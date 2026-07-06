Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එක්සත් ජාතික පක්ෂය රනිල්ගේ ආර්ථික ප්‍රකෘතිමත් කිරීමේ සැලැස්ම අත්හළ බවට එන්පීපී රජය අභියෝගයට ලක් කරයි

06 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එක්සත් ජාතික පක්ෂය රනිල්ගේ ආර්ථික ප්‍රකෘතිමත් කිරීමේ සැලැස්ම අත්හළ බවට එන්පීපී රජය අභියෝගයට ලක් කරයි

එක්සත් ජාතික පක්ෂය (එජාප) ක්ෂමතාවයේ සිටින ජාතික ජන බලවේගය (එන්පීපී) රජයට එරෙහිව දැඩි විවේචනයක් එල්ල කරමින්, හිටපු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ යටතේ ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබූ ආර්ථික ප්‍රකෘතිමත් කිරීමේ හා වර්ධනයේ උපාය මාර්ගයෙන් දැනට පවතින රජය බැහැරව ගොස් ඇති බවට චෝදනා කර ඇත.

දශක ගණනාවක් තුළ ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දුන් දරුණුතම මූල්‍ය අර්බුදයෙන් රට ස්ථාවර කිරීම සඳහා ප්‍රවේශමෙන් ස්ථාපිත කරනු ලැබූ ව්‍යූහගත ආර්ථික රාමුවෙන් දැනට පවතින රජය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් වී ඇති බවට එජාපය චෝදනා කළේය.

තහවුරු වූ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියෙන් බැහැරවීමක්

එජාපයට අනුව, රටට වේදනාකාරී නමුත් අත්‍යවශ්‍ය ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ කාලය හරහා මඟ පෙන්වූ මාර්ග සිතියම දැන් එන්පීපී රජය විසින් අනුගමනය කරනු නොලැබේ. ශ්‍රී ලංකාව දිගු කාලීන තිරසාර වර්ධනයේ මාවතකට යොමු කිරීමටත්, සාර්ව ආර්ථික ස්ථාවරත්වය යළි ස්ථාපිත කිරීමටත් අදහස් කරමින් වික්‍රමසිංහ විසින් ඉදිරිපත් කළ ප්‍රතිපත්ති සකස් කරනු ලැබූ බව ඒ පක්ෂය තර්ක කළේය.

ශ්‍රී ලංකාව තවමත් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ණය ගලවා ගැනීමේ වැඩසටහනේ කොන්දේසි ඉටු කරමින් අස්ථිර ප්‍රකෘතිමත් වීමේ අදියරක සිටින මෙවැනි වකවානුවක, ආර්ථික පාලනයේ අඛණ්ඩතාව පිළිබඳ ප්‍රශ්න මතු කිරීමට එජාපයේ ස්ථාවරය හේතු වී ඇත.

ආර්ථික දිශානතිය පිළිබඳ දේශපාලන ආතතීන්

මෙම චෝදනාව, ක්‍රමවේද ප්‍රතිසංස්කරණ හා දූෂණ විරෝධී ප්‍රතිපත්ති වේදිකාවක් මත බලයට පත් වූ එන්පීපී සහ එජාපය අතර ඇති වෙමින් පවතින දේශපාලන ආතතීන් පිළිබිඹු කරයි. කෙසේ නමුත්, පෙර රජයේ විවේචකයින් තර්ක කර ඇත්තේ, වික්‍රමසිංහගේ ආර්ථික ක්‍රියාමාර්ග, බදු ක්ෂේත්‍රයේ දැවැන්ත වැඩිවීම් හා රාජ්‍ය සේවා සංකෝචනය හරහා සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට අසාධාරණ බරක් පැටවූ බවය.

