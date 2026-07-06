Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දේශපාලන ප්‍රතිවාදීන් පසුපස හඹා යාම යහපාලනයට තර්ජනයක් බවට සාබ්රි අනතුරු අඟවයි

06 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දේශපාලන ප්‍රතිවාදීන් පසුපස හඹා යාම යහපාලනයට තර්ජනයක් බවට සාබ්රි අනතුරු අඟවයි

හිටපු යුක්ති සහ විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය අලී සාබ්රි, වත්මන් රජය දේශපාලන විරුද්ධවාදීන් හඹා යාම නිසා ඵලදායී පාලනයට හානි සිදුවෙමින් ඇති බවට බරපතල උද්වේගයක් පළ කරමින්, වැරදි ප්‍රමුඛතා හේතුවෙන් රටට දරුණු ප්‍රතිවිපාක ඇතිවිය හැකි බවට අනතුරු අඟවා ඇත.

රාජ්‍ය සේවය පසෙකලා දේශපාලන පළිගැනීම

දේශපාලන ප්‍රතිවාදීන් ඉලක්ක කිරීම සඳහා විශාල අවධානයක් සහ ශක්තියක් යොමු කිරීමෙන් රජය, තමන් තෝරා පත් කරගනු ලැබුවේ ඉටු කිරීම සඳහා යැයි සාබ්රි තර්ක කළේය. දේශපාලනික චේතනාවෙන් යුත් ක්‍රියාකාරකම් වෙනුවට අර්ථවත් ප්‍රතිසංස්කරණ සහ ශක්තිමත් ආර්ථික කළමනාකරණයක් අපේක්ෂා කරන ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව රජය කෙරෙහි තැබූ විශ්වාසය එවැනි ප්‍රවේශයකින් දුර්වල වන බව ඔහු අවධාරණය කළේය.

හිටපු අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රකාශ මතු වන්නේ ශ්‍රී ලංකාව තම විනාශකාරී ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසුකාලීන අවධිය හරහා ගමන් කරමින් සිටින වේලාවක, රජය තම සම්පත් ජාතික ප්‍රකෘතිය සඳහා යොමු කරයිද, නැතිනම් අභ්‍යන්තර දේශපාලන සටන් සඳහා යොමු කරයිද යන ප්‍රශ්නය කේන්ද්‍රීය අවධානයට ලක්ව ඇති අවස්ථාවකය.

කේන්ද්‍රගත නායකත්වයක් සඳහා ඇරයුමක්

ආයතනික අඛණ්ඩතාවය සහ විනිවිද පෙනෙන පාලනය කෙරෙහි වඩාත් පැහැදිලි කැපවීමක් රජය ප්‍රදර්ශනය කළ යුතු යැයි විශ්වාස කරන දේශපාලන නිරීක්ෂකයින් සහ විපක්ෂ පිලේ ක්‍රමයෙන් වර්ධනය වෙමින් ඇති නොසන්සුන්තාවය සාබ්රිගේ අදහස් පිළිබිඹු කරයි. නීතිමය හා පරිපාලන මාර්ග ඔස්සේ ප්‍රතිවාදීන් හඹා යාම ස්වාධීන ආයතන දේශපාලනීකරණය කිරීමේ අවදානමක් ඇති කරයි යැයි විවේචකයින් ප්‍රකාශ කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව චිරස්ථායී ස්ථාවරත්වයක් ළඟා කරගෙන ආයතන කෙරෙහි ජනවිශ්වාසය යළි ගොඩනඟා ගැනීමට නම්, දේශපාලන ලකුණු සමාන කිරීමට වඩා යහපාලනයට ප්‍රමුඛත්වය හිමිවිය යුතුය.

ශ්‍රී ලංකාවේ මෑත දේශපාලන ඉතිහාසයේ ඉතාමත් කළඹා ලන්නාවූ කාල පරිච්ඡේදයකදී රාජ්‍ය සේවය කළ හිටපු අමාත්‍යවරයෙකු ලෙස සාබ්රිගේ අනතුරු ඇඟවීම සැලකිය යුතු බරක් දරයි. රජය තම දෙවොල් බලය හැම ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුගේ සේවය සඳහා යොදා ගනිමින් ඇති බව ඔප්පු කළ යුතු යැයි ඉල්ලා සිටින ක්‍රමයෙන් ඉහළ යන පීඩනයට ඔහුගේ මැදිහත්වීම දායක වේ.

මෙම ප්‍රකාශ, වගවීම සහ යහපාලනය අතර සමතුලිතතාවය — ශ්‍රී ලාංකීය දේශපාලන සංස්කෘතිය බොහෝ කලක් තිස්සේ නිර්වචනය කර ඇති තතු — පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තුව තුළ සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් අතර සාකච්ඡාව වඩාත් උද්දීපනය කිරීමට ඉඩ ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මිනිසත්කම කුඩු වන සිරගෙවල්: ශ්‍රී ලංකාවේ සිර කැරලි නැවත නැවතත් ඇතිවන්නේ ඇයි? Sinhala

මිනිසත්කම කුඩු වන සිරගෙවල්: ශ්‍රී ලංකාවේ සිර කැරලි නැවත නැවතත් ඇතිවන්නේ ඇයි?

ඇතෙන් කම්පා වන පද්ධතියක් ශ්‍රී ලංකාවේ සිරගෙවල් දිගුකලක් තිස්සේ කාලයත් සමඟ පුපුරා යාමට සූදානම් බෝම්බ මෙන් පැවතී ඇත. දශක ගණනාවක් පුරා නැවත නැවතත් ඒවා පුපුරා ගිය…

06 Jul 2026 Discuss
නාගොඩ කරාගාරයේ මරණ සංඛ්‍යාව 26 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ අධිකරණ ඇමතිවරයා විධිමත් පරීක්ෂණයක් නියෝග කරයි Sinhala

නාගොඩ කරාගාරයේ මරණ සංඛ්‍යාව 26 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ අධිකරණ ඇමතිවරයා විධිමත් පරීක්ෂණයක් නියෝග කරයි

නාගොඩ කරාගාරය තුළ ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩ ගැටුම් හේතුවෙන් සිදු වූ මරණ සංඛ්‍යාව 26 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව අධිකරණ ඇමති හර්ෂණ නානායක්කාර මහතා තහවුරු කර ඇති අතර, ශ්‍රී…

06 Jul 2026 Discuss
වැඩිහිටි කාන්තාවක් දූෂණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලාංකික සේවකයෙකුට නවසීලන්තයේ අවුරුදු දහයකට අධික සිර දඬුවමක් Sinhala

වැඩිහිටි කාන්තාවක් දූෂණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලාංකික සේවකයෙකුට නවසීලන්තයේ අවුරුදු දහයකට අධික සිර දඬුවමක්

නවසීලන්තයේ සේවකයෙකු ලෙස කටයුතු කළ ශ්‍රී ලාංකික ජාතිකයෙකු, තම රැකවරණය යටතේ සිටි වැඩිහිටි කාන්තාවක් දූෂණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් වරදකරු කර, අවුරුදු දහයක් සහ මාස හයක…

06 Jul 2026 Discuss