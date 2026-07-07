ශ්රී ලංකාවේ තාක්ෂණය මඟින් වර්ධනය වන මානව ජාවාරම් හා සාවද්ය විදේශ රැකියා වංචා පිළිබඳව මන්ත්රීවරුන්ට අනතුරු ඇඟවේ
ශ්රී ලංකාවේ මානව ජාවාරම් වඩාත් භයානක හා සංකීර්ණ ස්වරූපයක් ගෙන ඇති අතර, වංචනික විදේශ රැකියා යෝජනා ක්රම සහ තාක්ෂණය උපයෝගී කරගත් බඳවා ගැනීමේ උපක්රම දුර්වල පුරවැසියන්ට බරපතළ හා ක්රමයෙන් වර්ධනය වන තර්ජනයක් එල්ල කරමින් පවතින බව විශේෂ දැනුවත් කිරීමක් අතරතුර පාර්ලිමේන්තුවට දන්වා සිටියේය.
තාක්ෂණය සමඟ විකාශනය වන තර්ජනයක්
ජාවාරම්කරුවන් විදේශයන්හි ලාභදායී රැකියා පිළිබඳ අසත්ය පොරොන්දු මඟින් නොදන්නා වින්දිතයන් රවටා ගැනීම සඳහා ඩිජිටල් වේදිකා හා අන්තර්ජාල ජාලයන් ක්රමයෙන් අනිසි ලෙස යොදා ගනිමින් සිටින බව නීතිනිර්මාතෘවරුන් දැනුවත් කෙරිණි. වරෙක මුඛ පාඨ ප්රචාරය හා භෞතික ජාලයන් හරහා සිදු කෙරුණු මෙම අපරාධය, විභව වින්දිතයන් විශාල පිරිසක් කරා ළඟා වීම සඳහා නූතන සන්නිවේදන මෙවලම් භාවිත කරන ඉතා සංවිධානාත්මක මෙහෙයුමක් බවට පරිවර්තනය වී ඇත.
රැවටිලිකාර රැකියා දැන්වීම්, ව්යාජ බඳවා ගැනීමේ ආයතන සහ වංචනික වීසා සංවිධාන, ආර්ථිකව අසරණ පසුබිම්වලින් පැමිණෙන ශ්රී ලාංකික පිරිමින් හා කාන්තාවන් විදේශයන්හි සූරාකෑමේ හා බොහෝ විට භයානක තත්ත්වයන්ට හසු කිරීම සඳහා භාවිත කරන ප්රධාන ක්රමවේදයන් ලෙස ඉස්මතු කෙරිණි.
සම්බන්ධීකරණය කළ ජාතික ප්රතිචාරයක් 촉구 කෙරේ
මෙම තර්ජනය තනිව ගෙන ගොස් ජය ගත හැකි තනි ආයතනයක් නොමැති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනු ලැබීය. දැනුවත් කිරීමේ අවස්ථාවේ දී කථිකයන් විසින්, ජාවාරම් ජාලයන්ට වඩාත් ඵලදායී ලෙස මුහුණ දීම සඳහා නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන, ආගමන අධිකාරිය, ශ්රම නියාමකයන් හා සමාජ සේවා ආයතන එකට ගෙන ආ හැකි, රජය ඒකාබද්ධ කරගත් සමස්ත ප්රවේශයක් සඳහා ඉල්ලුම් කරන ලදී.
ශක්තිමත් නීතිමය රාමු, වැඩිදියුණු කළ වින්දිතයන් හඳුනා ගැනීමේ ක්රියාවලීන් සහ පුළුල් මහජන දැනුවත් කිරීමේ ව්යාපාර සඳහා ද අවශ්යතාව අවධාරණය කෙරිණි; නිර්දේශ විරහිත බඳවා ගන්නන් විසින් ඉලක්ක කිරීමේ වඩාත් ජොම්, ජනගහන ෙශ්ෂ රී ජනගහනය දැනුවත් කිරීම කෙරෙහි විශේෂ අවධානය යොමු කෙරිණි.
විදේශ රැකියා අංශය විමර්ශනයට ලක් වේ
ශ්රී ලංකාවේ විශාල සංක්රමණික කම්කරු ජනගහනය, රටව නීත්යානුකූල විදේශ රැකියා ලෙස වෙස් ගත් ජාවාරම් සඳහා විශේෂයෙන් ගොදුරු විය හැකි ස්ථානයක් බවට පත් කරයි. ශ්රී ලාංකිකයන් දහස් ගණනක් සෑම වසරකම වඩා හොඳ ජීවිකාවක් සොයා විදේශ ගතවන අතර, මෙම අසරණ භාවය දේශීය හා ජාත්යන්තරව ක්රියාත්මක අපරාධ ජාලයන් විසින් නිර්දයව සූරාකෑමට ලක් කරමින් ඇතැයි විශේෂඥයන් අනතුරු ඇඟවීය.
- මැද පෙරදිග, ගිනිකොනදිග ආසියාව සහ ඉන් ඔබ්බෙහි ඉහළ වැටුප් පොරොන්දු කරන ව්යාජ රැකියා දීමනා
- අධික හා නීති විරෝධී ගාස්තු අය කරන වංචනික බඳවා ගැනීමේ නියෝජිතයන්
- අසත්ය අවස්ථා දැන්වීම් කිරීම සඳහා සමාජ මාධ්ය වේදිකා භාවිතය
- නීති විරෝධී ගමන් පහසු කිරීම සඳහා භාවිත කෙරෙන ව්යාජ ලේඛන
මානව ජාවාරම් දුරස්ථ හෝ වියුක්ත අපරාධයක් නොවන බව නීතිනිර්මාතෘවරුන්ට මතක් කරනු ලැබීය — එය ශ්රී ලංකාවේ සීමා ඇතුළතම සිදුවෙමින් රට පුරා සැබෑ පවුල්වලට බලපාමින් පවතී.
නීති සම්පාදන හා ආයතනික ක්රියාමාර්ග සඳහා ඉල්ලීමක්
පාර්ලිමේන්තු සැසිය මඟින්, අපරාධ ජාලයන් ක්රියාත්මක කරන ශීඝ්රයෙන් වෙනස් වන ක්රමවේදයන් සමඟ සමගාමීව ගමන් කිරීමට පවතින ජාවාරම් විරෝධී නීති සමාලෝචනය කිරීමේ හා ශක්තිමත් කිරීමේ හදිසි අවශ්යතාව ඉස්මතු කෙරිණි. බොහෝ ජාවාරම් මෙහෙයුම්වල දේශසීමා හරහා ගෙන යන ස්වභාවය සැලකිල්ලට ගෙන, ජාත්යන්තර සහයෝගීතාවේ වැදගත්කම ද නිලධාරීන් විසින් පෙන්වා දෙන ලදී.
සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් හා වින්දිත සහ
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.