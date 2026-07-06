Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වැඩිහිටි කාන්තාවක් දූෂණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලාංකික සේවකයෙකුට නවසීලන්තයේ අවුරුදු දහයකට අධික සිර දඬුවමක්

06 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වැඩිහිටි කාන්තාවක් දූෂණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලාංකික සේවකයෙකුට නවසීලන්තයේ අවුරුදු දහයකට අධික සිර දඬුවමක්

නවසීලන්තයේ සේවකයෙකු ලෙස කටයුතු කළ ශ්‍රී ලාංකික ජාතිකයෙකු, තම රැකවරණය යටතේ සිටි වැඩිහිටි කාන්තාවක් දූෂණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් වරදකරු කර, අවුරුදු දහයක් සහ මාස හයක සිර දඬුවමකට නියම කර ඇති අතර, මෙම නඩුව දෙරටෙහිම සැලකිය යුතු අවධානය දිනාගෙන ඇත.

විශ්වාසයේ බරපතළ කඩකිරීමක්

මෙම දඬුවම නියම කිරීම, ආරක්ෂාව සහ දෛනික රැකවරණය සඳහා යොමු කරන ලද අසරණ වැඩිහිටි කාන්තාවකට එම කාර්යය භාර පුද්ගලයෙකු විසින් සිදු කළ ලිංගික අතවරය ඇතුළත් ඉතා කලකිරවනසුලු නඩුවකට නිමාවක් සනිටුහන් කරයි. මෙම අපරාධය, විශේෂයෙන් වැඩිහිටියන් සහ රෝගීන් සමඟ කටයුතු කිරීමේදී සේවකයන් විසින් රකිනු ලැබිය යුතු රැකවරණ යුතුකමේ බරපතළ කඩකිරීමක් නියෝජනය කරයි.

නවසීලන්ත අධිකරණය, ගොදුරු වූ කාන්තාවගේ අතිශය අසරණ තත්ත්වය සහ අපරාධකරු ප්‍රහාරය සිදු කළ අවස්ථාවේ දරාගෙන සිටි විශ්වාසනීය තනතුර සැලකිල්ලට ගනිමින්, අපරාධයේ බරපතළකම පිළිබිඹු කරන සැලකිය යුතු සිරගත දඬුවම නියම කළේය.

අපරාධයේ විස්තර

නවසීලන්තයේ පදිංචිව සේවය කළ ශ්‍රී ලාංකික ජාතිකයෙකු වන වරදකරු, තම රැකවරණය යටතේ සිටි වැඩිහිටි කාන්තාවකට එරෙහිව දූෂණය සිදු කළේය. සහාය සඳහා ඔහු මත යැපුණු පුද්ගලයෙකුට එරෙහිව සිදු කළ මෙම අපරාධයේ ස්වභාවය, දඬුවම් ප්‍රකාශ කිරීමේ කටයුතුවලදී උග්‍රකාරී සාධකයක් ලෙස සලකනු ලැබීය.

නවසීලන්තයේ යුක්ති පද්ධතිය අසරණ පුද්ගලයන්ට එරෙහිව සිදු කරන අපරාධ ඉතා බරපතළ ලෙස සලකයි, සහ නියම කරන ලද දඬුවම රැකවරණ පරිසරයන් තුළ ඇතිවන එවැනි අපයෝජනවලට එරෙහිව අධිකරණය ගන්නා දෘඩ ස්ථාවරය පිළිබිඹු කරයි.

රැකවරණ අංශයට ඇති පුළුල් ගෙරිහිගෙනයාම

මෙම නඩුව, විශේෂයෙන් වැඩිහිටි සහ අසරණ ජනතාව සමඟ කටයුතු කරන සේවකයන් පිළිබඳ පරීක්ෂාව සහ අධීක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් නැවතත් අවධානය යොමු කර ඇත. නවසීලන්තයේ උපදේශන කණ්ඩායම් දිගු කලක් තිස්සේ පෞද්ගලික සහ නේවාසික සේවා පරිසරයන්හි කටයුතු කරන සේවකයන් සඳහා ශක්තිමත් පසුබිම් පරීක්ෂා ක්‍රියාවලීන් සහ වඩාත් දැඩි නිරීක්ෂණ ක්‍රමවේද ඉල්ලා සිටී.

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා, විදේශ රටවල සේවය කරන ශ්‍රී ලාංකික ජාතිකයන් දරාගෙන සිටින වගකීම් සහ විදේශ අධිකරණ බල ප්‍රදේශවල තම තනතුරු අවභාවිතා කරන්නන්ට බලාපොරොත්තු වන බරපතළ නීතිමය ප්‍රතිවිපාක සිහිපත් කරවන දුකසේ දැනෙන මතක්කිරීමක් ලෙස මෙම නඩුව සේවය කරයි.

ලිංගික හිංසාවට ගොදුරු වූ පුද්ගලයන්ගේ පෞද්ගලිකත්වය සහ අභිමානය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා පිළිපදිනු ලබන සම්මත පිළිවෙතට අනුව, ගොදුරු වූ කාන්තාවගේ නම බලධාරීන් විසින් ප්‍රකාශ කර නොමැත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දෛනික ඩෙංගු රෝගීන් 1,500 ට ආසන්න වෙත්ම GMOA දැඩි අනතුරු අඟවයි Sinhala

දෛනික ඩෙංගු රෝගීන් 1,500 ට ආසන්න වෙත්ම GMOA දැඩි අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාව පුරා ඩෙංගු රෝගීන් ගණන ඉහළ යත්ම වෛද්‍ය සංගමය හදිසි පියවර ගන්නා ලෙස බල කරයි රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය (GMOA) ශ්‍රී ලංකාව අල්ලාගෙන ඇති පාලනයකින්…

06 Jul 2026 Discuss
එක්සත් ජාතික පක්ෂය රනිල්ගේ ආර්ථික ප්‍රකෘතිමත් කිරීමේ සැලැස්ම අත්හළ බවට එන්පීපී රජය අභියෝගයට ලක් කරයි Sinhala

එක්සත් ජාතික පක්ෂය රනිල්ගේ ආර්ථික ප්‍රකෘතිමත් කිරීමේ සැලැස්ම අත්හළ බවට එන්පීපී රජය අභියෝගයට ලක් කරයි

එක්සත් ජාතික පක්ෂය (එජාප) ක්ෂමතාවයේ සිටින ජාතික ජන බලවේගය (එන්පීපී) රජයට එරෙහිව දැඩි විවේචනයක් එල්ල කරමින්, හිටපු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ යටතේ ක්‍රියාත්මක…

06 Jul 2026 Discuss
ගමනාගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු කොළඹ වංචා විමර්ශන අංශය විසින් අත්අඩංගුවට Sinhala

ගමනාගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු කොළඹ වංචා විමර්ශන අංශය විසින් අත්අඩංගුවට

ගමනාගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවට අනුයුක්ත ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු කොළඹ වංචා විමර්ශන කාර්යාංශය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය. අත්අඩංගුවට ගනු…

06 Jul 2026 Discuss