Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වී මිල් හිමියන් රජයේ වී මිල් ගැරැන්ටියට එකඟ වෙති — වාණිජ අමාත්‍යවරයා පවසයි

07 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වී මිල් හිමියන් රජයේ වී මිල් ගැරැන්ටියට එකඟ වෙති — වාණිජ අමාත්‍යවරයා පවසයි

ශ්‍රී ලංකාව පුරා සිටින වී මෝල් හිමියන් රජය විසින් ඇති කරන ලද ගැරැන්ටි මිල්වලට අනුකූලව ගොවීන්ගෙන් වී මිලදී ගැනීමට මූලධර්මාත්මකව එකඟ වී ඇති බව වාණිජ අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළ අතර, මේ සම්බන්ධ පාර්ශ්වකරුවන් අතර සාකච්ඡා ද ඉදිරියට ගමන් කරමින් තිබේ.

මෝල් හිමියන් අනුකූල වීමට කැමැත්ත පළ කරති

රජය නිවේදනය කළ වී ප්‍රසම්පාදන මිල්වලට ගරු කිරීමට සියලු වී මෝල් හිමියන් සූදානම් බව ප්‍රකාශ කර ඇති බව වාණිජ අමාත්‍යවරයා තහවුරු කළ අතර, මෙය වී වෙළඳපල ස්ථාවර කිරීමට සහ ගොවි ප්‍රජාවට සහනයක් ලබාදීමට දිශානත වූ වැදගත් පියවරක් ලෙස සැලකේ.

ගොවීන්ට ඔවුන්ගේ අස්වැන්නට සාධාරණ හා සහතික කළ මිල් ලැබෙන බව සහතික කිරීම සඳහා රජය දරන අඛණ්ඩ උත්සාහයන් මධ්‍යයේ මෙම ප්‍රගතිය අත්පත් කරගෙන ඇති අතර, එය ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික ප්‍රතිපත්තියේ දිගුකාලීන මූලික කරුණකි.

පාර්ශ්වකරුවන් අතර සාකච්ඡා දිගටම පවතී

මූලධර්මාත්මක එකඟතාවයට පැමිණ ඇතත්, රජය සහ මෝල් හිමියන් අතර සාකච්ඡා දිගටම පවතින බව වාර්තා වන අතර, ඉදිරි දිනවල දී වැඩිදුර විස්තර අවසන් කරනු ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

රජයේ සහතික කළ වී මිල් යාන්ත්‍රණය අරමුණු කරන්නේ වගාකරුවන් වෙළඳපල උච්චාවචනවලින් ආරක්ෂා කිරීමට සහ මැදිහත්කරුවන් විසින් සිදු කළ හැකි සූරාකෑම් වැළැක්වීමටයි — වී කෙත්වල වෙහෙස මහන්සි වී වැඩ කරන අයට ඔවුන්ගේ ශ්‍රමය හා ආයෝජනය වෙනුවෙන් අවම ශක්‍ය ප්‍රතිලාභයක් සහතික කරමිනි.

ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික අංශය සඳහා වැදගත්කම

වී වගාව ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික ආර්ථිකයේ වඩාත්ම තීරණාත්මක අංශයන්ගෙන් එකක් ලෙස පවතින අතර, ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ග්‍රාමීය පවුල් තම ජීවනෝපාය සඳහා සහල් වගාව මත රඳා සිටිති. සහතික කළ මිල ගැනීමේ ක්‍රමය, විශේෂයෙන් ආර්ථික අවිනිශ්චිතතාවයේ කාලවලදී, තීරණාත්මක ආධාරක ක්‍රමවේදයක් ලෙස බහුලව සැලකේ.

  • සියලු වී මෝල් හිමියන් රජයේ වී මිලදී ගැනීමේ මිල්වලට මූලධර්මාත්මකව එකඟ වී ඇත.
  • වාණිජ අමාත්‍යාංශය සහ මෝල් හිමියන් අතර නිල සාකච්ඡා තවමත් කඩිනමින් ගෙනයනු ලැබේ.
  • සහතික කළ මිල් ප්‍රතිපත්තිය ගොවීන් වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයෙන් ආරක්ෂා කිරීම අරමුණු කරගනී.
  • සාකච්ඡා නිමාවට පත්වූ පසු වැඩිදුර නිවේදන අපේක්ෂා කෙරේ.

ගොවීන් හා කෘෂිකාර්මික කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයන් ඉතිරි සාකච්ඡාවල ප්‍රතිඵලය දෙස සවිස්තරාත්මකව නෙත් යොමු කරනු ඇති අතර, ඉදිරි අස්වනු සමය ආරම්භ වීමට පෙර වී වගාකරුවන්ට ප්‍රතිලාභ ලැබෙනු ඇතැයි යන අශාවෙන් ස්ථිර හා බලාත්මක කළ හැකි එකඟතාවයකට ඉක්මනින් එළඹෙනු ඇතැයි ඔවුහු බලාපොරොත්තු වෙති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ තාක්ෂණය මඟින් වර්ධනය වන මානව ජාවාරම් හා සාවද්‍ය විදේශ රැකියා වංචා පිළිබඳව මන්ත්‍රීවරුන්ට අනතුරු ඇඟවේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ තාක්ෂණය මඟින් වර්ධනය වන මානව ජාවාරම් හා සාවද්‍ය විදේශ රැකියා වංචා පිළිබඳව මන්ත්‍රීවරුන්ට අනතුරු ඇඟවේ

ශ්‍රී ලංකාවේ මානව ජාවාරම් වඩාත් භයානක හා සංකීර්ණ ස්වරූපයක් ගෙන ඇති අතර, වංචනික විදේශ රැකියා යෝජනා ක්‍රම සහ තාක්ෂණය උපයෝගී කරගත් බඳවා ගැනීමේ උපක්‍රම දුර්වල…

07 Jul 2026 Discuss
හෝප් සහ ග්‍රීව්ස්ගේ සතයක් සමඟ වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව රන් 142ක පුරෝගාමී තත්ත්වයක් ශ්‍රී ලංකාව අත්කරගනී Sinhala

හෝප් සහ ග්‍රීව්ස්ගේ සතයක් සමඟ වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව රන් 142ක පුරෝගාමී තත්ත්වයක් ශ්‍රී ලංකාව අත්කරගනී

පවතින ටෙස්ට් තරගයේ අවසාන වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කඩුලු දෙක හෙලා දමමින් සහ ශක්තිමත් ලෙස ද්විතීය ඉනිම ආරම්භ කරමින්, ශ්‍රී ලංකාව රන් 142ක පුරෝගාමී ස්ථානයක් සමඟ තරගයේ තෙවන…

07 Jul 2026 Discuss
ලෝක බැංකුව ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් රටක් ලෙස නම් කරයි — ජනසංඛ්‍යාවට සාපේක්ෂ ආදායම් ශ්‍රේණිගත කිරීමෙන් ඉන්දියාව පසු කරයි Sinhala

ලෝක බැංකුව ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් රටක් ලෙස නම් කරයි — ජනසංඛ්‍යාවට සාපේක්ෂ ආදායම් ශ්‍රේණිගත කිරීමෙන් ඉන්දියාව පසු කරයි

ලෝක බැංකුව ශ්‍රී ලංකාවට වැදගත් ආර්ථික අනුමැතියක් ලබා දී ඇති අතර, එම ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආයතනය දිවයිනේ ආදායම් වර්ගීකරණය ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් තත්ත්වයට උසස් කර ඇත. මෙය…

07 Jul 2026 Discuss