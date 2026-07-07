Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාරයක් තුළ පිපිරී ගිය මාරාන්තික කෝලාහලයෙන් මියගිය සංඛ්‍යාව 23 දක්වා ඉහළට

07 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාරයක් තුළ පිපිරී ගිය මාරාන්තික කෝලාහලයෙන් මියගිය සංඛ්‍යාව 23 දක්වා ඉහළට

මෑත ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ වඩාත්ම ඛේදජනක බන්ධනාගාර සිද්ධීන්ගෙන් එකක්

ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාරයක් තුළ ඇති වූ හිංසාත්මක කෝලාහලයකින් අවම වශයෙන් පුද්ගලයන් 23 දෙනෙකු මිය ගොස් ඇති අතර, මෑත කාලීන මතකයේ රටවැසියන් දුටු බන්ධනාගාර නොසන්සුන්කාරී සිද්ධීන් අතරින් මෙය වඩාත්ම විනාශකාරී සිදුවීම ලෙස සැලකේ.

මෙම මාරාන්තික කලබලය රට පුරා දැඩි කම්පනයක් ඇති කළ අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ නිවැරදි කිරීමේ පහසුකම් තුළ පවතින තත්ත්වයන් සහ රැඳවියන්ගේ ආරක්ෂාව සහතික කිරීමට හා සාමය පවත්වා ගැනීමට බලධාරීන්ට ඇති හැකියාව පිළිබඳ අතිශය හදිසි ප්‍රශ්න රාශියක් මතු කළේය.

කම්බිලි ආවරණය පිටුපස ඇවිළී ගත් ප්‍රචණ්ඩත්වය

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මතු වෙමින් ඇති විස්තර, බන්ධනාගාර පවුරු තුළ ඇති වූ අවුල් සහගත හා රුධිරපාත තත්ත්වය පිළිබඳ භයාවහ චිත්‍රයක් ඉදිරිපත් කරයි. කෝලාහලය හේතුවෙන් ජීවිත 23ක් අහිමි වී ඇති බව තහවුරු වී ඇත. ප්‍රචණ්ඩත්වයේ විශාලත්වය, ස්ථාපනය තුළ ගැඹුරින් මුල් බැසගත් 緊張 තතත්ත්වයන් ඉස්මතු කරන අතර, බලධාරීන් තත්ත්වය පාලනය යටතට ගැනීමට ක්‍රියා කළහ.

ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර බලධාරීන් සහ රජයේ නිලධාරීන් මෙතෙක් ප්‍රචණ්ඩත්වය ඇති වීමට හේතු වූ සිද්ධීන්ගේ අනුපිළිවෙල පිළිබඳ සම්පූර්ණ ප්‍රසිද්ධ ප්‍රකාශයක් ඉදිරිපත් කර නොමැති අතර, කෝලාහලය අවුලුවා ලූ කාරණා පිළිබඳ ප්‍රශ්න රාශියක් අදටත් පිළිතුරු නොලැබී පවතී.

බන්ධනාගාර තත්ත්වයන් සම්බන්ධ දිගු කලක සිට පැවති කනස්සල්ල

මානව හිමිකම් ආධාරකරුවන් සහ නෛතික නිරීක්ෂකයන් දිගු කලක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්‍රමයේ ඉක්මවා පිරී තිබීම සහ සාමාන්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ කනස්සල්ල පළ කර ඇත. රටේ නිවැරදි කිරීමේ පහසුකම්, ඒවා නිර්මාණය කරන ලද ධාරිතාවට වඩා බෙහෙවින් වැඩි රැඳවියන් සිරකර සිටීම නිසා නැවත නැවතත් ප්‍රශ්නයට ලක් වී ඇති අතර, එවැනි තත්ත්වයන් කැළඹිලි සහගත හා භයාවහ පරිසරයන් නිර්මාණය කරන බව විශේෂඥයෝ අනතුරු අඟවති.

  • ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර රාශියක් පුරා දරුණු අධික පිරවීම දිගුකාලීන ගැටලුවක් ව පවතී
  • නෛතික නියෝජනයට ප්‍රවේශය සහ නියමිත කාලයට නඩු විභාග ලැබීම බොහෝ රිමාන්ඩ් රැඳවියන්ට අභියෝගයක් ව පවතී
  • පසුගිය වසරවල ශ්‍රී ලංකා රඳවා ගැනීමේ පහසුකම්වල කලබල සිදුවීම් ගණනාවක් සිදු වී ඇත

වගවීම සහ ප්‍රතිසංස්කරණ ඉල්ලා නැඟෙන හඬ

මෙම ඛේදවාචකය, සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ විපක්ෂ දේශපාලනඥයන්ගෙන් බන්ධනාගාර ක්‍රමයේ අර්ථවත් ප්‍රතිසංස්කරණ ඉල්ලා නැඟෙන හඬ තීව්‍ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ශ්‍රී ලංකාවේ නිවැරදි කිරීමේ ආයතන දිගට ම පෙළෙන ව්‍යුහාත්මක ගැටලු විසඳීමට අනුප්‍රාප්තික රජයන් අසමත් වී ඇති බව විවේචකයෝ තර්ක කරති.

