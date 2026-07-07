Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික අංශය සංස්ථාගත කිරීමේ දේශපාලන න්‍යාය පත්‍රයක් පිළිබඳව එෆ්එස්පී පක්ෂය අනතුරු අඟවයි

07 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික අංශය සංස්ථාගත කිරීමේ දේශපාලන න්‍යාය පත්‍රයක් පිළිබඳව එෆ්එස්පී පක්ෂය අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ගොවි ප්‍රජාව අවමානයට ලක් කිරීමටත්, කෘෂිකාර්මික අංශය සංස්ථාගත කිරීමට මග පාදා ගැනීමටත් හිතාමතාම දේශපාලන උත්සාහයක් ගෙන යන බව හඳුනා ගත් කරුණු සම්බන්ධයෙන් පෙරමුණු සමාජවාදී පක්ෂය (එෆ්එස්පී) දැඩි කනස්සල්ල ප්‍රකාශ කර ඇත.

එෆ්එස්පී අධ්‍යාපන ලේකම් පුබුදු ජගොඩ 어제 ප්‍රසිද්ධියේ අදහස් දක්වමින් චෝදනා කළේ, රජයේ ඇමතිවරුන් විසින් ගොවීන් ඉලක්ක කරගෙන කළ අපහාසාත්මක ප්‍රකාශ හුදෙකලා සිදුවීම් නොව, රටේ කෘෂිකාර්මික කම්කරුවන්ගේ අභිමානය හා සමාජ තත්ත්වය ඛාදනය කිරීම සඳහා සූක්ෂ්ම ලෙස සැකසූ පුළුල් න්‍යාය පත්‍රයක කොටසක් බවයි.

ප්‍රකාශ විශාල උපාය මාර්ගයක කොටසක් ලෙස සැලකේ

ජගොඩ පැවසූ පරිදි, ඇමතිවරුන්ගේ එම ප්‍රකාශ, ශ්‍රී ලංකාවේ ග්‍රාමීය ආර්ථිකයේ කොඳු නාරටිය වන සාම්ප්‍රදායික කුඩා ගොවීන්ට හානි කරමින් සංකීර්ණ ආයතනික අවශ්‍යතා සඳහා කෘෂිකාර්මික අංශය ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීමට නිර්මාණය කළ පුළුල් දේශපාලන ව්‍යාපෘතියක රෝගලක්ෂණ බවයි.

එෆ්එස්පී අධ්‍යාපන ලේකම් අවධාරණය කළේ, ගොවි ප්‍රජාව අපහාසයට ලක් කිරීම හුදෙකලාව දේශපාලන හැසිරීමේ දුර්වලතාවයක් නොව, කෘෂිකර්මාන්තය මත රඳා පවතින ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ ජීවනෝපාය සඳහා ඉතා කනස්සල්ලට කරුණක් ලෙස පක්ෂය දකින, වත්මන් රජය අනුගමනය කරන මතවාදී දිශාවක් ඇඟවෙන බවයි.

ගොවි ප්‍රජාවට තර්ජනයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික අංශය, විශේෂයෙන් ග්‍රාමීය පළාත්වල, ජනගහනයේ සැලකිය යුතු කොටසකට ජීවිකාව සපයයි. එම ප්‍රදේශවල වී වගාව හා කුඩා ගොවිතැන ස්ථානීය ආර්ථිකයන් හා ආහාර සුරක්ෂිතතාව සඳහා කේන්ද්‍රීය කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.

සංස්ථාගත කිරීම කරා ගමන් කිරීමෙන් සාම්ප්‍රදායික ගොවීන් විතැන් කිරීමට, ඉඩම් හා සම්පත් විශාල සංස්ථා මුහුණුවර කිහිපයක අතට කේන්ද්‍රගත කිරීමට, සහ ග්‍රාමීය ගොවි ප්‍රජාවන් ඓතිහාසිකව ජාතියට සපයා ඇති ස්වයංපෝෂිත බව ඛාදනය කිරීමට ඉඩ ඇති බව එෆ්එස්පී අනතුරු ඇඟවීය.

