Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නේගොඹ කාරාගාරයේ ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් මරණ සංඛ්‍යාව 26 දක්වා ඉහළ යාමෙන් බන්ධනාගාර නිලධාරීන් පස් දෙනෙකු ද කොටු වෙයි

07 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නේගොඹ කාරාගාරයේ ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් මරණ සංඛ්‍යාව 26 දක්වා ඉහළ යාමෙන් බන්ධනාගාර නිලධාරීන් පස් දෙනෙකු ද කොටු වෙයි

නේගොඹ කාරාගාරයේ ඇති වූ මාරාන්තික ප්‍රචණ්ඩ සිදුවීමකින් අවම වශයෙන් 26 දෙනෙකු මිය ගොස් ඇති අතර, රෝහල් මූලාශ්‍ර තහවුරු කළ තොරතුරු අනුව ඒ අතර බන්ධනාගාර නිලධාරීන් පස් දෙනෙකු සහ අවම වශයෙන් රැඳවියන් 20 දෙනෙකු ද ඇතුළත් වෙයි. ආරක්ෂක අධිකාරීහු පහසුකම් මත පාලනය නැවත ස්ථාපිත කිරීම සඳහා හදිසි ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇත.

පළිගැනීමේ ප්‍රහාරයක් ලෙස පෙනෙන සිදුවීමක නිලධාරීන් ඉලක්ක වෙයි

පළිගැනීමේ චේතනාවෙන් සිදු කළ ප්‍රචණ්ඩත්වයක් ලෙස මූලාශ්‍ර විසින් විස්තර කරනු ලබන මෙම ලේ වැගිරීම ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පරිපාලනය කම්පා කර ඇති අතර, රටේ දඬුවම් ආයතන තුළ ආරක්ෂක ක්‍රමවේද පිළිබඳ බරපතල ප්‍රශ්න මතු කර ඇත. ජීවිත අහිමි කර ගත් බන්ධනාගාර නිලධාරීන් පස් දෙනා, රැඳවියන් විසින් සංවිධිතව සහ ක්‍රෑරත්වයෙන් සිදු කරන ලද බව පෙනෙන ප්‍රහාරයකට හසු වූ අය අතර ද ඇතුළත් ය.

රෝහල් නිලධාරීහු මාධ්‍යවේදීන්ට හානි සංඛ්‍යාව තහවුරු කළ නමුත්, අඩේ රෑ වන විට ද කලහය ඇති කළ සිදුවීම් මාලාව පිළිබඳ සම්පූර්ණ තොරතුරු පැහැදිලි නොවූ අතර, සමහර වාර්තා ප්‍රාධිකාරීන් විසින් තවමත් සත්‍යාපනය කර නොතිබිණි.

ඇණ නියෝජිතත්වය යථා පිහිටුවීමට ගෙන ගිය ක්‍රියාමාර්ග

බන්ධනාගාර පරිපාලනය තත්ත්වය සම්පූර්ණ පාලනයට ගෙන ඒමට වෙහෙසෙමින් සිටියදී, ආරක්ෂක හමුදා නේගොඹ කාරාගාරය වෙත යොදවනු ලැබිණි. මෙම සිදුවීමේ පරිමාව, සමීප ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ ලේ වැගිරීම්වලින් යුත් බරපතලම බන්ධනාගාර කලහ සිදුවීම්වලින් එකක් බවට එය පත් කරයි.

බටහිර පළාතේ පිහිටි නේගොඹ කාරාගාරය සැලකිය යුතු රැඳවියන් සංඛ්‍යාවක් රඳවා ගෙන සිටින අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය හරහා පොදු ගැටලුවක් ව පවතින අධික රැඳවියන් ගහනය සම්බන්ධයෙන් ද මෙකී බන්ධනාගාරය කලින් ද සැලකිල්ලට ලක් ව ඇත. මෙය අස්ථාවරත්වයට ඉන්ධන සපයනු ඇතැයි විචාරකයෝ දීර්ඝ කලක් තිස්සේ අනතුරු ඇඟවූ කරුණකි.

