Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ගමනාගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු කොළඹ වංචා විමර්ශන අංශය විසින් අත්අඩංගුවට

06 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ගමනාගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු කොළඹ වංචා විමර්ශන අංශය විසින් අත්අඩංගුවට

ගමනාගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවට අනුයුක්ත ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු කොළඹ වංචා විමර්ශන කාර්යාංශය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය.

අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ පුද්ගලයා, දෙපාර්තමේන්තුව තුළ නියෝජ්‍ය පාලක (පරිපාලන) තනතුර දරන අතර, කොළඹ කේන්ද්‍ර කරගෙන ක්‍රියාත්මක වන වංචා විමර්ශන ඒකකය විසින් පවත්වන ලද විමර්ශනයකින් අනතුරුව ඔහු රඳවා ගනු ලැබීය.

ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකුගේ අත්අඩංගුවට ගැනීම සැලකිල්ලට ලක්වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ගමනාගමන අධිකාරිය තුළ මෙතරම් ජ්‍යෙෂ්ඨ පරිපාලන මට්ටමක නිලධාරියෙකු රඳවා ගැනීම සැලකිය යුතු අවධානයක් ඇද ගෙන ඇති අතර, එය ප්‍රධාන රාජ්‍ය ආයතන තුළ අඛණ්ඩතාව හා වගවීම පිළිබඳ නව ප්‍රශ්න මතු කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන හා යන පුද්ගලයින්ගේ චලනයන් නියාමනය කිරීමේදී ගමනාගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව තීරණාත්මක භූමිකාවක් ඉටු කරන බැවින්, එහි නිලධාරීන්ගේ හැසිරීම ප්‍රසිද්ධ අවධානයට ලක්විය යුතු කරුණකි.

විමර්ශනය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මකයි

මූල්‍ය අපරාධ හා දූෂණ සම්බන්ධ වැරදි විමර්ශනය කිරීමේ විශේෂඥතාව සතු කොළඹ වංචා විමර්ශන කාර්යාංශය, මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධ විමර්ශනය අඛණ්ඩව ගෙන යමින් සිටී. නඩුව ඉදිරියට ගෙන යන විට, නිශ්චිත චෝදනා හා අත්අඩංගුවට ගැනීම වටා ඇති තත්ත්වයන් පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර හෙළිදරව් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

කථිත වැරදිවලගේ සම්පූර්ණ විෂය පථය ගෙනහැර දක්වන නිල ප්‍රකාශයක් බලධාරීන් තවමත් නිකුත් කර නොමැත. සම්බන්ධ පුද්ගලයාගේ ජ්‍යෙෂ්ඨතාව සහ සම්බන්ධිත රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ සංවේදී ස්වභාවය හේතුවෙන් මෙම නඩුව සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීමට ඉඩ ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එක්සත් ජාතික පක්ෂය රනිල්ගේ ආර්ථික ප්‍රකෘතිමත් කිරීමේ සැලැස්ම අත්හළ බවට එන්පීපී රජය අභියෝගයට ලක් කරයි Sinhala

එක්සත් ජාතික පක්ෂය රනිල්ගේ ආර්ථික ප්‍රකෘතිමත් කිරීමේ සැලැස්ම අත්හළ බවට එන්පීපී රජය අභියෝගයට ලක් කරයි

එක්සත් ජාතික පක්ෂය (එජාප) ක්ෂමතාවයේ සිටින ජාතික ජන බලවේගය (එන්පීපී) රජයට එරෙහිව දැඩි විවේචනයක් එල්ල කරමින්, හිටපු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ යටතේ ක්‍රියාත්මක…

06 Jul 2026 Discuss
මාරාන්තික නීගඹෝ බන්ධනාගාර ගැටුමෙන් පසු යුක්ති අමාත්‍යවරයා වගකීම භාරගනී Sinhala

මාරාන්තික නීගඹෝ බන්ධනාගාර ගැටුමෙන් පසු යුක්ති අමාත්‍යවරයා වගකීම භාරගනී

යුක්ති අමාත්‍ය හර්ෂණ නානායක්කාර මහතා නීගඹෝ බන්ධනාගාරයේ සිදු වූ මාරාන්තික ගැටුමකින් පසුව පෞද්ගලිකව ඉදිරිපත් වී වගකීම භාරගෙන ඇති අතර, සිදු වූ ඛේදජනක සිදුවීම ගැන…

06 Jul 2026 Discuss
නේගොඹ බන්ධනාගාර කලහය සිරකරුවන් කන්ඩායම් අතර ගැටුමකින් ඇති වූවක් බව අධිකරණ අමාත්‍යවරයා පවසයි Sinhala

නේගොඹ බන්ධනාගාර කලහය සිරකරුවන් කන්ඩායම් අතර ගැටුමකින් ඇති වූවක් බව අධිකරණ අමාත්‍යවරයා පවසයි

මාරාන්තික බන්ධනාගාර අසාන්තිය පිළිබඳ අමාත්‍ය නානායක්කාර ආලෝකය විහිදුවයි අධිකරණ අමාත්‍ය හර්ෂණ නානායක්කාර මහතා හෙළිකර ඇත්තේ, නේගොඹ බන්ධනාගාරයේ සිදු වූ මාරාන්තික…

06 Jul 2026 Discuss