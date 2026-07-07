වී මිල් හිමියන් රජයේ වී මිල් ගැරැන්ටියට එකඟ වෙති — වාණිජ අමාත්යවරයා පවසයි
ශ්රී ලංකාව පුරා සිටින වී මෝල් හිමියන් රජය විසින් ඇති කරන ලද ගැරැන්ටි මිල්වලට අනුකූලව ගොවීන්ගෙන් වී මිලදී ගැනීමට මූලධර්මාත්මකව එකඟ වී ඇති බව වාණිජ අමාත්යවරයා ප්රකාශ කළ අතර, මේ සම්බන්ධ පාර්ශ්වකරුවන් අතර සාකච්ඡා ද ඉදිරියට ගමන් කරමින් තිබේ.
මෝල් හිමියන් අනුකූල වීමට කැමැත්ත පළ කරති
රජය නිවේදනය කළ වී ප්රසම්පාදන මිල්වලට ගරු කිරීමට සියලු වී මෝල් හිමියන් සූදානම් බව ප්රකාශ කර ඇති බව වාණිජ අමාත්යවරයා තහවුරු කළ අතර, මෙය වී වෙළඳපල ස්ථාවර කිරීමට සහ ගොවි ප්රජාවට සහනයක් ලබාදීමට දිශානත වූ වැදගත් පියවරක් ලෙස සැලකේ.
ගොවීන්ට ඔවුන්ගේ අස්වැන්නට සාධාරණ හා සහතික කළ මිල් ලැබෙන බව සහතික කිරීම සඳහා රජය දරන අඛණ්ඩ උත්සාහයන් මධ්යයේ මෙම ප්රගතිය අත්පත් කරගෙන ඇති අතර, එය ශ්රී ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික ප්රතිපත්තියේ දිගුකාලීන මූලික කරුණකි.
පාර්ශ්වකරුවන් අතර සාකච්ඡා දිගටම පවතී
මූලධර්මාත්මක එකඟතාවයට පැමිණ ඇතත්, රජය සහ මෝල් හිමියන් අතර සාකච්ඡා දිගටම පවතින බව වාර්තා වන අතර, ඉදිරි දිනවල දී වැඩිදුර විස්තර අවසන් කරනු ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
රජයේ සහතික කළ වී මිල් යාන්ත්රණය අරමුණු කරන්නේ වගාකරුවන් වෙළඳපල උච්චාවචනවලින් ආරක්ෂා කිරීමට සහ මැදිහත්කරුවන් විසින් සිදු කළ හැකි සූරාකෑම් වැළැක්වීමටයි — වී කෙත්වල වෙහෙස මහන්සි වී වැඩ කරන අයට ඔවුන්ගේ ශ්රමය හා ආයෝජනය වෙනුවෙන් අවම ශක්ය ප්රතිලාභයක් සහතික කරමිනි.
ශ්රී ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික අංශය සඳහා වැදගත්කම
වී වගාව ශ්රී ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික ආර්ථිකයේ වඩාත්ම තීරණාත්මක අංශයන්ගෙන් එකක් ලෙස පවතින අතර, ලක්ෂ සංඛ්යාත ග්රාමීය පවුල් තම ජීවනෝපාය සඳහා සහල් වගාව මත රඳා සිටිති. සහතික කළ මිල ගැනීමේ ක්රමය, විශේෂයෙන් ආර්ථික අවිනිශ්චිතතාවයේ කාලවලදී, තීරණාත්මක ආධාරක ක්රමවේදයක් ලෙස බහුලව සැලකේ.
- සියලු වී මෝල් හිමියන් රජයේ වී මිලදී ගැනීමේ මිල්වලට මූලධර්මාත්මකව එකඟ වී ඇත.
- වාණිජ අමාත්යාංශය සහ මෝල් හිමියන් අතර නිල සාකච්ඡා තවමත් කඩිනමින් ගෙනයනු ලැබේ.
- සහතික කළ මිල් ප්රතිපත්තිය ගොවීන් වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයෙන් ආරක්ෂා කිරීම අරමුණු කරගනී.
- සාකච්ඡා නිමාවට පත්වූ පසු වැඩිදුර නිවේදන අපේක්ෂා කෙරේ.
ගොවීන් හා කෘෂිකාර්මික කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයන් ඉතිරි සාකච්ඡාවල ප්රතිඵලය දෙස සවිස්තරාත්මකව නෙත් යොමු කරනු ඇති අතර, ඉදිරි අස්වනු සමය ආරම්භ වීමට පෙර වී වගාකරුවන්ට ප්රතිලාභ ලැබෙනු ඇතැයි යන අශාවෙන් ස්ථිර හා බලාත්මක කළ හැකි එකඟතාවයකට ඉක්මනින් එළඹෙනු ඇතැයි ඔවුහු බලාපොරොත්තු වෙති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.