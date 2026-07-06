Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මාරාන්තික නීගඹෝ බන්ධනාගාර ගැටුමෙන් පසු යුක්ති අමාත්‍යවරයා වගකීම භාරගනී

06 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මාරාන්තික නීගඹෝ බන්ධනාගාර ගැටුමෙන් පසු යුක්ති අමාත්‍යවරයා වගකීම භාරගනී

යුක්ති අමාත්‍ය හර්ෂණ නානායක්කාර මහතා නීගඹෝ බන්ධනාගාරයේ සිදු වූ මාරාන්තික ගැටුමකින් පසුව පෞද්ගලිකව ඉදිරිපත් වී වගකීම භාරගෙන ඇති අතර, සිදු වූ ඛේදජනක සිදුවීම ගැන තමා ගැඹුරු කම්පනයකට හා දුකකට පත් වූ බව ප්‍රකාශ කර තිබේ.

අමාත්‍යවරයා පෞද්ගලික වගකීම භාරගනී

අමාත්‍යවරයාගේ වගකීම් භාරගැනීමේ දුර්ලභ අවස්ථාවක් ලෙස, නානායක්කාර මහතා ප්‍රකාශ කළේ රටේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය භාරව සිටින අමාත්‍යවරයා ලෙස සිදු වූ දෙය සම්පූර්ණයෙන්ම ස්වකීය ශිරස මතු වන බවත්, ඒ සිදුවීමෙන් තමා ඈත් විය නොහැකි බවත්ය.

"මම වගකීම භාරගත යුතුය" යැයි අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළ බව සඳහන් වන අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ යුක්ති හා සංශෝධනාත්මක සේවා අංශය කම්පනයට පත් කළ හිංසාත්මක ගැටුම පිළිබඳ ඔහු පෞද්ගලික දුකක් මෙන්ම ආයතනික වගකීමක් ද ප්‍රකාශ කර ඇත.

සිදුවීම පුළුල් කනස්සල්ලකට තුඩු දෙයි

නීගඹෝ බන්ධනාගාරයේ සිදු වූ මාරාන්තික ගැටුම ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පහසුකම්වල තත්ත්වය නැවත වරක් සමාජයේ තියුණු අවධානයට ලක් කර, ආරක්ෂක කාර්යපටිපාටි, අධික ජනාකීර්ණභාවය සහ දිවයිනේ සංශෝධනාත්මක ආයතන සමස්ත කළමනාකරණය පිළිබඳ හදිසි ප්‍රශ්න මතු කර ඇත.

බන්ධනාගාර සම්බන්ධ ප්‍රචණ්ඩත්වය ශ්‍රී ලංකාවේ නැවත නැවත මතු වන ගැටළුවක් වී ඇති අතර, අයිතිවාසිකම් සංවිධාන සහ නීතිමය නිරීක්ෂකයින් රටේ රඳවාගැනීමේ පහසුකම් තුළ ක්‍රමානුකූල ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා ඇති අවශ්‍යතාව නිතර ඉස්මතු කර ඇත.

වගකීම් සහ ප්‍රතිසංස්කරණ ඉල්ලීම්

අමාත්‍යවරයාගේ වගකීම් භාරගැනීම වැදගත් වුවද, එය මාරාන්තික සිදුවීමට තුඩු දුන් තත්ත්වයන් පිළිබඳ සම්පූර්ණ හා විනිවිද පෙනෙන පරීක්ෂණයක් සඳහා සිවිල් සමාජයෙන් සහ විරුද්ධ පක්ෂ නීති立 සභිකයින්ගෙන් ඉල්ලීම් තීව්‍ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

  • ගැටුමට හේතු වූ සිදුවීම් පිළිවෙළ පිළිබඳ ප්‍රශ්න තවමත් පවතී
  • බන්ධනාගාර කාර්ය මණ්ඩල යෙදවීම සහ ප්‍රතිචාර කාර්යපටිපාටි විමර්ශනයට ලක් වෙමින් ඇත
  • ස්වාධීන පරීක්ෂණයක් සඳහා ඉල්ලීම් ඉහළ යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ

නීගඹෝ බන්ධනාගාර සිදුවීම ඉදිරි දිනවල පාර්ලිමේන්තු විවාදයේ ආධිපත්‍යය දරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, නීති立 සභිකයින් සහ මහජනතාව ශ්‍රී ලංකාවේ සංශෝධනාත්මක පද්ධතිය තුළ එවැනි ප්‍රචණ්ඩත්වයක් නැවත සිදු නොවීමට පිළිතුරු සහ සංයුක්ත පියවර ඉල්ලා සිටී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

නේගොඹ බන්ධනාගාර කලහය සිරකරුවන් කන්ඩායම් අතර ගැටුමකින් ඇති වූවක් බව අධිකරණ අමාත්‍යවරයා පවසයි Sinhala

නේගොඹ බන්ධනාගාර කලහය සිරකරුවන් කන්ඩායම් අතර ගැටුමකින් ඇති වූවක් බව අධිකරණ අමාත්‍යවරයා පවසයි

මාරාන්තික බන්ධනාගාර අසාන්තිය පිළිබඳ අමාත්‍ය නානායක්කාර ආලෝකය විහිදුවයි අධිකරණ අමාත්‍ය හර්ෂණ නානායක්කාර මහතා හෙළිකර ඇත්තේ, නේගොඹ බන්ධනාගාරයේ සිදු වූ මාරාන්තික…

06 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර කැරළිය මරණ 25 දක්වා ඉහළට — තවත් දුසිම් ගණනක් තුවාල ලබයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර කැරළිය මරණ 25 දක්වා ඉහළට — තවත් දුසිම් ගණනක් තුවාල ලබයි

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාරයක් තුළ ඇති වූ දරුණු කැරළිගැසීමකින් අවම වශයෙන් පුද්ගලයන් 25 දෙනෙකු මරණයට පත් වූ අතර, තවත් දුසිම් ගණනක් තුවාල ලබා ඇත. මෑත කාලීන ඉතිහාසයේ…

06 Jul 2026 Discuss
එක්සත් රාජධානිය ඉදිරියෙන් සිටිද්දී ශ්‍රී ලංකාව සංචාරකයන් මිලියනය සීමාව අතික්‍රමණය කරයි Sinhala

එක්සත් රාජධානිය ඉදිරියෙන් සිටිද්දී ශ්‍රී ලංකාව සංචාරකයන් මිලියනය සීමාව අතික්‍රමණය කරයි

ශ්‍රී ලංකාව සැලකිය යුතු සංචාරක ột්‍රාර්ථකයක් සපුරාලමින්, ගුවන් සම්බන්ධතා පුළුල් කිරීම, ගෝලීය විදේශ සංචාරක ඉල්ලුම ඉහළ යාම සහ වඩාත් පහසු වීසා ක්‍රමවේදය ඔස්සේ…

06 Jul 2026 Discuss