රාජ්‍ය භාරකාරත්වයෙන් සිරකර සිටින ස්ථානයක් තුළ ජීවිත 23ක් අහිමි වීම, සම්පූර්ණ සහ විනිවිද පෙනෙන පරීක්ෂණයක් හා ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා අව්‍යාජ කැපවීමක් ඉල්ලා සිටී — තාවකාලික ප්‍රතිචාරයක් පමණක් නොව.

රට මෙම ඛේදවාචකයේ ප්‍රවෘත්තිය උකහා ගැනීමට ගත් කල, කෝලාහලය පිළිබඳ සම්පූර්ණ හා ස්වාධීන පරීක්ෂණයක් පවත්වා ගැනීමට, වගකිව යුත්තන් හඳුනා ගැනීමට සහ එවැනි ව්‍යසනකාරී සිදුවීමක් නැවත සිදු නොවීම සඳහා දිගු කාලීන පියවර ක්‍රියාත්මක කිරීමට බලධාරීන්ට දැඩි පීඩනයක් එල්ල වෙමින් පවතී.

පරීක්ෂණ ඉදිරියට යාමත් සමඟ සහ නිලධාරීන් මාරාන්තික සිද්ධිය වටා ඇති සම්පූර්ණ හේතු සාධක පිළිබඳව ජනතාවට දැනුවත් කිරීමට සූදානම් වීමත් සමඟ, තවදුරටත් යාවත්කාලීන තොරතුරු ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ තාක්ෂණය මඟින් වර්ධනය වන මානව ජාවාරම් හා සාවද්‍ය විදේශ රැකියා වංචා පිළිබඳව මන්ත්‍රීවරුන්ට අනතුරු ඇඟවේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ තාක්ෂණය මඟින් වර්ධනය වන මානව ජාවාරම් හා සාවද්‍ය විදේශ රැකියා වංචා පිළිබඳව මන්ත්‍රීවරුන්ට අනතුරු ඇඟවේ

ශ්‍රී ලංකාවේ මානව ජාවාරම් වඩාත් භයානක හා සංකීර්ණ ස්වරූපයක් ගෙන ඇති අතර, වංචනික විදේශ රැකියා යෝජනා ක්‍රම සහ තාක්ෂණය උපයෝගී කරගත් බඳවා ගැනීමේ උපක්‍රම දුර්වල…

07 Jul 2026 Discuss
හෝප් සහ ග්‍රීව්ස්ගේ සතයක් සමඟ වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව රන් 142ක පුරෝගාමී තත්ත්වයක් ශ්‍රී ලංකාව අත්කරගනී Sinhala

හෝප් සහ ග්‍රීව්ස්ගේ සතයක් සමඟ වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව රන් 142ක පුරෝගාමී තත්ත්වයක් ශ්‍රී ලංකාව අත්කරගනී

පවතින ටෙස්ට් තරගයේ අවසාන වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කඩුලු දෙක හෙලා දමමින් සහ ශක්තිමත් ලෙස ද්විතීය ඉනිම ආරම්භ කරමින්, ශ්‍රී ලංකාව රන් 142ක පුරෝගාමී ස්ථානයක් සමඟ තරගයේ තෙවන…

07 Jul 2026 Discuss
ලෝක බැංකුව ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් රටක් ලෙස නම් කරයි — ජනසංඛ්‍යාවට සාපේක්ෂ ආදායම් ශ්‍රේණිගත කිරීමෙන් ඉන්දියාව පසු කරයි Sinhala

ලෝක බැංකුව ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් රටක් ලෙස නම් කරයි — ජනසංඛ්‍යාවට සාපේක්ෂ ආදායම් ශ්‍රේණිගත කිරීමෙන් ඉන්දියාව පසු කරයි

ලෝක බැංකුව ශ්‍රී ලංකාවට වැදගත් ආර්ථික අනුමැතියක් ලබා දී ඇති අතර, එම ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආයතනය දිවයිනේ ආදායම් වර්ගීකරණය ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් තත්ත්වයට උසස් කර ඇත. මෙය…

07 Jul 2026 Discuss