ශ්රී ලංකාව ලෝක බැංකු ශ්රේණිගත කිරීමේ ඉහළ-මධ්යම ආදායම් තත්ත්වයට උසස් වෙයි
ශ්රී ලංකාව සැලකිය යුතු ආර්ථික ột්රේෂ්ඨාවක් අත්කරගනිමින්, නවතම ලෝක බැංකු වර්ගීකරණයට අනුව ඉහළ-මධ්යම ආදායම් රටක් ලෙස නිල වශයෙන් නම් කරනු ලැබ ඇත. මෙමගින් ශ්රී ලංකාව, තවමත් පහළ-මධ්යම ආදායම් ආර්ථිකයක් ලෙස වර්ගීකෘත කර ඇති ප්රාදේශීය අසල්වැසියා වන ඉන්දියාවට වඩා ඉදිරියෙන් සිටී.
ඓතිහාසික නැවත වර්ගීකරණයක්
ලෝක බැංකුව විසින් රටවල ආදායම් වර්ගීකරණ සඳහා සිදුකරන වාර්ෂික යාවත්කාලීනය ශ්රී ලංකාවට සුභදායී පුවතක් ගෙනවිත් ඇත. 2022 වර්ෂයේ දී දිවයිනට ආවරණය කළ විනාශකාරී මූල්ය අර්බුදයෙන් පසු දුෂ්කර ආර්ථික ය立つකා මාර්ගයක ගමන් කරමින් සිටි ශ්රී ලංකාවට මෙය ලැබුණු සහනයකි. මෙම නැවත වර්ගීකරණය, රටේ ජාතික දළ ආදායමේ ඒක පුද්ගල ප්රමාණය ඉහළ-මධ්යම ආදායම් නාම කිරීම සඳහා අවශ්ය සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇති බවට ලකුණකි.
මීට වසර කිහිපයකට පෙර විදේශ විනිමය හිඟකම්, ඉන්ධන පෝලිම් හා පුළුල් විදුලි කප්පාදුවලින් පීඩාවට පත්ව සිටි රටකට මෙය කැපී පෙනෙන හැරවුම් ලකුණකි. ශ්රී ලංකාවේ ප්රතිසංස්කරණ වැඩසටහන හා ආර්ථික ස්ථාවරකරණ උත්සාහයන් කෙරෙහි විශ්වාසය තැබීමක් ලෙස මෙම ජයග්රහණය සැලකේ.
වර්ගීකරණයේ අර්ථය
ලෝක බැංකු ආදායම් වර්ගීකරණ නිර්ණය කරනු ලබන්නේ ඇට්ලස් ක්රමය භාවිතයෙන් ගණනය කරන ලද ඒක පුද්ගල දළ ජාතික ආදායම අනුවය. රටවල් කාණ්ඩ හතරකට — පහළ ආදායම, පහළ-මධ්යම ආදායම, ඉහළ-මධ්යම ආදායම හා ඉහළ ආදායම — ලෙස කාණ්ඩගත කරනු ලබන අතර, සීමා ප්රමාණ වාර්ෂිකව සංශෝධනය කෙරේ.
- ඉහළ-මධ්යම ආදායම් ආර්ථිකයන් යනු, වැඩිදියුණු ජීවන තත්ත්වයන් හා ආර්ථික නිෂ්පාදනය පිළිබිඹු කරමින්, නිර්ණීත සීමාවට ඉහළින් ඒක පුද්ගල දළ ජාතික ආදායමක් ඇති රටවලි.
- මෙම වර්ගීකරණය, ජාත්යන්තර මූල්යකරණ ලබා ගැනීමේ හැකියාව, ආධාර ලැබීමේ සුදුසුකම් සහ ගෝලීය ආර්ථික සාකච්ඡාවල ස්ථාවරය කෙරෙහි බලපායි.
- ශ්රී ලංකාවේ ඉහළ යාම නිසා එය බ්රසීලය, චීනය සහ දකුණු අප්රිකාව වැනි රටවල් සමඟ එකම කාණ්ඩයට ඇතුළත් වේ.
ඉන්දියාව තවමත් පහළ-මධ්යම ආදායම් කාණ්ඩයේ
ලොව වේගයෙන්ම වර්ධනය වන ප්රධාන ආර්ථිකයන්ගෙන් එකක් වුවද, ඉන්දියාව ලෝක බැංකුවේ එකම රාමුව යටතේ තවමත් පහළ-මධ්යම ආදායම් රටක් ලෙස වර්ගීකෘත වේ. ඉන්දියාවේ සමස්ත දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය ගෝලීය වශයෙන් ශ්රේෂ්ඨතම අතර ගැනෙන නමුත්, බිලියන 1.4 කට අධික ජනගහනය හේතුවෙන් ඒක පුද්ගල ආදායම් සංඛ්යාව මධ්යගත වීම මෙය පිළිඹිඹු කරයි.
දකුණු ආසියානු අසල්වැසි රාජ්යයන් දෙක අතර මෙම වෙනස, ඒක පුද්ගල පදනමින් මනිනු ලබන සමස්ත ආර්ථික ප්රමාණය හා පුද්ගල සශ්රීකත්වය අතර වෙනස යටින් ඉස්මතු කරයි.
දිවයිනේ හැරවුම් ලක්ෂ්යය
ශ්රී ලංකාවට නැවත වර්ගීකරණය සංකේතාත්මකව මෙන්ම ප්රායෝගිකව ද වැදගත් වේ. දළ ආර්ථික ස්ථාවරත්වය ස්ථාපිත කිරීම, ණය ප්රතිව්යූහගත කිරීම සහ විදේශ සංචිත නැවත ගොඩනැගීම ඉලක්ක කරගත් ගලවා ගැනීමේ වැඩසටහනක් යටතේ රට ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල සමඟ සමීපව කටයුතු කරමින් සිটී.
ඉහළ-මධ්යම ආදායම් තත්ත්වයට ලද උසස්වීම, 2022 අර්බුදයේ බලපෑම හා ව්යූහාත්මක අභියෝග සාමාන්ය ජනතාව කෙරෙහි බරක් ලෙස දිගටම ක්රියාත්මක වන අතරතුරේ ද, ශ්රී ලංකාව ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමේ දී ළඟා කරගත් ප්රගතිය පිළිඹිඹු කරයි.
කෙසේ වෙතත්, ලෝක බැංකු ආදායම් වර්ගීකරණයක් අනිවාර්යයෙන්ම සියලු පුරවැසියන්ගේ ජීවන තත්ත්වය වැඩිදියුණු වීමක් ලෙස නොහරවාලන බව ආර්ථික විශේෂඥයෝ අවවාද කරති. අසමානතාව, ජීවන වියදම් හා ණය ගෙවීමේ අඛණ්ඩ බර, බොහෝ ශ්
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.