කෘෂිකාර්මික අංශයට බලපාන ඕනෑම ප්‍රතිපත්ති වෙනසක් කෘෂි භූමි හා නිෂ්පාදනය වාණිජකරණය කිරීමට ඉලක්ක කරගත් ආයතනික ආයතනවල අවශ්‍යතා ඉටු කිරීමට නොව, ගොවීන්ගේ යහපැවැත්ම හා අභිමානය ප්‍රමුඛ කළ යුතු බව එෆ්එස්පී අවධාරණය කළේය.

කෘෂිකාර්මික අංශය සම්බන්ධ ස්වකීය ප්‍රතිපත්ති අභිප්‍රායන් පිළිබඳ රජය ප්‍රසිද්ධියේ පැහැදිලි කළ යුතු අතර, දිවයිනේ ගොවි ප්‍රජාව කෙරෙහි අගෞරවජනක යැයි සැලකෙන ප්‍රකාශ ප්‍රසිද්ධියේ ඉල්ලා අස් කළ යුතු බවට පක්ෂය ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

ශ්‍රී ලංකාව ග්‍රාමීය කුටුම්බ කෙරෙහි දැනටමත් දැඩි බරක් පැටවූ ආර්ථික පීඩනයන් මැද ගමන් කරන මෙවන් වකවානුවක, කෘෂිකාර්මික ප්‍රතිසංස්කරණ කෙරෙහි රජයේ ප්‍රවේශය පිළිබඳ වර්ධනමාන විමර්ශනයට එෆ්එස්පීගේ මෙම මැදිහත්වීම නව මානයක් එකතු කරයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ තාක්ෂණය මඟින් වර්ධනය වන මානව ජාවාරම් හා සාවද්‍ය විදේශ රැකියා වංචා පිළිබඳව මන්ත්‍රීවරුන්ට අනතුරු ඇඟවේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ තාක්ෂණය මඟින් වර්ධනය වන මානව ජාවාරම් හා සාවද්‍ය විදේශ රැකියා වංචා පිළිබඳව මන්ත්‍රීවරුන්ට අනතුරු ඇඟවේ

ශ්‍රී ලංකාවේ මානව ජාවාරම් වඩාත් භයානක හා සංකීර්ණ ස්වරූපයක් ගෙන ඇති අතර, වංචනික විදේශ රැකියා යෝජනා ක්‍රම සහ තාක්ෂණය උපයෝගී කරගත් බඳවා ගැනීමේ උපක්‍රම දුර්වල…

07 Jul 2026 Discuss
හෝප් සහ ග්‍රීව්ස්ගේ සතයක් සමඟ වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව රන් 142ක පුරෝගාමී තත්ත්වයක් ශ්‍රී ලංකාව අත්කරගනී Sinhala

හෝප් සහ ග්‍රීව්ස්ගේ සතයක් සමඟ වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව රන් 142ක පුරෝගාමී තත්ත්වයක් ශ්‍රී ලංකාව අත්කරගනී

පවතින ටෙස්ට් තරගයේ අවසාන වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කඩුලු දෙක හෙලා දමමින් සහ ශක්තිමත් ලෙස ද්විතීය ඉනිම ආරම්භ කරමින්, ශ්‍රී ලංකාව රන් 142ක පුරෝගාමී ස්ථානයක් සමඟ තරගයේ තෙවන…

07 Jul 2026 Discuss
ලෝක බැංකුව ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් රටක් ලෙස නම් කරයි — ජනසංඛ්‍යාවට සාපේක්ෂ ආදායම් ශ්‍රේණිගත කිරීමෙන් ඉන්දියාව පසු කරයි Sinhala

ලෝක බැංකුව ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් රටක් ලෙස නම් කරයි — ජනසංඛ්‍යාවට සාපේක්ෂ ආදායම් ශ්‍රේණිගත කිරීමෙන් ඉන්දියාව පසු කරයි

ලෝක බැංකුව ශ්‍රී ලංකාවට වැදගත් ආර්ථික අනුමැතියක් ලබා දී ඇති අතර, එම ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආයතනය දිවයිනේ ආදායම් වර්ගීකරණය ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් තත්ත්වයට උසස් කර ඇත. මෙය…

07 Jul 2026 Discuss