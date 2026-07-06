Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මහින්ද රාජපක්ෂ දේශපාලනයේ රැඳෙන බව ප්‍රකාශ කරමින් රජයට චෝදනා එල්ල කරයි

06 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මහින්ද රාජපක්ෂ දේශපාලනයේ රැඳෙන බව ප්‍රකාශ කරමින් රජයට චෝදනා එල්ල කරයි

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ, දේශපාලන ජීවිතයෙන් ඉවත් වීමට කිසිදු අදහසක් නොමැති බව පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරමින්, වර්තමාන රජය දේශපාලන අරමුණු ඇතිව තම විරුද්ධවාදීන්ට එරෙහිව හිංසනය දියත් කිරීමට නීතිය පලිහක් ලෙස භාවිත කරන බවට එම රජයට දැඩි ලෙස දොස් පවරා තිබේ.

රාජපක්ෂ මහතා මෙම අදහස් ප්‍රකාශ කළේ, පක්ෂ සාමාජිකයන්ට නිල පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය කෙරෙන උත්සවයකට සහභාගී වූ අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමිනි. දශක ගණනාවක දේශපාලන පළපුරුද්දක් ඇති මෙම නායකයා, තමාටත් තම සගයන්ටත් එරෙහිව ක්‍රමානුකූලව ගෙන යන ව්‍යාපාරයක් ගැන අදහස් නිදහසේ ප්‍රකාශ කළේය.

දේශපාලන හිංසනය පිළිබඳ චෝදනා

ක්ෂමතාවේ සිටින පාලනය, නීතිමය කටයුතු ඉදිරිපත් කිරීමේ ව්‍යාජ ලෙස යටතේ විපක්ෂ නායකයින් කෙළවර කිරීමට සංවිධානාත්මක ප්‍රයත්නයක් ගෙන ගොස් ඇතැයි හිටපු ජනාධිපතිවරයා චෝදනා කළේය. යුක්තියේ පරමාර්ථ ඉටු කිරීමට නොව, දේශපාලන අරමුණු ඉටු කර ගැනීමට නීතිය අවියක් ලෙස යොදා ගන්නා බව ඔහු පෙන්වා දුන්නේය.

එවැනි උපක්‍රම, ශ්‍රී ලාංකික දේශපාලනයේ ක්‍රියාකාරී හා බලගතු චරිතයක් ලෙස විපක්ෂය තුළ දිගටම කටයුතු කිරීමෙන් තමා වළක්වා ගත නොහැකි බව රාජපක්ෂ ඉඟි කළ අතර, ස්ථිර අධිෂ්ඨානයකින් යුතුව ඉදිරියට යාමේ තම අභිලාෂය ද ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.

විශ්‍රාම ගැනීමේ සැලසුම් නැත

තම දේශපාලන අනාගතය පිළිබඳ ඕනෑම මතවාදයක් බැහැර කරමින්, විශ්‍රාම ගැනීම තම න්‍යාය පත්‍රයේ නොමැති බව රාජපක්ෂ අසන්දිග්ධ ලෙස ප්‍රකාශ කළේය. දශකයක් පුරා ශ්‍රී ලංකාව නායකත්වය දෙමින් 2009 දී රටේ සිවිල් යුද්ධය අවසන් කිරීම අධීක්ෂණය කළ හිටපු ජනාධිපතිවරයා, ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ තුළ සහ දිවයිනේ පුළුල් ජනතා පදනමක් අතර සැලකිය යුතු ජනප්‍රියත්වයක් තවමත් රඳවා ගෙන සිටී.

ඔහුගේ අදහස් ප්‍රකාශය, වර්තමාන රජය සහ හිටපු පරිපාලනයේ නිලධාරීන් අතර 緊張කම් ලිහිල් වීමේ ලකුණු නොපෙනෙන අතරතුර, විපක්ෂ කඳවුරෙන් දේශපාලන ක්‍රියාකාරිත්වය ඉහළ යන කාල පරිච්ඡේදයකට සංඥාවක් වනු ඇතැයි ද අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස වෙනස් කිරීමේ යෝජනාවට ශ්‍රී ලංකාවේ නීති ප්‍රජාවෙන් දැඩි විරෝධය Sinhala

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස වෙනස් කිරීමේ යෝජනාවට ශ්‍රී ලංකාවේ නීති ප්‍රජාවෙන් දැඩි විරෝධය

විනිසුරුවන්ට අදාළ අනිවාර්ය විශ්‍රාම වයස සංශෝධනය කිරීමේ යෝජනාවලට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකාවේ නීති ක්ෂේත්‍රය තුළ සිට ප්‍රබල විරෝධතා හඬක් නැගී ඇති අතර, කැපී පෙනෙන නීති…

06 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදයට අවශ්‍ය වන්නේ තීරණාත්මක ක්‍රියාමාර්ග මිස හිස් වචන නොවේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදයට අවශ්‍ය වන්නේ තීරණාත්මක ක්‍රියාමාර්ග මිස හිස් වචන නොවේ

රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයේ තරුණ සිසුවෙකු ඩෙංගු උණෙන් මිය යාම, සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ට දිගු කාලීනව පාලනය කිරීමට නොහැකි වූ රෝගයක් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව කරගෙන යන දිනෙන් දිනට අවසන්…

06 Jul 2026 Discuss
නේගම්බෝ බන්ධනාගාරයේ ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමකින් දෙදෙනෙකු මරුට; තිස්දෙනෙකුට අධික පිරිසකට තුවාල, සිරකරුවන් දෙදෙනෙකු පලා ගොස් ඇතැයි වාර්තා වේ Sinhala

නේගම්බෝ බන්ධනාගාරයේ ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමකින් දෙදෙනෙකු මරුට; තිස්දෙනෙකුට අධික පිරිසකට තුවාල, සිරකරුවන් දෙදෙනෙකු පලා ගොස් ඇතැයි වාර්තා වේ

නේගම්බෝ බන්ධනාගාරයේ සිරකරුවන්ගේ පරස්පර කණ්ඩායම් දෙකක් අතර ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමකින් ඊයේ දහවල් සිරකරුවන් දෙදෙනෙකු මිය ගිය අතර තිස්දෙනෙකුට අධික පිරිසක් තුවාල ලබා…

06 Jul 2026 Discuss