දේශපාලන ප්රතිවාදීන් පසුපස හඹා යාම යහපාලනයට තර්ජනයක් බවට සාබ්රි අනතුරු අඟවයි
හිටපු යුක්ති සහ විදේශ කටයුතු අමාත්ය අලී සාබ්රි, වත්මන් රජය දේශපාලන විරුද්ධවාදීන් හඹා යාම නිසා ඵලදායී පාලනයට හානි සිදුවෙමින් ඇති බවට බරපතල උද්වේගයක් පළ කරමින්, වැරදි ප්රමුඛතා හේතුවෙන් රටට දරුණු ප්රතිවිපාක ඇතිවිය හැකි බවට අනතුරු අඟවා ඇත.
රාජ්ය සේවය පසෙකලා දේශපාලන පළිගැනීම
දේශපාලන ප්රතිවාදීන් ඉලක්ක කිරීම සඳහා විශාල අවධානයක් සහ ශක්තියක් යොමු කිරීමෙන් රජය, තමන් තෝරා පත් කරගනු ලැබුවේ ඉටු කිරීම සඳහා යැයි සාබ්රි තර්ක කළේය. දේශපාලනික චේතනාවෙන් යුත් ක්රියාකාරකම් වෙනුවට අර්ථවත් ප්රතිසංස්කරණ සහ ශක්තිමත් ආර්ථික කළමනාකරණයක් අපේක්ෂා කරන ශ්රී ලාංකික ජනතාව රජය කෙරෙහි තැබූ විශ්වාසය එවැනි ප්රවේශයකින් දුර්වල වන බව ඔහු අවධාරණය කළේය.
හිටපු අමාත්යවරයාගේ ප්රකාශ මතු වන්නේ ශ්රී ලංකාව තම විනාශකාරී ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසුකාලීන අවධිය හරහා ගමන් කරමින් සිටින වේලාවක, රජය තම සම්පත් ජාතික ප්රකෘතිය සඳහා යොමු කරයිද, නැතිනම් අභ්යන්තර දේශපාලන සටන් සඳහා යොමු කරයිද යන ප්රශ්නය කේන්ද්රීය අවධානයට ලක්ව ඇති අවස්ථාවකය.
කේන්ද්රගත නායකත්වයක් සඳහා ඇරයුමක්
ආයතනික අඛණ්ඩතාවය සහ විනිවිද පෙනෙන පාලනය කෙරෙහි වඩාත් පැහැදිලි කැපවීමක් රජය ප්රදර්ශනය කළ යුතු යැයි විශ්වාස කරන දේශපාලන නිරීක්ෂකයින් සහ විපක්ෂ පිලේ ක්රමයෙන් වර්ධනය වෙමින් ඇති නොසන්සුන්තාවය සාබ්රිගේ අදහස් පිළිබිඹු කරයි. නීතිමය හා පරිපාලන මාර්ග ඔස්සේ ප්රතිවාදීන් හඹා යාම ස්වාධීන ආයතන දේශපාලනීකරණය කිරීමේ අවදානමක් ඇති කරයි යැයි විවේචකයින් ප්රකාශ කර ඇත.
ශ්රී ලංකාව චිරස්ථායී ස්ථාවරත්වයක් ළඟා කරගෙන ආයතන කෙරෙහි ජනවිශ්වාසය යළි ගොඩනඟා ගැනීමට නම්, දේශපාලන ලකුණු සමාන කිරීමට වඩා යහපාලනයට ප්රමුඛත්වය හිමිවිය යුතුය.
ශ්රී ලංකාවේ මෑත දේශපාලන ඉතිහාසයේ ඉතාමත් කළඹා ලන්නාවූ කාල පරිච්ඡේදයකදී රාජ්ය සේවය කළ හිටපු අමාත්යවරයෙකු ලෙස සාබ්රිගේ අනතුරු ඇඟවීම සැලකිය යුතු බරක් දරයි. රජය තම දෙවොල් බලය හැම ශ්රී ලාංකිකයෙකුගේ සේවය සඳහා යොදා ගනිමින් ඇති බව ඔප්පු කළ යුතු යැයි ඉල්ලා සිටින ක්රමයෙන් ඉහළ යන පීඩනයට ඔහුගේ මැදිහත්වීම දායක වේ.
මෙම ප්රකාශ, වගවීම සහ යහපාලනය අතර සමතුලිතතාවය — ශ්රී ලාංකීය දේශපාලන සංස්කෘතිය බොහෝ කලක් තිස්සේ නිර්වචනය කර ඇති තතු — පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තුව තුළ සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් අතර සාකච්ඡාව වඩාත් උද්දීපනය කිරීමට ඉඩ ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.