ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදයට අවශ්ය වන්නේ තීරණාත්මක ක්රියාමාර්ග මිස හිස් වචන නොවේ
රුහුණ විශ්වවිද්යාලයේ තරුණ සිසුවෙකු ඩෙංගු උණෙන් මිය යාම, සෞඛ්ය බලධාරීන්ට දිගු කාලීනව පාලනය කිරීමට නොහැකි වූ රෝගයක් සමඟ ශ්රී ලංකාව කරගෙන යන දිනෙන් දිනට අවසන් නොවන සටනට නැවතත් දරුණු ලෙස අවධානය යොමු කර ඇත. මෙම ඛේදවාචකය හුදෙක් පොරොන්දු සහිත ජීවිතයක් කෙටි කර ගැනීම පමණක් නොවේ — මෙම喪失ය, season සෑම season කාලයකම අල්පමාත්ර වෙනසක් සහිතව නැවත නැවත සිදු වෙමින් ව්යාකූල ලෙස හුරු පුරුදු රටාවක් බවට පත්ව ඇති බව ය.
අර්බුදයකට සාම්ප්රදායික පිළිතුරු
ඩෙංගු රෝගයෙන් තවත් කෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ සෑම අවස්ථාවකම, නිලධාරීන් එකම දිරාපත් ප්රතිචාරයන් සොයා ගනිති: පරිශ්ර පිරිසිදුව තබා ගැනීමට කරන ආයාචනා, සිරවී ඇති ජලය පිළිබඳ මතක් කිරීම් සහ මහජනතාව කෙරෙහි넌지시 යොමු කෙරෙන දෝෂාරෝපණ. රෝග වළක්වා ගැනීමේ දී පෞද්ගලික වගකීම නිසැකවම කාර්යභාරයක් ඉටු කළත්, දෝෂාරෝපණයේ මෙම චාරිත්රානුකූල චක්රය, සැබෑ ප්රතිපත්ති ක්රියාමාර්ගයන්ට ආදේශකයක් බවට පත්ව ඇති අතර, මුළු රට පුරාම ප්රජාවන් තම ජීවිතයෙන් ඒ සඳහා මිල ගෙවමින් සිටිති.
පුද්ගල හැසිරීම කෙරෙහි නැවත නැවතත් අවධාරණය කිරීම, මහජන සෞඛ්ය යටිතල පහසුකම්, දෛශික පාලන වැඩසටහන් සහ හදිසි ප්රතිචාර ධාරිතාවයේ පද්ධතිගත අසාර්ථකත්වයන් සිය ස්කෑනර් රේඛාවෙන් ඉවතට, පහසු ලෙස හරවා යයි. ඩෙංගු ශ්රී ලංකාවට නව සතුරෙකු නොවේ. දශක ගණනාවක් තිස්සේ, සෞඛ්ය පද්ධතියට සුදුසු බැරෑරුම්කමින් මුහුණ දීමේ අවස්ථාව ලැබී ඇති, නැවත නැවතත් ඇති වන වසංගතයකි.
නැවත නැවත ඇති වන වසංගත ගැඹුරු අසාර්ථකත්වයක් සංඥා කරන්නේ ඇයි
Aedes aegypti මදුරුවාගේ දෂ්ටනය මගින් සම්ප්රේෂණය වන ඩෙංගු උණ, බහාලුම්වල, ඉදිකිරීම් ස්ථානවල සහ නිසිලෙස නඩත්තු නොකරන ලද ජලාපවාහන පද්ධතිවල ජලය සිරවන නාගරික හා අර්ධ-නාගරික පරිසරයන් තුළ හොඳින් ජීවත් වේ. ශ්රී ලංකාවේ වේගවත් නාගරීකරණය, නොගැලපෙන නාගරික අපද්රව්ය කළමනාකරණය සහ ناکافی ජලාපවාහන යටිතල පහසුකම් සමඟ සංයෝජිත වෙමින්, ජනතා දැනුවත් කිරීමේ පණිවිඩ ප්රචාරණයට තනිවම සම්පූර්ණයෙන් විසඳා ගත නොහැකි, සරාගී ජනනය සඳහා වූ ආදර්ශ තත්ත්ව නිර්මාණය කරයි.
අවශ්ය වන්නේ තවත් පත්රිකා ව්යාපාරයක් නොවේ. අවශ්ය වන්නේ, ඩෙංගු රෝගය පිළිබඳ ව්යාප්ත වීම් සැබවින්ම ඇති මහජන සෞඛ්ය හදිසි අවස්ථා ලෙස සලකන, සමන්විත, තිරසාර හා ප්රමාණවත් ලෙස අරමුදල් සපයන ලද දෛශික පාලනයකි — විශේෂ බළකා-ශෛලී මෙහෙයුම් ප්රතිචාරය වැනි ය.
අකර්මණ්යතාවේ මිල
මිනිස් ජීවිතයේ වියදම ගණනය කළ නොහැකිය. විශ්වවිද්යාල සිසුන්, ළමයින්, රැකියා කරන වැඩිහිටියන් — ඩෙංගු වෙනස් කොට සලකන්නේ නැත. පවුල්වල ශෝකයෙන් ඔබ්බට, රෝගාතුර වීමේ පිරිවැය කළමනාකරණය කරන පවුල් සඳහා, සෞඛ්ය සේවා පද්ධතිය, සහ ව්යාප්ත කාලවලදී ඵලදායී සේවකයන් අහිමි වීම අවශෝෂණය කරන සේවා යෝජකයන් සඳහා, සැලකිය යුතු ආර්ථික බරක් ඇත.
- වැසි සෘතු කාලවලදී රෝහල් ඇතුළත් කිරීම් පුරෝකථනය කළ හැකි ලෙස ඉහළ යයි; කෙසේ වෙතත් හදිසි ව්යාප්ත සූදානම ناکافීව පවතී.
- දෛශික පාලන කණ්ඩායම් බොහෝ විට සම්පත් නොමැතිව ව්යාප්ත කාල අතර මෙහෙයුම් පවත්වා ගෙන යාමට නොහැකි ය.
- පළාත් පාලන ආයතන, සෞඛ්ය බලධාරීන් සහ ප්රජා සංවිධාන අතර සම්බන්ධීකරණය ඛණ්ඩිතව පවතී.
තීරණාත්මක ක්රියාමාර්ග කෙබඳු ද
ඩෙංගු රෝගයට එරෙහිව අර්ථවත් ප්රගතිය සඳහා ප්රවේශයේ මූලික වෙනසක් අවශ්ය වේ. මරණ සංඛ්යා ඉහළ යන විට සිදු කෙරෙන ප්රතික්රියාශීලී ව්යාකූල ධාවනය වෙනුවට, ශ්රී ලංකාවට රජයේ සෑම මට්ටමකදීම පැහැදිලි වගවීමක් සහිත, ස්ථිර, වසර පුරාම ඩෙංගු පාලන යා
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.