ජාත්‍යන්තර ණය බැඳීම් ගෞරවයෙන් ඉටු කිරීමටත්, මූල්‍ය විනය රකිනු ලබන බවටත් එන්පීපී රජය ස්ථාවර ස්ථාවරයක් පවත්වා ගනිමින්, ජනතාව මුහුණ දෙන ජීවන වියදම් පීඩනය සමනය කිරීමටද ක්‍රියා කරමින් සිටියි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රකෘතිමත් වීමට ඇති ඇඟවීම්

ශ්‍රී ලාංකික ආර්ථිකය සඳහා ඉතාමත් තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයක දී එජාපය මෙම අනතුරු ඇඟවීම සිදු කළේය. 2022 ආර්ථික කඩා වැටීමේ ගැඹුරුම අවස්ථාවෙන් රට යම් මට්ටමකට ඉදිරියට ගොස් ඇතත්, ජාත්‍යන්තර ණය හිමියන් හා ආයෝජකයන්ගේ විශ්වාසය රකිනු ලබා ගැනීමේදී ප්‍රතිපත්ති අඛණ්ඩතාවේ වැදගත්කම විශ්ලේෂකයෝ නිරන්තරව අවධාරණය කර ඇත.

  • ශ්‍රී ලංකාව ඍණ ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ කොටසක් ලෙස ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ දිගු කාලීන අරමුදල් පහසුකම් (EFF) ගිවිසුමක් ලබා ගත්තේය.
  • වික්‍රමසිංහ යටතේ ක්‍රියාත්මක වූ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ අතරට සැලකිය යුතු ආදායම් ඉහළ නැංවීමේ ක්‍රියාමාර්ග හා රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීම ඇතුළත් විය.
  • ඡන්ද ජයග්‍රහණයෙන් අනතුරුව, ඒ ප්‍රතිසංස්කරණවල ප්‍රතිලාභ මෙන්ම දේශපාලන වියදම් ද එන්පීපී රජය විසින් උරුම කර ගනු ලැබීය.

ආර්ථික දිශානතිය ඉලක්ක කර ගත් විවාදය තීව්‍ර වෙත්ම, වෙනසක් ලැබිය යුතු බවට තීරණාත්මක ලෙස ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ ජනතාවගේ අපේක්ෂාවන් සහ ප්‍රතිසංස්කරණ කැපවීම් අතර සමතුලිතතාවය රකිනු ලබා ගන්නේ කෙසේද යන්න ගැන සිය ජනතාව එන්පීපී රජය දෙස නෙත් යොමු කරමින් සිටියි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ගමනාගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු කොළඹ වංචා විමර්ශන අංශය විසින් අත්අඩංගුවට Sinhala

ගමනාගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු කොළඹ වංචා විමර්ශන අංශය විසින් අත්අඩංගුවට

ගමනාගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවට අනුයුක්ත ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු කොළඹ වංචා විමර්ශන කාර්යාංශය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය. අත්අඩංගුවට ගනු…

06 Jul 2026 Discuss
මාරාන්තික නීගඹෝ බන්ධනාගාර ගැටුමෙන් පසු යුක්ති අමාත්‍යවරයා වගකීම භාරගනී Sinhala

මාරාන්තික නීගඹෝ බන්ධනාගාර ගැටුමෙන් පසු යුක්ති අමාත්‍යවරයා වගකීම භාරගනී

යුක්ති අමාත්‍ය හර්ෂණ නානායක්කාර මහතා නීගඹෝ බන්ධනාගාරයේ සිදු වූ මාරාන්තික ගැටුමකින් පසුව පෞද්ගලිකව ඉදිරිපත් වී වගකීම භාරගෙන ඇති අතර, සිදු වූ ඛේදජනක සිදුවීම ගැන…

06 Jul 2026 Discuss
නේගොඹ බන්ධනාගාර කලහය සිරකරුවන් කන්ඩායම් අතර ගැටුමකින් ඇති වූවක් බව අධිකරණ අමාත්‍යවරයා පවසයි Sinhala

නේගොඹ බන්ධනාගාර කලහය සිරකරුවන් කන්ඩායම් අතර ගැටුමකින් ඇති වූවක් බව අධිකරණ අමාත්‍යවරයා පවසයි

මාරාන්තික බන්ධනාගාර අසාන්තිය පිළිබඳ අමාත්‍ය නානායක්කාර ආලෝකය විහිදුවයි අධිකරණ අමාත්‍ය හර්ෂණ නානායක්කාර මහතා හෙළිකර ඇත්තේ, නේගොඹ බන්ධනාගාරයේ සිදු වූ මාරාන්තික…

06 Jul 2026 Discuss