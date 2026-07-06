ශ්රී ලංකාව ඩෙංගු එන්නතක් සහ නව්ය මදුරු පාලන උපාය මාර්ගයක් වෙත ගමන් කරයි
ශ්රී ලංකාව ඩෙංගු උණට එරෙහි සටන තීව්ර කිරීම සඳහා වැදගත් පියවර ගනිමින් සිටින අතර, සෞඛ්ය බලධාරීන් ඩෙංගු එන්නතක් හඳුන්වා දීම සහ වොල්බේකියා ක්රමය ලෙස හඳුන්වනු ලබන නව්ය ජෛව විද්යාත්මක මදුරු පාලන තාක්ෂණයක් අනුගමනය කිරීම සලකා බලමින් සිටිති.
උග්ර වෙමින් පවතින මහජන සෞඛ්ය අභියෝගයක්
ශ්රී ලංකාව පුරා ඩෙංගු උණ බරපතල මහජන සෞඛ්ය තර්ජනයක් ලෙස දිගින් දිගටම පවතින අතර, නැවත නැවතත් ඇතිවන වසංගත තත්ත්වයන් හේතුවෙන් රටේ සෞඛ්ය සේවා පද්ධතිය වසරෙන් වසර දැඩි පීඩනයකට ලක් වෙමින් තිබේ. සාම්ප්රදායික මදුරු撲멸 캠페인 සහ මහජන දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් ඉක්මවා, රෝගය පාලනය කිරීම සඳහා වඩාත් ක්රියාශීලී හා දිගු කාලීන උපාය මාර්ග දෙස බලධාරීන් දැන් අවධානය යොමු කරමින් සිටිති.
ඩෙංගු එන්නතක් නුදුරු අනාගතයේ දී
සෞඛ්ය නිලධාරීන් ජාතික ප්රතිශක්තිකරණ රාමුවේ කොටසක් ලෙස ඩෙංගු එන්නතක් ක්රියාත්මක කිරීමේ타당성 ය සක්රියව තක්සේරු කරමින් සිටිති. රෝගයේ බරපතලකම සහ ව්යාප්තිය අඩු කිරීමේදී, විශේෂයෙන් ළමුන් සහ වැඩිහිටියන් ඇතුළු අවදානම් ජනගහනය අතර, එන්නත් පදනම් කරගත් ප්රවේශය ඉතා වැදගත් මෙවලමක් ලෙස සලකනු ලබේ.
වොල්බේකියා ක්රමය පිළිබඳ විස්තරය
එන්නත් මුලපිරීමට සමාන්තරව, ශ්රී ලංකාව ගෝලීය වශයෙන් පිළිගත් ජෛව විද්යාත්මක මැදිහත්වීමක් වන වොල්බේකියා මදුරු පාලන ක්රමය ද විමර්ශනය කරමින් සිටී. මෙම තාක්ෂණය ඩෙංගු වෛරසයේ මූලික වාහකය වන ඒඩීස් ඊජිප්ටයි මදුරු ජනගහනය තුළට ස්වාභාවිකව ඇතිවන වොල්බේකියා බැක්ටීරියා හඳුන්වා දීම ඇතුළත් වේ. වොල්බේකියා රැගත් මදුරුවන්ට මිනිසුන් වෙත ඩෙංගු සම්ප්රේෂණය කිරීමේ හැකියාව සැලකිය යුතු ලෙස අඩු වන බැවින්, රසායනික පාලන ක්රමවලට ඇති පොරොන්දු සහගත හා පරිසර හිතකාමී විකල්පයක් ලෙස මෙය සලකනු ලබේ.
- වොල්බේකියා ක්රමය ඕස්ට්රේලියාව, කොලොම්බියාව සහ ඉන්දුනීසියාව ඇතුළු රටවල් කිහිපයක සාර්ථකව පරීක්ෂා කර ඇත.
- බොහෝ කෘමි විශේෂවල ස්වාභාවිකව ඇතිවන බැක්ටීරියා වර්ගයක් බැවින් මෙහිදී මදුරුවන් ජානමය වශයෙන් වෙනස් කිරීමක් සිදු නොවේ.
- මෙම ක්රමය යෙදවූ ප්රදේශවල ඩෙංගු සම්ප්රේෂණය සියයට 70 කට වඩා අඩු කළ හැකි බව අධ්යයනවලින් හෙළිව ඇත.
බහුමුඛී ප්රවේශයක්
ප්රතිශක්තිකරණය සහ ජෛව විද්යාත්මක පාලනය ඒකාබද්ධ කිරීමෙන් ඕනෑම තනි මැදිහත්වීමකට වඩා වඩාත් ඵලදායී ප්රතිඵල ලබා ගත හැකි බව සඳහන් කරමින් සෞඛ්ය විශේෂඥයන් මෙම ද්විත්ව උපාය මාර්ගයට සාධාරණු ලෙස ප්රශංසා කර ඇත. මෙම පියවර සලකා බැලීමෙන් ශ්රී ලංකාව දිනෙන් දින වැඩි වෙමින් පවතින අවබෝධයක් පිළිබිඹු කරයි; දුම්ගැසීම සහ ලාර්වා මූලාශ්ර ඉවත් කිරීම වැනි සාම්ප්රදායික ක්රම තවමත් අවශ්ය වුවද, ශ්රීතෝෂකාර දේශගුණයක ඩෙංගු බර අඩු කිරීමට ඒවා තනිව ප්රමාණවත් නොවන බව දැන් වැඩිදෙනෙකු පිළිගනිති.
ජාතික ඩෙංගු පාලන වැඩසටහනට නව විද්යාත්මක ප්රවේශයන් ඒකාබද්ධ කිරීම, ශ්රී ලංකාව මෙම දිගු කාලීන මහජන සෞඛ්ය අර්බුදය හැසිරවීමේ ආකාරයේ තීරණාත්මක වෙනසක් නිරූපණය කරයි.
කාල නිර්ණය, මූල්යකරණ ව්යවස්ථා සහ ක්රියාත්මක කිරීමේ සැලසුම් සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි මාසවල දී සෞඛ්ය අමාත්යාංශය විසින් නිවේදනය කිරීමට අපේක්ෂා කරන අතර, නිලධාරීන් ජාත්යන්තර සෞඛ්ය සංවිධාන සහ විද්යාත්මක විශේෂඥයන් සමඟ සාකච්ඡා දිගටම පවත්වාගෙන යයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.