ගමනාගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු කොළඹ වංචා විමර්ශන අංශය විසින් අත්අඩංගුවට
ගමනාගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවට අනුයුක්ත ජ්යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු කොළඹ වංචා විමර්ශන කාර්යාංශය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය.
අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ පුද්ගලයා, දෙපාර්තමේන්තුව තුළ නියෝජ්ය පාලක (පරිපාලන) තනතුර දරන අතර, කොළඹ කේන්ද්ර කරගෙන ක්රියාත්මක වන වංචා විමර්ශන ඒකකය විසින් පවත්වන ලද විමර්ශනයකින් අනතුරුව ඔහු රඳවා ගනු ලැබීය.
ජ්යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකුගේ අත්අඩංගුවට ගැනීම සැලකිල්ලට ලක්වේ
ශ්රී ලංකාවේ ගමනාගමන අධිකාරිය තුළ මෙතරම් ජ්යෙෂ්ඨ පරිපාලන මට්ටමක නිලධාරියෙකු රඳවා ගැනීම සැලකිය යුතු අවධානයක් ඇද ගෙන ඇති අතර, එය ප්රධාන රාජ්ය ආයතන තුළ අඛණ්ඩතාව හා වගවීම පිළිබඳ නව ප්රශ්න මතු කර ඇත.
ශ්රී ලංකාවට පැමිණෙන හා යන පුද්ගලයින්ගේ චලනයන් නියාමනය කිරීමේදී ගමනාගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව තීරණාත්මක භූමිකාවක් ඉටු කරන බැවින්, එහි නිලධාරීන්ගේ හැසිරීම ප්රසිද්ධ අවධානයට ලක්විය යුතු කරුණකි.
විමර්ශනය අඛණ්ඩව ක්රියාත්මකයි
මූල්ය අපරාධ හා දූෂණ සම්බන්ධ වැරදි විමර්ශනය කිරීමේ විශේෂඥතාව සතු කොළඹ වංචා විමර්ශන කාර්යාංශය, මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධ විමර්ශනය අඛණ්ඩව ගෙන යමින් සිටී. නඩුව ඉදිරියට ගෙන යන විට, නිශ්චිත චෝදනා හා අත්අඩංගුවට ගැනීම වටා ඇති තත්ත්වයන් පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර හෙළිදරව් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
කථිත වැරදිවලගේ සම්පූර්ණ විෂය පථය ගෙනහැර දක්වන නිල ප්රකාශයක් බලධාරීන් තවමත් නිකුත් කර නොමැත. සම්බන්ධ පුද්ගලයාගේ ජ්යෙෂ්ඨතාව සහ සම්බන්ධිත රාජ්ය දෙපාර්තමේන්තුවේ සංවේදී ස්වභාවය හේතුවෙන් මෙම නඩුව සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීමට ඉඩ ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.