් රජය සවිස්තරාත්මක මහජන ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත. පීඩාවට පත් පදිංචිකරුවෝ සහ ඔවුන්ගේ නියෝජිතයෝ, ඉඩමේ අපේක්ෂිත භාවිතය සහ බලපෑමට ලක් වූවන්ට සුදුසු වන්දි හෝ විකල්ප ව්යවස්ථා සලසා දෙනු ලැබේද යන්න පිළිබඳ සම්පූර්ණ විනිවිදභාවයක් ඉල්ලා සිටිති.
යුද්ධයෙන් පසු සැබෑ සාමය ගොඩනැගීම සහ දේශපාලන බලය බෙදා හැරීම සඳහා වූ ඉල්ලීම් ජාතික න්යාය පත්රය තුළ තවමත් අවිනිශ්චිතව පවතින මෙකල, මෙම ගැටළුව කේන්ද්රීය රජය සහ දෙමළ ප්රජාවන් අතර දැනටමත් අර්බුදකාරී වී ඇති සම්බන්ධතාවට තවදුරටත් ආතතිය එක් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.