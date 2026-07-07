ඉන්දියාවේ සහාය ඇතිව ශ්රී ලංකාව පුරා නිවාස 10,000ක් ඉදිකිරීමේ විශාල සංවර්ධන වැඩසටහනක්
සන්ධිස්ථාන නිවාස වැඩසටහනේ ආරම්භය සනිටුහන් කරමින් මූලාගල් තැබේ
ශ්රී ලංකාවේ අර්බුද-පශ්චාත් පුනරුත්ථාපනයේ සැලකිය යුතු이정표යක් ලෙස, නිවාස හා ස්ථාවරත්වය අවශ්ය ශ්රී ලාංකික පවුල් 10,000කට නිවාස ඉදිකිරීම අරමුණු කරගත් ඉන්දියාවේ පිටුබලයෙන් යුත් විශාල පරිමාණ නිවාස ව්යාපෘතියක් සඳහා නිල වශයෙන් මූලාගල් තැබීම සිදු කරන ලදී.
ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා තවදුරටත් ශක්තිමත් වේ
දශක ගණනාවක දුෂ්කරතාවලින් පසු ශ්රී ලංකාව තම ආර්ථිකය හා සමාජ යටිතල පහසුකම් නැවත ගොඩනඟමින් සිටින මෙම අවස්ථාවේ, නව දිල්ලිය තම දූපත් රටට සැලකිය යුතු සහාය ලබාදෙමින් ඉන්දියාව හා ශ්රී ලංකාව අතර ගැඹුරු වෙමින් පවතින හවුල්කාරිත්වය මෙම වැඩසටහන පිළිබිඹු කරයි. සමීප කාලය තුළ ඉන්දීය සහාය ඇතිව ක්රියාත්මක කෙරෙන වඩාත් සැලකිය යුතු නිවාස ව්යාපෘතීන් අතරින් එකක් ලෙස මෙය සැලකේ.
ව්යාපෘතියේ විෂය පථය හා පරිමාණය
යෝජිත සංවර්ධනය මගින් ශ්රී ලංකාවේ දුර්වල පවුල් දහස් ගණනකට ස්ථිර, උසස් තත්ත්වයේ නිවාස ලබාදීමෙන් ඔවුන්ට ප්රතිලාභ සැලසෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ව්යාපෘතියේ ප්රධාන විශේෂාංග අතරට ඇතුළත් වන්නේ:
- ශ්රී ලංකාවේ ඉලක්කගත ප්රදේශ පුරා නේවාසික ඒකක 10,000ක් ඉදිකිරීම
- ඉන්දීය රජයේ සහාය මගින් සම්පාදනය කෙරෙන අරමුදල් හා ආධාර
- ප්රමාණවත් හා ආරක්ෂිත නිවාස වඩාත් අවශ්ය පවුල් කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම
ශ්රී ලංකාවේ පුනරුත්ථාපනය සඳහා වන වැදගත්කම
නූතන ඉතිහාසයේ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයේ aftermath තවමත් මැඩලමින් සිටින රටකට, විශාල පරිමාණ යටිතල පහසුකම් හා නිවාස ආයෝජන අතිශය සමාජීය වැදගත්කමක් දරයි. මෙවැනි ව්යාපෘති, ජීවනෝපාය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ, ප්රජාවන් නැවත ගොඩනැඟීමේ සහා සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ට දිගුකාලීන ස්ථාවරත්වයේ පදනමක් සපයා දීමේ ක්රියාවලියේ ඉතා වැදගත් වේ.
මූලාගල් තැබීම, ශ්රී ලාංකික ජනතාවට රාජ්යතාන්ත්රික සුහදතාව ملموස ප්රතිලාභ බවට පරිවර්තනය කිරීමට රජයන් දෙකෙහිම දෘඪ කැපවීම සංඥා කරයි.
ශ්රී ලංකාව හා ඉන්දියාව යන දෙරට නිලධාරීන් ද මෙම උත්සව දියත් කිරීමේදී සහභාගී වූ අතර, මෙම වැඩසටහන සාර්ථකව හා නියමිත කාලයේදී ක්රියාත්මක කිරීමට රජයන් දෙකම දක්වන වැදගත්කම එමගින් අවධාරණය විය. ආරක්ෂිත හා ස්ථිර නිවාස බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින දහස් ගණනක් පවුල්වලට සහනයක් ගෙනෙමින් ව්යාපෘතිය ඉක්මනින් ඉදිරියට යනු ඇතැයි බලධාරීහු විශ්වාසය පළ කර ඇත.
ඉන්දියාවේ ශ්රී ලංකාවේ සංවර්ධනය කෙරෙහි අඛණ්ඩ සහභාගිත්වයේ ශක්තිමත් සංකේතයක් ලෙස නිවාස ව්යාපෘතිය පුළුල් ලෙස සලකනු ලබන අතර, භූගෝලීය සමීපත්වය, හවුල් සංස්කෘතික බන්ධන හා කලාපයේ ස්ථාවරත්වය පිළිබඳ අන්යෝන්ය උපායමාර්ගික ස්වාර්ථය මත ගොඩනැගුණු සම්බන්ධතාව එමගින් තවදුරටත් ශක්තිමත් වේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.