Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් හෙළිදරව්වක් දිවි 26ක් බිලිගත් වේළිකඩේ බන්ධනාගාර කෝලාහලයට මුල් විය

07 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් හෙළිදරව්වක් දිවි 26ක් බිලිගත් වේළිකඩේ බන්ධනාගාර කෝලාහලයට මුල් විය

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාරයක් තුළ ක්‍රියාත්මක වූ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් මෙහෙයුමක් පිළිබඳ රහස් තොරතුරක් කාන්දු වීම, සිරකරුවන් 26 දෙනකුගේ ජීවිත හානිය සිදු කළ දරුණු ගැටුම් මාලාවකට මූලික හේතුව බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.

ප්‍රචණ්ඩත්වයට හේතුව

බන්ධනාගාර පරිශ්‍රය තුළ ක්‍රියාත්මක වූ අනවසර මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම සම්බන්ධ තොරතුරු හෙළිදරව් වීම, සිරකරු පිරිස් අතර ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම්ට දැනුම් දීමට ඉවහල් වූ බව විමර්ශකයෝ පවසති. එම රහස් තොරතුරු කාන්දුව, මිටිගෙඩිය තුළ ක්‍රියාත්මක ජාවාරම් ජාලය පාලනය සඳහා තරඟ කරන කණ්ඩායම් අතර පළිගැනීමේ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා දාමයකට තුඩු දී ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ මෑත ඉතිහාසයේ ඉතාමත් මාරාන්තික බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩ සිද්ධීන්ගෙන් එකක් ලෙස සැලකෙන මෙම ගැටුම්, රටේ දිවි නැවැත්වීමේ පද්ධතිය තුළ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් ජාල කෙතරම් ගැඹුරින් මුල් බැස ඇත්දැයි යන ප්‍රශ්නය සහ ආරක්ෂක ප්‍රොටෝකෝල පිළිබඳ බරපතළ ගැටලු මතු කර ඇත.

බලධාරීන්ගේ ප්‍රතිචාරය

ප්‍රචණ්ඩත්වය ඇති වූ වහාම බන්ධනාගාර නිලධාරීන් සහ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන ක්ෂණිකව ක්‍රියාත්මක වී සාමය යළි ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කළේය. පරිශ්‍රයට අතිරේක ආරක්ෂක නිලධාරීන් යොදවනු ලැබූ අතර, ඝාතනවලට වගකිව යුත්තන් සහ ආරවුලේ කේන්ද්‍රයේ පවතින සැක සහිත මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් මෙහෙයුම සොයා බැලීමට විමර්ශනයක් ආරම්භ කරන ලදී.

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ නීති විරෝධී භාණ්ඩ ජාවාරම, විශේෂයෙන් මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම, ගැඹුරින් මුල් බැස ගත් නිරන්තර ගැටලුවක් ව පවතින බව බලධාරීන් ප්‍රසිද්ධියේ පිළිගෙන ඇති අතර, ඒ නිසා සිරකරු කණ්ඩායම් අතර නැවත නැවතත් ආතතිය සහ භූමි ගැටුම් ඇති වී ඇත.

බන්ධනාගාර ආරක්ෂාව පිළිබඳ පුළුල් කනස්සල්ල

මෙම සිද්ධිය, ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පරිපාලනය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට හදිසි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස සිවිල් සමාජ සංවිධාන සහ නීති විශේෂඥයින් කරන ඉල්ලීම් තව තවත් තීව්‍ර කර ඇත. මතු කෙරෙන ප්‍රධාන කනස්සල්ල අතර:

  • මත්ද්‍රව්‍ය සහ අනෙකුත් නීති විරෝධී භාණ්ඩ දිවි නැවැත්වීමේ පහසුකම් වෙත ගලා ඒම සිදු වන පහසුව
  • බන්ධනාගාර තුළ ප්‍රමාණවත් නොවන කාර්යමණ්ඩල සංඛ්‍යාව සහ අධීක්ෂණය
  • බිරිඳ තුළ සිට ක්‍රියාත්මක සංවිධිත අපරාධ ජාල වල වර්ධනය වෙමින් පවතින බලපෑම
  • බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩ සිද්ධීන් සම්බන්ධ විනිවිද පෙනෙන හා ස්වාධීන විමර්ශනයන් සඳහා ඇති අවශ්‍යතාව
මෙම මරණ, සිරකරුවන් සහ කාර්යමණ්ඩල දෙපාර්ශ්වයේම ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා සැලසුම් කරන ලද ක්‍රමවේදයන්හි ව්‍යසනකාරී අසාර්ථකත්වයක් නිරූපණය කරන අතර, ක්ෂණික හා විශ්වාසදායක වගවීමක් ඉල්ලා සිටී.

