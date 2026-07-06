Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර කැරළිය මරණ 25 දක්වා ඉහළට — තවත් දුසිම් ගණනක් තුවාල ලබයි

06 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර කැරළිය මරණ 25 දක්වා ඉහළට — තවත් දුසිම් ගණනක් තුවාල ලබයි

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාරයක් තුළ ඇති වූ දරුණු කැරළිගැසීමකින් අවම වශයෙන් පුද්ගලයන් 25 දෙනෙකු මරණයට පත් වූ අතර, තවත් දුසිම් ගණනක් තුවාල ලබා ඇත. මෑත කාලීන ඉතිහාසයේ දිවයිනේ සිදු වූ භයානකතම බන්ධනාගාර අර්බුදවලින් එකක් ලෙස මෙම සිදුවීම සැලකේ.

කුලුගැසුණු මරු රැල්ල

බන්ධනාගාර නැගිටීමෙන් සිදු වූ මරණ ගණන 25 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, සිරකරුවන් සැලකිය යුතු සංඛ්‍යාවකට හිංසාකාරී ප්‍රචණ්ඩත්වය මධ්‍යයේ තුවාල සිදු වූ බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත. මෙම සිදුවීමේ බරපතලකම රට පුරා කම්පනයක් ඇති කර ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්‍රමයේ තත්ත්වය සහ සිරකරුවන් දිනපතා මුහුණ දෙන තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් හදිසි ප්‍රශ්න මතු කර ඇත.

කැරළිය ඇති වීමට හේතු වූ නිශ්චිත සාධකය පිළිබඳ විස්තර තවමත් අනාවරණය වෙමින් පවතී. කෙසේ වෙතත්, දිගු කලක් තිස්සේ පවතින අධිභාරය සහ රටේ නිවැරදි කිරීමේ පහසුකම් තුළ ඇති ආතතීන් මෙම සිදුවීම ඔස්සේ නැවතත් ඉස්මතු වී ඇත.

පීඩාවට පත් ක්‍රමයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර, නිර්මාණය කළ ධාරිතාවට වඩා බෙහෙවින් වැඩි සිරකරු සංඛ්‍යාවක් රඳවා ගනිමින් අධිභාරයෙන් පෙළෙන බව මානව හිමිකම් නිරීක්ෂකයන් වසර ගණනාවක් තිස්සේ පෙන්වා දී ඇත. එවැනි තත්ත්වයන් අසහනය, කලකිරීම සහ අවසානයේ ප්‍රචණ්ඩත්වය බිහි කරන තැනක් ලෙස බහුලව සලකනු ලැබේ.

  • අවම වශයෙන් සිරකරුවන් 25 දෙනෙකු මරණයට පත් වූ බව තහවුරු වී ඇත
  • සිරකරුවන් දුසිම් ගණනක් තුවාල ලබා ඇති බව වාර්තා වේ
  • සාමය යළි පිහිටුවීම සඳහා ආරක්ෂක හමුදා යොදවා ඇත

බලධාරීන්ගේ ප්‍රතිචාරය

කැරළිය ඇති වූ වහාම බන්ධනාගාර නිලධාරීන් සහ ආරක්ෂක අංශ ක්‍රියාත්මක වී තත්ත්වය පාලනයට ගෙන ඇත. මාරාන්තික ගැටුමට මඟ පෑදූ සිදුවීම් මාලාව සම්පූර්ණයෙන් සොයා බැලීම සඳහා පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කිරීමට නියමිත බව බලධාරීහු සඳහන් කරති.

ඕනෑම රඳවාගැනීමේ පරිසරයක් තුළ ජීවිත අහිමි වීම ඉතාමත් බරපතල සැලකිල්ලට ලක් විය යුතු කාරණයක් වන අතර, සම්පූර්ණ හා විනිවිද පෙනෙන පරීක්ෂණයක් ඉල්ලා සිටියි.

මෙම සිදුවීම, ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පරිපාලනය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා සිවිල් සමාජ සංවිධාන සහ විපක්ෂ දේශපාලනඥයන්ගේ ඉල්ලීම් තීව්‍ර කිරීමට ඉඩ ඇත. ඒ අතර, අධිභාරය නිරාකරණය කිරීම සහ රාජ්‍ය භාරයේ සිටින අය සඳහා තත්ත්වයන් වැඩිදියුණු කිරීම ඇතුළු ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමටද ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

පරීක්ෂණ ඉදිරියට යත්ම සහ නිලධාරීන් කැරළිය සම්බන්ධ අතිරේක තොරතුරු නිකුත් කිරීමත් සමඟ වැඩිදුර යාවත්කාලීන තොරතුරු ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මාරාන්තික නීගඹෝ බන්ධනාගාර ගැටුමෙන් පසු යුක්ති අමාත්‍යවරයා වගකීම භාරගනී Sinhala

මාරාන්තික නීගඹෝ බන්ධනාගාර ගැටුමෙන් පසු යුක්ති අමාත්‍යවරයා වගකීම භාරගනී

යුක්ති අමාත්‍ය හර්ෂණ නානායක්කාර මහතා නීගඹෝ බන්ධනාගාරයේ සිදු වූ මාරාන්තික ගැටුමකින් පසුව පෞද්ගලිකව ඉදිරිපත් වී වගකීම භාරගෙන ඇති අතර, සිදු වූ ඛේදජනක සිදුවීම ගැන…

06 Jul 2026 Discuss
නේගොඹ බන්ධනාගාර කලහය සිරකරුවන් කන්ඩායම් අතර ගැටුමකින් ඇති වූවක් බව අධිකරණ අමාත්‍යවරයා පවසයි Sinhala

නේගොඹ බන්ධනාගාර කලහය සිරකරුවන් කන්ඩායම් අතර ගැටුමකින් ඇති වූවක් බව අධිකරණ අමාත්‍යවරයා පවසයි

මාරාන්තික බන්ධනාගාර අසාන්තිය පිළිබඳ අමාත්‍ය නානායක්කාර ආලෝකය විහිදුවයි අධිකරණ අමාත්‍ය හර්ෂණ නානායක්කාර මහතා හෙළිකර ඇත්තේ, නේගොඹ බන්ධනාගාරයේ සිදු වූ මාරාන්තික…

06 Jul 2026 Discuss
එක්සත් රාජධානිය ඉදිරියෙන් සිටිද්දී ශ්‍රී ලංකාව සංචාරකයන් මිලියනය සීමාව අතික්‍රමණය කරයි Sinhala

එක්සත් රාජධානිය ඉදිරියෙන් සිටිද්දී ශ්‍රී ලංකාව සංචාරකයන් මිලියනය සීමාව අතික්‍රමණය කරයි

ශ්‍රී ලංකාව සැලකිය යුතු සංචාරක ột්‍රාර්ථකයක් සපුරාලමින්, ගුවන් සම්බන්ධතා පුළුල් කිරීම, ගෝලීය විදේශ සංචාරක ඉල්ලුම ඉහළ යාම සහ වඩාත් පහසු වීසා ක්‍රමවේදය ඔස්සේ…

06 Jul 2026 Discuss