නේගොඹ බන්ධනාගාර කලහය සිරකරුවන් කන්ඩායම් අතර ගැටුමකින් ඇති වූවක් බව අධිකරණ අමාත්යවරයා පවසයි
මාරාන්තික බන්ධනාගාර අසාන්තිය පිළිබඳ අමාත්ය නානායක්කාර ආලෝකය විහිදුවයි
අධිකරණ අමාත්ය හර්ෂණ නානායක්කාර මහතා හෙළිකර ඇත්තේ, නේගොඹ බන්ධනාගාරයේ සිදු වූ මාරාන්තික ප්රචණ්ඩ සිදුවීම ඇති කළ ප්රේරකය ලෙස ප්රාථමික පරීක්ෂණවලින් ඇඟවෙන්නේ සතුරු සිරකරු කන්ඩායම් අතර ගැටුමක් බවයි. මෙමඟින් ශ්රී ලංකාවේ ඉක්මවා ජනගහනය ඇති දඬුවම් ආයතනවල ආරක්ෂක තත්ත්වයන් පිළිබඳ නැවුම් කනස්සල්ල මතු වී තිබේ.
මෙතෙක් අප දන්නා දේ
අමාත්යවරයා ප්රකාශ කළ පරිදි, මුල් සොයාගැනීම්වලට අනුව ප්රචණ්ඩකාරී සිදුවීම ඇති වූයේ බන්ධනාගාරය තුළ සිරකරු කණ්ඩායම් අතර ඇති වූ ගැටුමකිනි. සම්පූර්ණ පරීක්ෂණය තවමත් ක්රියාත්මක වන අතර, බන්ධනාගාර ජනගහනය තුළ ඇහිඹී පැවති කන්ඩායම් අතර 緊張තතු අවසානයේ මාරාන්තික සිදුවීම දක්වා උත්සන්න වූ බව බලධාරීහු විශ්වාස කරති.
රජය මෙම කාරණය ඉතාමත් බැරෑරුම් ලෙස සලකන බවත්, ප්රචණ්ඩත්වයට තුඩු දුන් සිදුවීම් පිළිබඳ පැහැදිලි හා සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා පියවර ගනු ලබන බවත් අමාත්ය නානායක්කාර මහතා තහවුරු කළේය.
බන්ධනාගාර තත්ත්වයන් පිළිබඳ කනස්සල්ල
මෙම සිදුවීමෙන් ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය නැවත වරක් විමර්ශනයට ලක් වී තිබේ. නේගොඹ බන්ධනාගාරය වැනි ආයතනවල දරුණු ඉක්මවා ජනාවාස ගැටලුව පිළිබඳව මානව හිමිකම් පෙරමුණු සහ නීතිමය නිරීක්ෂකයන් දීර්ඝ කලක සිට අනතුරු අඟවමින් සිටි අතර, එවැනි තත්ත්වයන් ප්රචණ්ඩකාරිත්වය ඉක්මනින් ජ්වාලා ගැනීමට ඉඩ සලසන ආකාශගත පරිසරයක් නිර්මාණය කරන බව ඔවුහු අවධාරණය කරති.
- ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ජාලය පුරා ඉක්මවා ජනාවාස ගැටලුව නිරන්තර හා නොවිසඳුණු අභියෝගයක් ව පවතී.
- සිරකරුවන් අතර කන්ඩායම් ආශ්රිත තතුඹස් කලින් කලට සැලකිය යුතු ආරක්ෂක අවදානමක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.
- සිරකරු ජනගහනය ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීමට බන්ධනාගාර කාර්ය මණ්ඩල සම්පත් ප්රමාණවත් නොවන බව නිතර නිතර සඳහන් වේ.
රජයේ ප්රතිචාරය
සිදුවීම්වල සම්පූර්ණ අනුක්රමය තීරණය කිරීමටත් වගකිවයුත්තන් හඳුනාගැනීමටත් සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් පවත්වනු ලබන බව අධිකරණ අමාත්යාංශය පෙන්වා දී ඇත. සිදුවීමෙන් පසුව නේගොඹ බන්ධනාගාරයේ ආරක්ෂක ක්රමවේද සමාලෝචනය කිරීමටද බලධාරීන් අපේක්ෂා කෙරේ.
අමාත්ය නානායක්කාර මහතාගේ ප්රකාශය, අසාන්තිය ඇති කළ ප්රේරකය සම්බන්ධව රජය නිකුත් කළ පළමු නිල ප්රකාශය ලෙස සටහන් වන අතර, බිම් මට්ටමේ පරීක්ෂණ ඉදිරියට යත්ම බොහෝ ප්රශ්නවලට තවමත් පිළිතුරු ලැබී නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.