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ජනගහනය දිගු කලක් තිස්සේ දැඩි පීඩනයකට ලක් ව ඇති අතර, දිරිය ඉක්මවූ ජනාකීර්ණ බව, දූපත පුරා රඳවාගැනීමේ මධ්‍යස්ථාන වලට නීති විරෝධී ද්‍රව්‍ය ගලා ඒම වළක්වාගැනීමේ සහ සාමය පවත්වාගෙන යාමේ බලධාරීන් මුහුණ දෙන දුෂ්කරතා වැඩි කර ඇත.

එවැනි ප්‍රචණ්ඩ සිද්ධීන් නැවත ඇතිවීම වළක්වාගැනීම සඳහා නිශ්චිත ක්‍රියාමාර්ග ගෙනහැර දක්වන නිල ප්‍රකාශයක් රජය විසින් තවමත් නිකුත් කර නොමැති නමුත්, කෝලාහලය වටා ඇති තත්ත්වයන් පිළිබඳ සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් දැනට ක්‍රියාත්මකව පවතින බව නිලධාරීන් පෙන්වා දී ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව නැවතත් මධ්‍යම ආදායම් රටක් බවට — නමුත් සාමාන්‍ය පුරවැසියන්ට තවමත් දැනෙන බර Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව නැවතත් මධ්‍යම ආදායම් රටක් බවට — නමුත් සාමාන්‍ය පුරවැසියන්ට තවමත් දැනෙන බර

ශ්‍රී ලංකාව නවීන ඉතිහාසයේ භයානකතම ආර්ථික අර්බුදයෙන් යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ සංකේතාත්මක සන්ධිස්ථානයක් ලෙස, ලෝක බැංකුව විසින් රට නැවත පහළ-මධ්‍යම ආදායම් රටක් ලෙස…

07 Jul 2026 Discuss
ගෝලීය නැව් ප්‍රකාණ්ඩ සමාගම MSC හම්බන්තොට වරායේ කොටසක් අත්පත් කර ගැනීමට සූදානම් වෙයි Sinhala

ගෝලීය නැව් ප්‍රකාණ්ඩ සමාගම MSC හම්බන්තොට වරායේ කොටසක් අත්පත් කර ගැනීමට සූදානම් වෙයි

ලෝකයේ විශාලතම කන්ටේනර් නැව් සේවා සමාගම වන මෙඩිටරේනියන් ෂිපිං කම්පැනිය (MSC), ශ්‍රී ලංකාවේ හම්බන්තොට ජාත්‍යන්තර වරායේ කොටසක් අත්පත් කර ගැනීම සඳහා උසස් මට්ටමේ…

07 Jul 2026 Discuss
මාරුතාන්කේර්ණි හි අක්කර 27ක් අත්පත් කර ගැනීමට රජය ක්‍රියා කිරීම දෙමළ ඉඩම් අයිතිය පිළිබඳ නව කනස්සල්ලට තුඩු දෙයි Sinhala

මාරුතාන්කේර්ණි හි අක්කර 27ක් අත්පත් කර ගැනීමට රජය ක්‍රියා කිරීම දෙමළ ඉඩම් අයිතිය පිළිබඳ නව කනස්සල්ලට තුඩු දෙයි

ශ්‍රී ලංකා රජය මාරුතාන්කේර්ණි හි අක්කර 27කට ආසන්න ඉඩම් ප්‍රමාණයක් අත්පත් කර ගැනීමට කටයුතු කරමින් සිටින අතර, විවේචකයෝ සහ දෙමළ ප්‍රජා නියෝජිතයෝ මෙය රටේ උතුරු හා…

07 Jul 2026 Discuss