Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව නැවතත් මධ්‍යම ආදායම් රටක් බවට — නමුත් සාමාන්‍ය පුරවැසියන්ට තවමත් දැනෙන බර

07 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව නැවතත් මධ්‍යම ආදායම් රටක් බවට — නමුත් සාමාන්‍ය පුරවැසියන්ට තවමත් දැනෙන බර

ශ්‍රී ලංකාව නවීන ඉතිහාසයේ භයානකතම ආර්ථික අර්බුදයෙන් යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ සංකේතාත්මක සන්ධිස්ථානයක් ලෙස, ලෝක බැංකුව විසින් රට නැවත පහළ-මධ්‍යම ආදායම් රටක් ලෙස නැවත වර්ගීකරණය කර ඇත. එහෙත් ජීවන වියදම හමුවේ තවමත් පොරබදන ශ්‍රී ලාංකිකයන් මිලියන ගණනකට මෙම උසස්වීම ක්ෂණික සහනයක් ගෙන නොදේ.

නැවත වර්ගීකරණයේ තේරුම

ලෝක බැංකුව කාලීනව රටවල ආදායම් වර්ගීකරණයන් සමාලෝචනය කර ගොඩජාතික ආදායම (GNI) ඒක පුද්ගල ප්‍රමාණය මත පදනම්ව ඒවා සකස් කරයි. ශ්‍රී ලංකාව පහළ-මධ්‍යම ආදායම් තත්ත්වයට නැවත පැමිණීම, 2022 ව්‍යසනකාරී ආර්ථික බිඳවැටීමෙන් පසු රට අවතරණය කළ ශ්‍රේණිගත කිරීමෙන් ඉහළට ඒමේ කැපී පෙනෙන සංකේතාත්මක හැරවුමකි — ප්‍රධාන ආර්ථික දර්ශක නිශ්චිත සීමාවක් ඉක්මවා ඇති බවට ශක්තිමත් සාක්ෂියකි.

එම අර්බුදය උච්චස්ථානයේ පැවති අවස්ථාවේ, ශ්‍රී ලංකාව ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට විදේශ ණය ගෙවීම් අත්හිටුවූ අතර, විදේශ විනිමය සංචිත සිෂ්‍ය ශේෂයකට ආසන්නව හිඳ, ඉන්ධන, ඖෂධ සහ අත්‍යාවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය හිඟය නිසා සාමාන්‍ය දිවිය ආසන්නතමව ස්ථගිත විය. නැවත වර්ගීකරණය, ලිඛිත ලේඛනයක හෝ, ඒ ගිනිගත් තත්ත්වයෙන් ඉවත් වීමේ අර්ථවත් පියවරක් නිරූපණය කරයි.

සංඛ්‍යාලේඛන සහ වීදි මට්ටමේ යථාර්ථය අතර පරතරය

එහෙත්, ආර්ථික විශේෂඥයන් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් මෙම නාමකරණය ගැන අතිශය ශුභවාදී නොවන ලෙස අනතුරු අඟවති. සමස්ත ආදායම් සංඛ්‍යා ගැඹුරු අසමානතා වසං කළ හැකි අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ විශාල ජනකොටසකට ආර්ථික දුෂ්කරතාව තවමත් ජීවිතයේ සත්‍ය අත්දැකීමකි.

  • උද්ධමනය වාර්තාගත ශිඛරයන්ගෙන් අඩු වුවද, බොහෝ පවුල්වලට නිවාස ගැනීමේ ශක්‍යතාව ස්ථිරවම ක්ෂය වී ඇත.
  • රජයේ IMF අනුබද්ධ මූල්‍ය ඒකාබද්ධ කිරීමේ වැඩසටහනේ කොටසක් ලෙස බදු තියුණු ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති අතර, එය වැටුප් ලාභීන් සහ කුඩා ව්‍යාපාරිකයන් මත වැඩි බරක් පටවා ඇත.
  • විදුලිය සහ ජලය ඇතුළු උපයෝගිතා ගාස්තු අර්බුද සමයේ සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ දැමූ අතර, ඒවා අර්බුදයට පෙර මට්ටමට ආපසු ආ නොමැත.
  • රැකියා විරහිතභාවය සහ අඩු රැකියා නිරත බව, ශ්‍රම වයස් ජනගහනයේ සැලකිය යුතු කොටසකට තවමත් බලපෑ ගෙන යයි.

