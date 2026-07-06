Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දෛනික ඩෙංගු රෝගීන් 1,500 ට ආසන්න වෙත්ම GMOA දැඩි අනතුරු අඟවයි

06 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දෛනික ඩෙංගු රෝගීන් 1,500 ට ආසන්න වෙත්ම GMOA දැඩි අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාව පුරා ඩෙංගු රෝගීන් ගණන ඉහළ යත්ම වෛද්‍ය සංගමය හදිසි පියවර ගන්නා ලෙස බල කරයි

රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය (GMOA) ශ්‍රී ලංකාව අල්ලාගෙන ඇති පාලනයකින් තොර ඩෙංගු රෝග වසංගතය සම්බන්ධයෙන් දැඩි කනස්සල්ල පළ කරමින්, රටේ දිනකට ඩෙංගු රෝගීන් 1,500 කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වන බවට අනතුරු අඟවා ඇත.

GMOA සංගමයේ මෙම දැඩි අනතුරු ඇඟවීම, රෝගාබාධ ව්‍යාප්තියේ ඉහළ යන බරපතලකම ඉස්මතු කරන අතර, දිවයිනේ මදුරුවන් මගින් ව්‍යාප්ත වන මෙම රෝගය ශීඝ්‍රයෙන් පැතිරයාම වැළැක්වීම සඳහා සෞඛ්‍ය බලධාරීන් මත දැඩි පීඩනය එල්ල වෙමින් පවතී.

හදිසි ප්‍රතිචාරයක් ඉල්ලා සිටින අර්බුදයක්

GMOA සංගමය සමඟ සම්බන්ධ වෛද්‍ය වෘත්තිකයන් අවධාරණය කර ඇත්තේ, වර්තමාන රෝග ව්‍යාප්තියේ ගමන් මග ඉතාමත් සංකාව දනවන සුළු බවත්, ඉක්මනින් සහ සම්බන්ධීකරණය කරන ලද මැදිහත්වීමක් නොමැතිව රෝගය තවදුරටත් පාලනයෙන් ඉවතට යාමේ අවදානමක් ඇති බවත්ය. එම සංගමය රෝග වසංගතය ජාතික සෞඛ්‍ය හදිසි අවස්ථාවක් ලෙස සලකන ලෙස අදාළ බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.

ඒඩිස් මදුරුවාගේ දෂ්ඨ කිරීමෙන් ව්‍යාප්ත වන ඩෙංගු උණ ශ්‍රී ලංකාවේ දිගු කලක් තිස්සේ පවතින ප්‍රධාන මහජන සෞඛ්‍ය අභියෝගයන්ගෙන් එකකි. මෙම රෝගය සාමාන්‍යයෙන් අධික වර්ෂාපාත සමයේදී හා ඉන් අනතුරුව ශීඝ්‍රයෙන් පැතිරෙන අතර, එකතු වී පවතින ජලය මදුරුවන්ගේ බෝවීමට ඉතා හිතකර තත්ත්වයන් ඇති කරයි.

පුරවැසියන්ට කළ හැකි දේ

රෝගය ව්‍යාප්ත වීමේ අවදානම අඩු කර ගැනීම සඳහා මහජනතාව වැළැක්වීමේ පියවර ගන්නා ලෙස සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් නිරන්තරයෙන් අනුබල දෙයි. නිර්දේශිත ප්‍රධාන පියවරයන් නම්:

  • මල් පොට්, රබර් ටයර් සහ භාජන ඇතුළු නිවස අවට ගොඩ සිටින ජලය ඉවත් කිරීම
  • මදුරු විකර්ෂක ද්‍රව්‍ය භාවිත කිරීම සහ ශරීරය ආවරණය වන ඇඳුම් 착용 කිරීම
  • නේවාසික හා වාණිජ පරිශ්‍රවල නිසි ජල බැස්සවීම සහතික කිරීම
  • දරුණු උණ, දැඩි හිස්වේදනාව සහ සන්ධි වේදනාව වැනි රෝග ලක්ෂණ ඇති වූ වහාම වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම

