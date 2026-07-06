බැටිං තාක්ෂණය පිරිහීමට T20 ක්රිකට් හේතු බව රණතුංගගේ චෝදනාව
ශ්රී ලංකාවේ ලෝක කුසලාන ජයග්රාහී නායක අර්ජුන රණතුංග, නූතන බැටිං තාක්ෂණයේ මූලික පදනම් කෙරෙහි Twenty20 ක්රිකට් ඇති කරන බලපෑම ලක්ෂ්ය කරගනිමින්, සිය සුපුරුදු අවංක විවේචනයෙන් නැවතත් මාධ්ය ශීර්ෂ පාඨ අතර නමක් තබා ගෙන ඇත.
හුරු හඬක්, දැඩි අවවාදයක්
අගෝස්තු මාසයේ පැවැත්වීමට නියමිත ඉන්දියා-ශ්රී ලංකා ටෙස්ට් තරගාවලිය ළඟා වෙමින් තිබීම නිමිත්තෙන්, වසර ගණනාවක් තිස්සේ ක්රිකට් සංශුද්ධවාදීන් නිහඬව රැක ගත් සැකලිබ් ප්රශ්නයක් රණතුංග හඬ නඟා ඉදිරිපත් කළේය. 1996 ඓතිහාසික ලෝක කුසලාන ජයග්රහණය ශ්රී ලංකාවට ගෙන දෙන ලද හිටපු නායකයා, සිය අදහස් ප්රකාශ කිරීමෙන් කිසිදා පසුබට නොවූ අතර, මෙවර ඉදිරිපත් කළ අදහස් ද ඊට වෙනස් නොවේ.
නූතන ක්රීඩකයන් අතර නිවැරදි බැටිං තාක්ෂණය කළකිරීම සඳහා T20 ක්රිකට් ව්යාප්තිය සෘජුවම වගකිව යුතු බව රණතුංග චෝදනා කළේය. ඔහුගේ දැක්මට අනුව, කෙටිම ක්රිකට් ආකෘතියේ ඉල්ලීම් හේතුවෙන්, ටෙස්ට් ක්රිකට්වලට අවශ්ය විනයගරුක හා තාක්ෂණිකව ශක්තිමත් ප්රවේශය පසෙකලා, ශක්තිය හා ආක්රමණශීලීභාවය ප්රමුඛ කර ගැනීමට බැටර්වරුන් පෙළඹී ඇත.
ටෙස්ට් ක්රිකට් කෙරෙහි T20 ගේ බලපෑම
රණතුංග මතු කළ මෙම කනස්සල්ල, ක්රිකට් ලෝකය තුළ පුළුල්ව පැවති විවාදයක් පිළිබිඹු කරයි. ෆ්රැන්චයිස් T20 තරගාවලි ලොව පුරා වර්ධනය වෙමින් ඇති හෙයින්, තරුණ ක්රිකට් ක්රීඩකයන් දිගු ආකෘතිවලට සැමවිට ඵලදායී ලෙස නොගළපෙන ආක්රමණශීලී, ඉහළ අවදානම් ක්රීඩා රටාවකට ප්රතිඵල ලබා ගැනීමේ ප්රවණතාවක් ඇති වෙමින් තිබේ.
- T20 ක්රිකට් හේතුවෙන් බැටර්වරුන් රේඛාව හරහා ගහා, ආශ්චර්යජනක ශොට් ක්රීඩා කිරීමට පෙළඹේ.
- ටෙස්ට් ඉනිම් සඳහා අවශ්ය ඉවසීම හා සිත්කෙන්ද්රීයභාවය කෙටි ආකෘතිවල පරිසරයන් තුළ කිසිදාක සංවර්ධනය නොවේ.
- ලාභදායී ෆ්රැන්චයිස් ක්රිකට් කෙරෙහි ආකර්ෂණය වන තරුණ ක්රීඩකයෝ, දින පහේ ක්රිකට් ඉල්ලා සිටින තාක්ෂණික දක්ෂතා ඔප නැංවීමට අඩු කාලයක් ගත කරනු ඇත.
ඉන්දියා ටෙස්ට් තරගාවලිය ඉදිරියේ ඉහළ වෙති අවදානම්
ජාත්යන්තර ක්රිකට්වල වඩාත්ම දරුණු අභියෝගයන්ගෙන් එකක් වන ඉන්දියාවට එරෙහි ඉදිරි ටෙස්ට් තරගාවලිය හමුවේ රණතුංගගේ අදහස් විශේෂ වැදගත්කමක් ගනී. ශ්රී ලංකාවේ බැටිං පෙළට, ක්රිකට් ශ්රේෂ්ඨයා නූතන ක්රීඩාවේ ඉතා දුර්ලභ යයි විශ්වාස කරන ස්ථිරභාවය හා තාක්ෂණික විනය ප්රදර්ශනය කිරීමට සිදු වනු ඇත.
රණතුංග කිසිදාක සිය වදන් මෘදු කළ නොමැති අතර, මෙම තරගාවලිය ඉදිරිපිට ඔහුගේ පණිවිඩය පැහැදිලිය — ශ්රී ලංකාවේ බැටර්වරුන්, ඉහළම මට්ටමේ ක්රිකට්වලදී තරග කළ හැකි නම්, ක්රීඩාවේ මූලික ධර්ම නැවත සොයා ගත යුතුය.
දිවයිනේ සිටි ශ්රේෂ්ඨතම නායකයෙකුගේ අවවාද ශ්රී ලංකාවේ වත්මන් ක්රිකට් පරම්පරාව කෙරෙහි බලපෑමක් ඇති කරයිද යන්න කාලය කිය යුතු ය. එහෙත් ඉදිරි ටෙස්ට් ඇසුරු ශ්රේණිය අභිමුඛ වෙමින් ඇති මෙම මොහොතේ, රණතුංගගේ පණිවිඩයේ කාලෝචිතභාවය ඉතාමත් තීක්ෂ්ණ ය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.