IMF වැඩසටහන යටතේ ඉදිරි මාර්ගය

ශ්‍රී ලංකාව දැනට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමඟ බහු-වාර්ෂික දීර්ඝ කාලීන අරමුදල් පහසුකම් ගිවිසුමක් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින අතර, එය මූල්‍ය ජීවනාලියක් ලබා දී ඇතත්, ආදායම් එකතු කිරීම, සහනාධාර ප්‍රතිසංස්කරණ සහ රාජ්‍ය අංශ ප්‍රතිව්‍යුහගතකිරීම සම්බන්ධ දැඩි කොන්දේසි සමඟ ඒ බැඳී ඇත. වැඩසටහන විනිමය අනුපාතිකය ස්ථාවර කිරීමටත් විදේශ සංචිත ප්‍රතිගොඩනැගීමටත් හේතු වී ඇතත්, සකස් කිරීමේ වියදම් ධනවත් පාර්ශ්වයන් වෙනුවට සාමාන්‍ය පුරවැසියන් මත අසමාන ලෙස පැටවෙන බව විචාරකයෝ තර්ක කරති.

සංඛ්‍යා පිටතින් බලද්දී හොඳ ලෙස පෙනෙන්නට ඇත, නමුත් රටෙහි ඇතුළතින්, පවුල් තවමත් මසකට දරාගත හැකි සහ දරාගත නොහැකි දෙය ගැන වේදනාකාරී තෝරාගැනීම් කරමින් සිටිති.

සිහිල් සාදරයෙන් පිළිගැනීමක්

රජයේ නිලධාරීන් ගෙවී ගිය වසර දෙක තුළ අනුගමනය කළ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ න්‍යාය-පත්‍රයේ වලංගු කිරීමක් ලෙස ලෝක බැංකුවේ නැවත වර්ගීකරණය සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇත. ස්ථාවර උද්ධමනය, වැඩිදියුණු වූ විදේශ සංචිත, ඉන්ධන සැපයුම් යථා තත්ත්වයට පත්වීම සහ නැවුම් ආයෝජක උනන්දුව, යථා තත්ත්වයට පත්වීම සැබෑ හා ගමන් ඉදිරියට යන බවට සාක්ෂිය ලෙස ඔවුහු ඉස්මතු කරති.

එහෙත් විශ්ලේෂකයන් අතර පුළුල් ඒකමතිකය පැහැදිලිය: වර්ගීකරණයේ වෙනසක් යනු ආරම්භයකි, ගමනාන්තයක් නොවේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් හෙළිදරව්වක් දිවි 26ක් බිලිගත් වේළිකඩේ බන්ධනාගාර කෝලාහලයට මුල් විය Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් හෙළිදරව්වක් දිවි 26ක් බිලිගත් වේළිකඩේ බන්ධනාගාර කෝලාහලයට මුල් විය

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාරයක් තුළ ක්‍රියාත්මක වූ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් මෙහෙයුමක් පිළිබඳ රහස් තොරතුරක් කාන්දු වීම, සිරකරුවන් 26 දෙනකුගේ ජීවිත හානිය සිදු කළ දරුණු…

07 Jul 2026 Discuss
ගෝලීය නැව් ප්‍රකාණ්ඩ සමාගම MSC හම්බන්තොට වරායේ කොටසක් අත්පත් කර ගැනීමට සූදානම් වෙයි Sinhala

ගෝලීය නැව් ප්‍රකාණ්ඩ සමාගම MSC හම්බන්තොට වරායේ කොටසක් අත්පත් කර ගැනීමට සූදානම් වෙයි

ලෝකයේ විශාලතම කන්ටේනර් නැව් සේවා සමාගම වන මෙඩිටරේනියන් ෂිපිං කම්පැනිය (MSC), ශ්‍රී ලංකාවේ හම්බන්තොට ජාත්‍යන්තර වරායේ කොටසක් අත්පත් කර ගැනීම සඳහා උසස් මට්ටමේ…

07 Jul 2026 Discuss
මාරුතාන්කේර්ණි හි අක්කර 27ක් අත්පත් කර ගැනීමට රජය ක්‍රියා කිරීම දෙමළ ඉඩම් අයිතිය පිළිබඳ නව කනස්සල්ලට තුඩු දෙයි Sinhala

මාරුතාන්කේර්ණි හි අක්කර 27ක් අත්පත් කර ගැනීමට රජය ක්‍රියා කිරීම දෙමළ ඉඩම් අයිතිය පිළිබඳ නව කනස්සල්ලට තුඩු දෙයි

ශ්‍රී ලංකා රජය මාරුතාන්කේර්ණි හි අක්කර 27කට ආසන්න ඉඩම් ප්‍රමාණයක් අත්පත් කර ගැනීමට කටයුතු කරමින් සිටින අතර, විවේචකයෝ සහ දෙමළ ප්‍රජා නියෝජිතයෝ මෙය රටේ උතුරු හා…

07 Jul 2026 Discuss