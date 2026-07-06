නාගොඩ බන්ධනාගාර ප්රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ පරීක්ෂණයට කැබිනට් මණ්ඩලය තිදෙනෙකුගෙන් යුත් කමිටුවක් පිහිටුවයි
නාගොඩ බන්ධනාගාරයේ මෑතකදී සිදුවූ ප්රචණ්ඩ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ පරීක්ෂණයක් පවත්වාලීම සඳහා විශේෂ තිදෙනෙකුගෙන් යුත් කමිටුවක් පිහිටුවීමට ශ්රී ලංකා කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබා දී ඇති බව සඳුදා දිනයේ නිවේදනය කෙරිණි.
බන්ධනාගාර අසාන්තිය විසඳීමට කැබිනට් මණ්ඩලය ක්රියාත්මක වෙයි
මෙම තීරණය ගනු ලැබුවේ 06 වැනි සඳුදා දිනයේ පැවති කැබිනට් රැස්වීමේදී වන අතර, පරීක්ෂණ කමිටුව පිහිටුවීමට අමාත්යවරු සාමූහිකව එකඟතාව පළ කළහ. නාගොඩ බන්ධනාගාරයේ ඇති වූ ප්රචණ්ඩ සිදුවීම් වටා ඇති සාධක පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක විමර්ශනයක් පවත්වාලීමේ බලය මෙම කමිටුවට පවරා ඇත.
මෙම පියවර, රටේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ වගවීම සහතික කරමින් සිදුවීම් බැරෑරුම් ලෙස සළකන බවට රජයේ අභිප්රාය ප්රකාශ කරයි. සෑම අතකින්ම විමර්ශනයට ලක්ව ඇති මෙම පද්ධතිය මෑත කාලයේ ආරක්ෂාව සහ කළමනාකරණය සම්බන්ධ ගැටලු රාශියකට මුහුණ දී ඇත.
විමර්ශනය ආරම්භ වෙයි
තිදෙනෙකුගෙන් යුත් මෙම කමිටුව, ප්රචණ්ඩ කැළඹිල්ලට තුඩු දුන් සිදුවීම් අනුපිළිවෙල විමර්ශනය කිරීමට, වගකිව යුත්තන් හඳුනාගැනීමට, සහ අනාගතයේ සමාන සිදුවීම් ඇතිවීම වැළැක්වීම සඳහා සුදුසු ක්රමෝපායයන් නිර්දේශ කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
බන්ධනාගාර ආශ්රිත ප්රචණ්ඩත්වය දිගු කලක් තිස්සේ ශ්රී ලංකා බලධාරීන්ට ශිරෝරුජාවක් වී ඇති අතර, දිවයිනේ රැඳවුම් කේන්ද්ර තුළ ඇති වන කැළඹිලිවලට දායක සාධකයන් ලෙස අධික ජනාකීර්ණභාවය සහ අභ්යන්තර අක්රමිකතා නිතරම සඳහන් කෙරේ.
කමිටුවේ සංයුතිය සහ සොයාගැනීම් ඉදිරිපත් කිරීමේ කාල රාමුව පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර සම්බන්ධ බලධාරීන් විසින් තවමත් නිල වශයෙන් නිවේදනය කර නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.