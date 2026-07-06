නාගොඩ කරාගාරයේ මරණ සංඛ්යාව 26 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ අධිකරණ ඇමතිවරයා විධිමත් පරීක්ෂණයක් නියෝග කරයි
නාගොඩ කරාගාරය තුළ ඇති වූ ප්රචණ්ඩ ගැටුම් හේතුවෙන් සිදු වූ මරණ සංඛ්යාව 26 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව අධිකරණ ඇමති හර්ෂණ නානායක්කාර මහතා තහවුරු කර ඇති අතර, ශ්රී ලංකාවේ කරාගාර ඉතිහාසයේ මාරාන්තික සිද්ධීන්ගෙන් එකක් සම්බන්ධයෙන් වගවිය යුතු අය හඳුනා ගැනීමට බලධාරීන් ඉක්මනින් ක්රියා කරමින් සිටිති.
මරණ සංඛ්යාව ඉහළ යෑම අඛණ්ඩව සිදු වෙයි
අධිකරණ ඇමති නානායක්කාර මහතාගේ නිවේදනය රටපුරා දැඩි කම්පනයක් ඇති කළ අතර, නාගොඩ කරාගාර ඛේදවාචකය ශ්රී ලංකාවේ දඬුවම් නිවාස පද්ධතියේ තත්ත්වය සහ ඒවා තුළ රඳවා සිටින පුද්ගලයින්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ හදිසි ප්රශ්න මතු කළ ඉතාමත් කලබලකාරී සිදුවීමක් ලෙස දැන් සටහන් වී ඇත.
කරාගාර භූමිය තුළ ඇති වූ ප්රචණ්ඩ ගැටුම් හේතුවෙන් ශීඝ්රයෙන් ඉහළ ගිය මරණ සංඛ්යාව දැන් 26 කට ළඟා වී ඇති අතර, එය මෙම සිද්ධියේ බරපතළ ස්වභාවය සහ එම ස්ථාපනය තුළ සිදු වූ පිළිවෙල බිඳ වැටීම අවධාරණය කරයි.
පරීක්ෂණ කමිටුවක් පත් කෙරේ
මෙම ඛේදවාචකයට ප්රතිචාර වශයෙන්, මාරාන්තික ගැටුමට තුඩු දුන් තත්ත්වයන් පරීක්ෂා කිරීමේ කාර්යය භාරව විධිමත් පරීක්ෂණ කමිටුවක් පත් කිරීම අධිකරණ ඇමති නානායක්කාර මහතා නිවේදනය කළේය. සිද්ධීන්ගේ අනුක්රමය විමර්ශනය කිරීමට, වගකිව යුත්තන් හඳුනා ගැනීමට සහ අනාගතයේ සිදු විය හැකි ඒ හා සමාන ඛේදවාචකයන් වැළැක්වීම සඳහා නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමට කමිටුව බලාපොරොත්තු වේ.
පරීක්ෂණ ආයතනය පිහිටුවීම, පුළුල් හා විනිවිද පෙනෙනසුලු විමර්ශනයක් අත්යවශ්ය බව රජය පිළිගන්නා බවේ සංඥාවකි; එය ගොදුරු වූවන්ට යුක්තිය ඉටු කිරීම සහ කරාගාර ක්රමය කෙරෙහි ජනතා විශ්වාසය යළි ස්ථාපිත කිරීම යන දෙකම සඳහා වැදගත් වේ.
කරාගාර තත්ත්වයන් පිළිබඳ කනස්සල්ල
නාගොඩ කරාගාර සිද්ධිය ශ්රී ලංකාවේ කරාගාර ජාලය තුළ ඇති ඉඩකඩ හිඟකම, කාර්ය මණ්ඩල හිඟකම සහ ප්රමාණවත් නොවූ ආරක්ෂක කළමනාකරණය සම්බන්ධ දිගු කලක් පවතිනා කනස්සල්ල නැවත ජ්වලිත කර ඇත. රටේ රඳවාගැනීමේ පහසුකම් තුළ පිරිහෙන තත්ත්වයන් නොසන්සුන්කාරී සහ ප්රචණ්ඩකාරී පරිසරයක් ඇති කරන බව මානව හිමිකම් පෙනී සිටින්නන් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් වරින් වර අනතුරු ඇඟවීය.
- ශ්රී ලාංකේය කරාගාර හරහා ඉඩකඩ හිඟකම ස්ථිර අර්බුදයක් ලෙස පවතී
- ප්රමාණවත් නොවූ අධීක්ෂණය සහ ආරක්ෂාවේ දුර්වලතා පිළිබඳ වාර්තා පෙර වසරවල ලේඛනගත කර ඇත
- සිද්ධිය අනුව ව්යාපක කරාගාර ප්රතිසංස්කරණ ඉල්ලීම් තව තවත් තීව්ර වෙමින් පවතී
පරීක්ෂණ කමිටුවක් පත් කිරීම අවශ්ය පළමු පියවරකි; එහෙත් විමර්ශනය සම්පූර්ණ විනිවිදභාවයෙන් සිදු කෙරෙන බවත්, වගකිව යුත්තන් වගවිය යුතු බවත් සහතික කර ගැනීමට ශ්රී ලාංකිකයෝ ළඟින් නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
රට පිළිතුරු බලාපොරොත්තුවෙන්
විමර්ශනය ආරම්භ වීත් සමඟ, රාජ්ය ආයතනයක් තුළ මෙතරම් දරුණු ජීවිත හානියක් සිදු වීමට ඉඩ ලැබුණේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ පැහැදිලි පිළිතුරු ගොදුරු වූවන්ගේ පවුල් සහ පුළුල් ජනතාව ඉල්ලා සිටිති. පරීක්ෂණ කමිටුවේ සොයාගැනීම් දිවයිනේ කරාගාර ප්රතිපත්තිය සහ පරිපාලනය සඳහා දුරදිග යන ඇඟවීම් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ඉදිරියට යාමේදී සිරකරුවන් සහ කරාගාර නිලධාරීන් දෙපක්ෂයේම ජීවිත ආරක්ෂා කිරීමට සහ යුක්තිය ඉටු කිරීමට අවශ්ය සියළු පියවර ගන්නා බව ප්රතිඥා දෙමින් බලධාරීන් සන්සුන්ව සිටින ලෙස ඉල්ලා සිට ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.