Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික රෙගේ අයිකන JAYASRI මෙම ගිම්හානයේ යුරෝපීය වේදිකා අල්ලා ගනී

07 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලාංකික රෙගේ අයිකන JAYASRI මෙම ගිම්හානයේ යුරෝපීය වේදිකා අල්ලා ගනී

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රිය රෙගේ තානාපති JAYASRI කණ්ඩායම, 2025 සැප්තැම්බරයේ ආරම්භ වූ ඓතිහාසික ජාත්‍යන්තර ප්‍රසංග ශ්‍රේණියක් දිගටම ගෙන යමින්, 2026 ගිම්හාන කාලය සඳහා සම්පූර්ණ කණ්ඩායම සමඟ යුරෝපීය සංචාරයකට එළඹෙමින් ජාත්‍යන්තර සංගීත ක්ෂේත්‍රයේ නැවතත් රැල්ලක් නිර්මාණය කරමින් සිටී.

ශ්‍රී ලාංකික ශබ්දය විදේශයට රැගෙන යෑම

රොහිත සහ රොහාන් සහෝදරයන් ප්‍රමුඛව ක්‍රියාත්මක වන මෙම ප්‍රකට කණ්ඩායම, ද්වීපයේ වෙරළෙන් ඔබ්බට ශ්‍රී ලාංකික රෙගේ සංගීතයේ අද්විතීය රිද්මය හා ආත්මය ලෝකඩ ප්‍රේක්ෂකයන් වෙත ගෙන යමින්, ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ ස්ථිරසාරව ඉදිරියට ගමන් කරමින් සිටී. දැනට සිදු කෙරෙන යුරෝපීය සංචාරයේදී සම්පූර්ණ JAYASRI කණ්ඩායම මහාද්වීපය පුරා වේදිකා අලංකාර කරමින්, ජාතියේ පොහොසත් සංගීත අනන්‍යතාවය ගෞරවාන්විතව නියෝජනය කරයි.

ශ්‍රී ලාංකික සංගීත රසිකයන් සඳහා JAYASRI බොහෝ කලක සිට කේවල කණ්ඩායමකට ඔබ්බෙහි වූ සංස්කෘතික ආයතනයක් බඳු වේ. දශක ගණනාවක් තිස්සේ ස්ථානීය සංවේදනතාවය හා සංගීත ප්‍රභේදයේ විශ්වීය රිද්මය එකට ගොතා ගත් දේශීය රෙගේ ශබ්දයක් ප්‍රගුණ කරමින් ඔවුහු ඉදිරියට ගියහ. ජාත්‍යන්තර වේදිකාවල ඔවුන්ගේ අඛණ්ඩ පැවැත්ම, ඒ දෘෂ්ටිවාදයේ කල් පවතින ආකර්ෂණයට සාක්ෂි දරන්නකි.

මාර්ගයේ ක්‍රියාශීලී කාලගුණයක්

කණ්ඩායමේ නවතම ජාත්‍යන්තර අධ්‍යායයේ ක්‍රියාශීලිත්වය කැපී පෙනේ; ප්‍රසංග කාර්යභාරය මාස කිහිපයකට හා ප්‍රාන්ත කිහිපයකට විහිදී ඇත. සංක්ෂිප්ත සංචාර සංයුතියක් වෙනුවට සම්පූර්ණ කණ්ඩායමක් ලෙස රංගනය කිරීම, ජාගතික ප්‍රේක්ෂකයන්ට සම්පූර්ණ JAYASRI අත්දැකීම ලබා දීමට ඔවුන් දක්වන කැපවීම විදහා දක්වයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ සංගීත ප්‍රජාව සඳහා, JAYASRI ගේ අඛණ්ඩ ජාත්‍යන්තර ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ ප්‍රවෘත්තිය, ද්වීපයේ කලාකරුවන් ලෝක වේදිකාවේ තම ස්ථානය ශක්තිමත්ව රකින ශක්‍යතාවයෙන් සිටින බවටත්, මෙහෙදී ජනිත වූ රෙගේ හදවතේ ස්පන්දනය ඈතට හා පුළුල්ව දිගටම අනුනාද වන බවටත් යොදාගත හැකි ප්‍රශංසාසහගත සිහිකැඳවීමකි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ තාක්ෂණය මඟින් වර්ධනය වන මානව ජාවාරම් හා සාවද්‍ය විදේශ රැකියා වංචා පිළිබඳව මන්ත්‍රීවරුන්ට අනතුරු ඇඟවේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ තාක්ෂණය මඟින් වර්ධනය වන මානව ජාවාරම් හා සාවද්‍ය විදේශ රැකියා වංචා පිළිබඳව මන්ත්‍රීවරුන්ට අනතුරු ඇඟවේ

ශ්‍රී ලංකාවේ මානව ජාවාරම් වඩාත් භයානක හා සංකීර්ණ ස්වරූපයක් ගෙන ඇති අතර, වංචනික විදේශ රැකියා යෝජනා ක්‍රම සහ තාක්ෂණය උපයෝගී කරගත් බඳවා ගැනීමේ උපක්‍රම දුර්වල…

07 Jul 2026 Discuss
හෝප් සහ ග්‍රීව්ස්ගේ සතයක් සමඟ වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව රන් 142ක පුරෝගාමී තත්ත්වයක් ශ්‍රී ලංකාව අත්කරගනී Sinhala

හෝප් සහ ග්‍රීව්ස්ගේ සතයක් සමඟ වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව රන් 142ක පුරෝගාමී තත්ත්වයක් ශ්‍රී ලංකාව අත්කරගනී

පවතින ටෙස්ට් තරගයේ අවසාන වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කඩුලු දෙක හෙලා දමමින් සහ ශක්තිමත් ලෙස ද්විතීය ඉනිම ආරම්භ කරමින්, ශ්‍රී ලංකාව රන් 142ක පුරෝගාමී ස්ථානයක් සමඟ තරගයේ තෙවන…

07 Jul 2026 Discuss
ලෝක බැංකුව ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් රටක් ලෙස නම් කරයි — ජනසංඛ්‍යාවට සාපේක්ෂ ආදායම් ශ්‍රේණිගත කිරීමෙන් ඉන්දියාව පසු කරයි Sinhala

ලෝක බැංකුව ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් රටක් ලෙස නම් කරයි — ජනසංඛ්‍යාවට සාපේක්ෂ ආදායම් ශ්‍රේණිගත කිරීමෙන් ඉන්දියාව පසු කරයි

ලෝක බැංකුව ශ්‍රී ලංකාවට වැදගත් ආර්ථික අනුමැතියක් ලබා දී ඇති අතර, එම ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආයතනය දිවයිනේ ආදායම් වර්ගීකරණය ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් තත්ත්වයට උසස් කර ඇත. මෙය…

07 Jul 2026 Discuss