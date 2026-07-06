Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නාගොඩ බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ පරීක්ෂණයට කැබිනට් මණ්ඩලය තිදෙනෙකුගෙන් යුත් කමිටුවක් පිහිටුවයි

06 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නාගොඩ බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ පරීක්ෂණයට කැබිනට් මණ්ඩලය තිදෙනෙකුගෙන් යුත් කමිටුවක් පිහිටුවයි

නාගොඩ බන්ධනාගාරයේ මෑතකදී සිදුවූ ප්‍රචණ්ඩ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ පරීක්ෂණයක් පවත්වාලීම සඳහා විශේෂ තිදෙනෙකුගෙන් යුත් කමිටුවක් පිහිටුවීමට ශ්‍රී ලංකා කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබා දී ඇති බව සඳුදා දිනයේ නිවේදනය කෙරිණි.

බන්ධනාගාර අසාන්තිය විසඳීමට කැබිනට් මණ්ඩලය ක්‍රියාත්මක වෙයි

මෙම තීරණය ගනු ලැබුවේ 06 වැනි සඳුදා දිනයේ පැවති කැබිනට් රැස්වීමේදී වන අතර, පරීක්ෂණ කමිටුව පිහිටුවීමට අමාත්‍යවරු සාමූහිකව එකඟතාව පළ කළහ. නාගොඩ බන්ධනාගාරයේ ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩ සිදුවීම් වටා ඇති සාධක පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක විමර්ශනයක් පවත්වාලීමේ බලය මෙම කමිටුවට පවරා ඇත.

මෙම පියවර, රටේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ වගවීම සහතික කරමින් සිදුවීම් බැරෑරුම් ලෙස සළකන බවට රජයේ අභිප්‍රාය ප්‍රකාශ කරයි. සෑම අතකින්ම විමර්ශනයට ලක්ව ඇති මෙම පද්ධතිය මෑත කාලයේ ආරක්ෂාව සහ කළමනාකරණය සම්බන්ධ ගැටලු රාශියකට මුහුණ දී ඇත.

විමර්ශනය ආරම්භ වෙයි

තිදෙනෙකුගෙන් යුත් මෙම කමිටුව, ප්‍රචණ්ඩ කැළඹිල්ලට තුඩු දුන් සිදුවීම් අනුපිළිවෙල විමර්ශනය කිරීමට, වගකිව යුත්තන් හඳුනාගැනීමට, සහ අනාගතයේ සමාන සිදුවීම් ඇතිවීම වැළැක්වීම සඳහා සුදුසු ක්‍රමෝපායයන් නිර්දේශ කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

බන්ධනාගාර ආශ්‍රිත ප්‍රචණ්ඩත්වය දිගු කලක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන්ට ශිරෝරුජාවක් වී ඇති අතර, දිවයිනේ රැඳවුම් කේන්ද්‍ර තුළ ඇති වන කැළඹිලිවලට දායක සාධකයන් ලෙස අධික ජනාකීර්ණභාවය සහ අභ්‍යන්තර අක්‍රමිකතා නිතරම සඳහන් කෙරේ.

කමිටුවේ සංයුතිය සහ සොයාගැනීම් ඉදිරිපත් කිරීමේ කාල රාමුව පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර සම්බන්ධ බලධාරීන් විසින් තවමත් නිල වශයෙන් නිවේදනය කර නොමැත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව ඩෙංගු එන්නතක් සහ නව්‍ය මදුරු පාලන උපාය මාර්ගයක් වෙත ගමන් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ඩෙංගු එන්නතක් සහ නව්‍ය මදුරු පාලන උපාය මාර්ගයක් වෙත ගමන් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව ඩෙංගු උණට එරෙහි සටන තීව්‍ර කිරීම සඳහා වැදගත් පියවර ගනිමින් සිටින අතර, සෞඛ්‍ය බලධාරීන් ඩෙංගු එන්නතක් හඳුන්වා දීම සහ වොල්බේකියා ක්‍රමය ලෙස හඳුන්වනු…

06 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ලෝක බැංකු ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් තත්ත්වයට උසස් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ලෝක බැංකු ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් තත්ත්වයට උසස් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාව සැලකිය යුතු ආර්ථික ột්‍රේෂ්ඨාවක් අත්කරගනිමින්, නවතම ලෝක බැංකු වර්ගීකරණයට අනුව ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් රටක් ලෙස නිල වශයෙන් නම් කරනු ලැබ ඇත. මෙමගින් ශ්‍රී…

06 Jul 2026 Discuss
දේශපාලන ප්‍රතිවාදීන් පසුපස හඹා යාම යහපාලනයට තර්ජනයක් බවට සාබ්රි අනතුරු අඟවයි Sinhala

දේශපාලන ප්‍රතිවාදීන් පසුපස හඹා යාම යහපාලනයට තර්ජනයක් බවට සාබ්රි අනතුරු අඟවයි

හිටපු යුක්ති සහ විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය අලී සාබ්රි, වත්මන් රජය දේශපාලන විරුද්ධවාදීන් හඹා යාම නිසා ඵලදායී පාලනයට හානි සිදුවෙමින් ඇති බවට බරපතල උද්වේගයක් පළ කරමින්,…

06 Jul 2026 Discuss