වගවීම සහ හදිසි ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා ඉල්ලීම්

මෙම ඛේදවාචකය, කාරාගාරය තුළ පවතින තත්ත්වයන් පිළිබඳව මෙන්ම, දිවයිනේ බන්ධනාගාර ජාලය පුරා කාර්ය මණ්ඩල ආරක්ෂාව සහ රැඳවියන් කළමනාකරණය පිළිබඳ පුළුල් ප්‍රශ්නවලට ද හදිසි විමර්ශනයක් ඇති කිරීමට ඉඩකඩ ඇත. ප්‍රචණ්ඩත්වයට හේතු වූ තත්ත්වයන් පිළිබඳ පාරදෘශ්‍ය විමර්ශනයක් ආරම්භ කරන ලෙස නිරීක්ෂකයෝ රජයෙන් ඉල්ලා සිටිති.

  • අවම වශයෙන් 26 දෙනෙකු මිය ගොස් ඇති බව තහවුරු ව ඇති අතර ඒ අතර බන්ධනාගාර නිලධාරීන් 5 දෙනෙකු සහ රැඳවියන් 20 දෙනෙකු ද ඇතුළත් ය
  • සිදුවීම හා සම්බන්ධ මූලාශ්‍ර විසින් ප්‍රචණ්ඩත්වය පළිගැනීමේ චේතනාවෙන් සිදු කළ බවක් ලෙස විස්තර කෙරේ
  • නේගොඹ කාරාගාරය සම්පූර්ණ පාලනය යථා පිහිටුවීම සඳහා ආරක්ෂක හමුදා යොදවා ඇත
  • නිල විමර්ශනයක් අපේක්ෂාවෙන් සමහර වාර්තා තවමත් සත්‍යාපනය නොවී ඇත

රජය මෙතෙක් ඒ පිළිබඳ සම්පූර්ණ නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත. මිය ගිය නිලධාරීන් සහ රැඳවියන් දෙදෙනාගේම පවුල්වල සාමාජිකයෝ බන්ධනාගාර ආධිකාරීන්ගෙන් තවදුරටත් තොරතුරු බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ යුක්ති සහ දඬුවම් පද්ධතිය සඳහා ගැඹුරු කනස්සල්ලක් ඇති කළ සිදුවීමක් ලෙස රාජ්‍යය ශෝකයෙන් නිමිත් ව සිටී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉන්දියාවේ සහාය ඇතිව ශ්‍රී ලංකාව පුරා නිවාස 10,000ක් ඉදිකිරීමේ විශාල සංවර්ධන වැඩසටහනක් Sinhala

ඉන්දියාවේ සහාය ඇතිව ශ්‍රී ලංකාව පුරා නිවාස 10,000ක් ඉදිකිරීමේ විශාල සංවර්ධන වැඩසටහනක්

සන්ධිස්ථාන නිවාස වැඩසටහනේ ආරම්භය සනිටුහන් කරමින් මූලාගල් තැබේ ශ්‍රී ලංකාවේ අර්බුද-පශ්චාත් පුනරුත්ථාපනයේ සැලකිය යුතු이정표යක් ලෙස, නිවාස හා ස්ථාවරත්වය අවශ්‍ය ශ්‍රී…

07 Jul 2026 Discuss
ග්‍රීව්ස්ගේ මහ පන්නරය: අද්භූත 180 ක් සමඟ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව දෙවන ටෙස්ට් හතරවන දිනයේ ආධිපත්‍යය අල්ලා ගනී Sinhala

ග්‍රීව්ස්ගේ මහ පන්නරය: අද්භූත 180 ක් සමඟ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව දෙවන ටෙස්ට් හතරවන දිනයේ ආධිපත්‍යය අල්ලා ගනී

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සැ�ැලි පිත්තෙන් ශ්‍රී ලංකාව කම්පා කරයි ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව පැවැති දෙවන ටෙස්ට් තරගයේ හතරවන දිනයේ ග්‍රීව්ස් ක්‍රීඩකයාගේ අද්විතීය 180 ක ඉනිමක්…

07 Jul 2026 Discuss
වී මිල් හිමියන් රජයේ වී මිල් ගැරැන්ටියට එකඟ වෙති — වාණිජ අමාත්‍යවරයා පවසයි Sinhala

වී මිල් හිමියන් රජයේ වී මිල් ගැරැන්ටියට එකඟ වෙති — වාණිජ අමාත්‍යවරයා පවසයි

ශ්‍රී ලංකාව පුරා සිටින වී මෝල් හිමියන් රජය විසින් ඇති කරන ලද ගැරැන්ටි මිල්වලට අනුකූලව ගොවීන්ගෙන් වී මිලදී ගැනීමට මූලධර්මාත්මකව එකඟ වී ඇති බව වාණිජ අමාත්‍යවරයා…

07 Jul 2026 Discuss