Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ග්‍රීව්ස්ගේ මහ පන්නරය: අද්භූත 180 ක් සමඟ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව දෙවන ටෙස්ට් හතරවන දිනයේ ආධිපත්‍යය අල්ලා ගනී

07 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ග්‍රීව්ස්ගේ මහ පන්නරය: අද්භූත 180 ක් සමඟ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව දෙවන ටෙස්ට් හතරවන දිනයේ ආධිපත්‍යය අල්ලා ගනී

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සැ�ැලි පිත්තෙන් ශ්‍රී ලංකාව කම්පා කරයි

ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව පැවැති දෙවන ටෙස්ට් තරගයේ හතරවන දිනයේ ග්‍රීව්ස් ක්‍රීඩකයාගේ අද්විතීය 180 ක ඉනිමක් කේන්ද්‍ර කර ගත් සුවිශේෂ පිත්ත ප්‍රතිරෝහණයක් හරහා වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම තරගයේ පාලනය සිය අතට ගැනීමට සමත් විය. එමගින් තරගය දෙපිටටම හැරිය හැකි නිමාවකට ලඟා වී ඇත.

ග්‍රීව්ස් සිය වෘත්තීය ජීවිතය නිර්වචනය කරන දස්කමක් ඉදිරිපත් කරයි

ග්‍රීව්ස්ගේ 걸출한 ඉනිම, වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායමට අසීරු විය හැකිව තිබූ ක්‍රීඩා අවධිය, ශක්තිය හා දස්කමේ ආධිපත්‍යමය ප්‍රදර්ශනයක් බවට පත් කළේය. තාක්ෂණික විනයක් හා ආක්‍රමණශීලී පහරවල් එකිනෙකට ඒකාබද්ධ කරමින් ශ්‍රී ලංකාව ළඟ තිබූ ආධිපත්‍යය සම්පූර්ණයෙන් බිඳ දමමින්, ක්‍රීඩාවේ ගති ශක්තිය අමුත්තන් වෙනුවෙන් තදින් හරවා ලීය.

ශ්‍රී ලංකාවේ පන්දු යවන්නෝ මීළඟ දිනය ගෙවා ගැනීම සඳහා නැවත සිය ශක්තිය සංවිධාන ගත යුතුව ඇති අතර, වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පිත්ත පෙළේ ඇති ලෙස බරපතළ පීඩනයක් ගොඩ නැගීමට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ගත් ප්‍රයත්නය ග්‍රීව්ස්ගේ ඓතිහාසික ඉනිම හමුවේ සම්පූර්ණ ලෙස බිඳ වැටිණි.

තරාදියේ එල්ලෙමින් පවතින තරගය

දැනටමත් ආකර්ශනීය ලෙස ගොඩ නැගෙමින් තිබූ දෙවන ටෙස්ට් තරගය, සිය අවසාන අදියරය කරා ළඟා වෙද්දී තවත් නාටකීය හැරීමකට ලක් වී ඇත. ග්‍රීව්ස්ගේ සිහිගන්වා ගැනීමේ දායකත්වයත් සමඟ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම දැන් ශක්තිමත් ස්ථාවරයක රැඳී සිටින බැවින්, ශ්‍රී ලංකාවට සිය සම්පත් ගැඹුරු මට්ටමින් රැස් කරමින් ඔවුන් ළඟ පෙනී සිටි වාසිය ආපසු ගෙන ඒමට සිදු වනු ඇත.

දිවයිනේ ක්‍රිකට් රසිකයෝ, දින හතරක් පුරා ගොඩ නැගුණු නාටකයෙන් හා උසස් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් ගහන මේ ටෙස්ට් තරගයේ ශ්වාස ගැනීම රඳවා ගන්නා නිමාවක් ළඟා වීම දෙස ඇස් ගිලෙව්වා නැතිව බලා සිටිනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවට දරුණු අවසාන දිනයක් ළඟා වෙයි

ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ගත් කළ ඉදිරි කාර්යය සැලකිය යුතු තරම් අභියෝගාත්මකය. ග්‍රීව්ස්ගේ ඉනිම වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට ලබා දී ඇති වාසිය මරා ගැනීමට නම්, ගෙදර කණ්ඩායමට ඉක්මන් කඩ කිරීම් සහ විනයගරුක කණ්ඩායම් ප්‍රයත්නයක් අත්‍යවශ්‍ය වනු ඇත. සිංහල හා ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් රසිකයින් ඇතුළු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් රසිකයන් සඳහා, සිරිය වර්ධනය වීත් ම, පස්වන දිනය අතපසු කළ නොහැකි අවස්ථාවක් බවට පත් වී ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ තාක්ෂණය මඟින් වර්ධනය වන මානව ජාවාරම් හා සාවද්‍ය විදේශ රැකියා වංචා පිළිබඳව මන්ත්‍රීවරුන්ට අනතුරු ඇඟවේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ තාක්ෂණය මඟින් වර්ධනය වන මානව ජාවාරම් හා සාවද්‍ය විදේශ රැකියා වංචා පිළිබඳව මන්ත්‍රීවරුන්ට අනතුරු ඇඟවේ

ශ්‍රී ලංකාවේ මානව ජාවාරම් වඩාත් භයානක හා සංකීර්ණ ස්වරූපයක් ගෙන ඇති අතර, වංචනික විදේශ රැකියා යෝජනා ක්‍රම සහ තාක්ෂණය උපයෝගී කරගත් බඳවා ගැනීමේ උපක්‍රම දුර්වල…

07 Jul 2026 Discuss
හෝප් සහ ග්‍රීව්ස්ගේ සතයක් සමඟ වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව රන් 142ක පුරෝගාමී තත්ත්වයක් ශ්‍රී ලංකාව අත්කරගනී Sinhala

හෝප් සහ ග්‍රීව්ස්ගේ සතයක් සමඟ වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව රන් 142ක පුරෝගාමී තත්ත්වයක් ශ්‍රී ලංකාව අත්කරගනී

පවතින ටෙස්ට් තරගයේ අවසාන වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කඩුලු දෙක හෙලා දමමින් සහ ශක්තිමත් ලෙස ද්විතීය ඉනිම ආරම්භ කරමින්, ශ්‍රී ලංකාව රන් 142ක පුරෝගාමී ස්ථානයක් සමඟ තරගයේ තෙවන…

07 Jul 2026 Discuss
ලෝක බැංකුව ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් රටක් ලෙස නම් කරයි — ජනසංඛ්‍යාවට සාපේක්ෂ ආදායම් ශ්‍රේණිගත කිරීමෙන් ඉන්දියාව පසු කරයි Sinhala

ලෝක බැංකුව ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් රටක් ලෙස නම් කරයි — ජනසංඛ්‍යාවට සාපේක්ෂ ආදායම් ශ්‍රේණිගත කිරීමෙන් ඉන්දියාව පසු කරයි

ලෝක බැංකුව ශ්‍රී ලංකාවට වැදගත් ආර්ථික අනුමැතියක් ලබා දී ඇති අතර, එම ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආයතනය දිවයිනේ ආදායම් වර්ගීකරණය ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් තත්ත්වයට උසස් කර ඇත. මෙය…

07 Jul 2026 Discuss