නේගොඹ කාරාගාරයේ ප්රචණ්ඩත්වයෙන් මරණ සංඛ්යාව 26 දක්වා ඉහළ යාමෙන් බන්ධනාගාර නිලධාරීන් පස් දෙනෙකු ද කොටු වෙයි
නේගොඹ කාරාගාරයේ ඇති වූ මාරාන්තික ප්රචණ්ඩ සිදුවීමකින් අවම වශයෙන් 26 දෙනෙකු මිය ගොස් ඇති අතර, රෝහල් මූලාශ්ර තහවුරු කළ තොරතුරු අනුව ඒ අතර බන්ධනාගාර නිලධාරීන් පස් දෙනෙකු සහ අවම වශයෙන් රැඳවියන් 20 දෙනෙකු ද ඇතුළත් වෙයි. ආරක්ෂක අධිකාරීහු පහසුකම් මත පාලනය නැවත ස්ථාපිත කිරීම සඳහා හදිසි ක්රියාමාර්ග ගෙන ඇත.
පළිගැනීමේ ප්රහාරයක් ලෙස පෙනෙන සිදුවීමක නිලධාරීන් ඉලක්ක වෙයි
පළිගැනීමේ චේතනාවෙන් සිදු කළ ප්රචණ්ඩත්වයක් ලෙස මූලාශ්ර විසින් විස්තර කරනු ලබන මෙම ලේ වැගිරීම ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පරිපාලනය කම්පා කර ඇති අතර, රටේ දඬුවම් ආයතන තුළ ආරක්ෂක ක්රමවේද පිළිබඳ බරපතල ප්රශ්න මතු කර ඇත. ජීවිත අහිමි කර ගත් බන්ධනාගාර නිලධාරීන් පස් දෙනා, රැඳවියන් විසින් සංවිධිතව සහ ක්රෑරත්වයෙන් සිදු කරන ලද බව පෙනෙන ප්රහාරයකට හසු වූ අය අතර ද ඇතුළත් ය.
රෝහල් නිලධාරීහු මාධ්යවේදීන්ට හානි සංඛ්යාව තහවුරු කළ නමුත්, අඩේ රෑ වන විට ද කලහය ඇති කළ සිදුවීම් මාලාව පිළිබඳ සම්පූර්ණ තොරතුරු පැහැදිලි නොවූ අතර, සමහර වාර්තා ප්රාධිකාරීන් විසින් තවමත් සත්යාපනය කර නොතිබිණි.
ඇණ නියෝජිතත්වය යථා පිහිටුවීමට ගෙන ගිය ක්රියාමාර්ග
බන්ධනාගාර පරිපාලනය තත්ත්වය සම්පූර්ණ පාලනයට ගෙන ඒමට වෙහෙසෙමින් සිටියදී, ආරක්ෂක හමුදා නේගොඹ කාරාගාරය වෙත යොදවනු ලැබිණි. මෙම සිදුවීමේ පරිමාව, සමීප ශ්රී ලංකා ඉතිහාසයේ ලේ වැගිරීම්වලින් යුත් බරපතලම බන්ධනාගාර කලහ සිදුවීම්වලින් එකක් බවට එය පත් කරයි.
බටහිර පළාතේ පිහිටි නේගොඹ කාරාගාරය සැලකිය යුතු රැඳවියන් සංඛ්යාවක් රඳවා ගෙන සිටින අතර, ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය හරහා පොදු ගැටලුවක් ව පවතින අධික රැඳවියන් ගහනය සම්බන්ධයෙන් ද මෙකී බන්ධනාගාරය කලින් ද සැලකිල්ලට ලක් ව ඇත. මෙය අස්ථාවරත්වයට ඉන්ධන සපයනු ඇතැයි විචාරකයෝ දීර්ඝ කලක් තිස්සේ අනතුරු ඇඟවූ කරුණකි.
වගවීම සහ හදිසි ප්රතිසංස්කරණ සඳහා ඉල්ලීම්
මෙම ඛේදවාචකය, කාරාගාරය තුළ පවතින තත්ත්වයන් පිළිබඳව මෙන්ම, දිවයිනේ බන්ධනාගාර ජාලය පුරා කාර්ය මණ්ඩල ආරක්ෂාව සහ රැඳවියන් කළමනාකරණය පිළිබඳ පුළුල් ප්රශ්නවලට ද හදිසි විමර්ශනයක් ඇති කිරීමට ඉඩකඩ ඇත. ප්රචණ්ඩත්වයට හේතු වූ තත්ත්වයන් පිළිබඳ පාරදෘශ්ය විමර්ශනයක් ආරම්භ කරන ලෙස නිරීක්ෂකයෝ රජයෙන් ඉල්ලා සිටිති.
- අවම වශයෙන් 26 දෙනෙකු මිය ගොස් ඇති බව තහවුරු ව ඇති අතර ඒ අතර බන්ධනාගාර නිලධාරීන් 5 දෙනෙකු සහ රැඳවියන් 20 දෙනෙකු ද ඇතුළත් ය
- සිදුවීම හා සම්බන්ධ මූලාශ්ර විසින් ප්රචණ්ඩත්වය පළිගැනීමේ චේතනාවෙන් සිදු කළ බවක් ලෙස විස්තර කෙරේ
- නේගොඹ කාරාගාරය සම්පූර්ණ පාලනය යථා පිහිටුවීම සඳහා ආරක්ෂක හමුදා යොදවා ඇත
- නිල විමර්ශනයක් අපේක්ෂාවෙන් සමහර වාර්තා තවමත් සත්යාපනය නොවී ඇත
රජය මෙතෙක් ඒ පිළිබඳ සම්පූර්ණ නිල ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත. මිය ගිය නිලධාරීන් සහ රැඳවියන් දෙදෙනාගේම පවුල්වල සාමාජිකයෝ බන්ධනාගාර ආධිකාරීන්ගෙන් තවදුරටත් තොරතුරු බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින අතර, ශ්රී ලංකාවේ යුක්ති සහ දඬුවම් පද්ධතිය සඳහා ගැඹුරු කනස්සල්ලක් ඇති කළ සිදුවීමක් ලෙස රාජ්යය ශෝකයෙන් නිමිත් ව සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.