සෞඛ්‍ය සේවා පද්ධතිය මත පීඩනය

දිනකට රෝගීන් 1,500 කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වීමත් සමඟ, රට පුරා රෝහල් සහ සෞඛ්‍ය සේවා පහසුකම් දැඩි බරකට ලක් වෙමින් පවතී. GMOA සංගමය අවධාරණය කර ඇත්තේ, වෛද්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය හා සම්පත් මත වැටෙන බර තීව්‍ර වෙමින් ඇති බැවින්, ප්‍රජා මට්ටමින් මෙන්ම රජය මට්ටමින් ද වැළැක්වීමේ පියවර ගැනීම ඉතාම අත්‍යවශ්‍ය බවයි.

GMOA සංගමය වර්තමාන ඩෙංගු තත්ත්වය පාලනයෙන් ඉවත් වූ එකක් ලෙස සංලක්ෂිත කරමින්, තත්ත්වය තවදුරටත් පිරිහීම වැළැක්වීම සඳහා හදිසි හා සංවිධිත ජාතික ප්‍රතිචාරයක් ඉල්ලා සිටී.

ශ්‍රී ලංකාව වසර ගණනාවක් තිස්සේ නැවත නැවතත් ඇති වන ඩෙංගු රෝග වසංගතවලට මුහුණ දී ඇති අතර, සමහර සෘතු වල රෝග ව්‍යාප්තිය ඉතා බරපතල ස්වරූපයක් ගෙන ඇත. සෞඛ්‍ය බලධාරීන් සහ ප්‍රජා නායකයන්, තත්ත්වය තව දුරටත් නරක් වීමට පෙර, පුළුල් දැනුවත් කිරීමේ ව්‍යාපාර සහ පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහන් දියත් කිරීම සඳහා එකිනෙකා සමඟ සහයෝගයෙන් ක්‍රියා කරන ලෙස බල කෙරෙමින් පවතී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වැඩිහිටි කාන්තාවක් දූෂණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලාංකික සේවකයෙකුට නවසීලන්තයේ අවුරුදු දහයකට අධික සිර දඬුවමක් Sinhala

වැඩිහිටි කාන්තාවක් දූෂණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලාංකික සේවකයෙකුට නවසීලන්තයේ අවුරුදු දහයකට අධික සිර දඬුවමක්

නවසීලන්තයේ සේවකයෙකු ලෙස කටයුතු කළ ශ්‍රී ලාංකික ජාතිකයෙකු, තම රැකවරණය යටතේ සිටි වැඩිහිටි කාන්තාවක් දූෂණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් වරදකරු කර, අවුරුදු දහයක් සහ මාස හයක…

06 Jul 2026 Discuss
එක්සත් ජාතික පක්ෂය රනිල්ගේ ආර්ථික ප්‍රකෘතිමත් කිරීමේ සැලැස්ම අත්හළ බවට එන්පීපී රජය අභියෝගයට ලක් කරයි Sinhala

එක්සත් ජාතික පක්ෂය රනිල්ගේ ආර්ථික ප්‍රකෘතිමත් කිරීමේ සැලැස්ම අත්හළ බවට එන්පීපී රජය අභියෝගයට ලක් කරයි

එක්සත් ජාතික පක්ෂය (එජාප) ක්ෂමතාවයේ සිටින ජාතික ජන බලවේගය (එන්පීපී) රජයට එරෙහිව දැඩි විවේචනයක් එල්ල කරමින්, හිටපු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ යටතේ ක්‍රියාත්මක…

06 Jul 2026 Discuss
ගමනාගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු කොළඹ වංචා විමර්ශන අංශය විසින් අත්අඩංගුවට Sinhala

ගමනාගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු කොළඹ වංචා විමර්ශන අංශය විසින් අත්අඩංගුවට

ගමනාගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවට අනුයුක්ත ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු කොළඹ වංචා විමර්ශන කාර්යාංශය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය. අත්අඩංගුවට ගනු…

06 Jul 2026 Discuss