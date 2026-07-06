මිනිසත්කම කුඩු වන සිරගෙවල්: ශ්රී ලංකාවේ සිර කැරලි නැවත නැවතත් ඇතිවන්නේ ඇයි?
ඇතෙන් කම්පා වන පද්ධතියක්
ශ්රී ලංකාවේ සිරගෙවල් දිගුකලක් තිස්සේ කාලයත් සමඟ පුපුරා යාමට සූදානම් බෝම්බ මෙන් පැවතී ඇත. දශක ගණනාවක් පුරා නැවත නැවතත් ඒවා පුපුරා ගිය විට, ඉන් ඇති වූ ප්රචණ්ඩත්වය, ක්රමය තුළ සේවය කරන අය හෝ එය සමීපව අධ්යයනය කරන අය සඳහා කිසිදා විස්මයක් නොවේ. සිරගෙවල් තුළ මෑතකදී ඇති වූ නොසන්සුන්කම හුදකලා සිදුවීමක් නොව, අනුප්රාප්තික රජයන් කිසිදා අර්ථවත් ලෙස විසඳීමට ව්යවස්ථාත්මක නොසැලකිල්ල, භයානක අධික ජනාවාසීකරණය සහ ක්රමානුකූල අසාර්ථකත්වය යන කරදරකාරී කතාවේ නවතම පරිච්ඡේදය පමණි.
අර්බුදකාරී මට්ටමේ අධික ජනාවාසීකරණය
ශ්රී ලංකාවේ සිරගෙවල් අර්බුදයේ හදවතේ ඇත්තේ තියුණු හා අපහසු යථාර්ථයකි — රටේ සම්මත කිරීමේ පහසුකම් ඒවා ඉදිකළ විට නවාතැන් දීමට සැලසුම් කළ ප්රමාණයට වඩා බෙහෙවින් වැඩි රැඳවියන් රඳවා ගනිමිනි. සිය ගණනක් රඳවා ගැනීමට ඉදිකළ සිරගෙවල් නිතරම දහස් ගණනක් රඳවා ගනිමින්, මූලික මානව අගය බිඳ දමන හා නිරන්තර 緊張ාත්මක වාතාවරණයක් ඇති කරන තත්ත්ව නිර්මාණය කරයි. ප්රමාණවත් ආහාර නොමැතිව, දුෂ්ට සනීපාරක්ෂාව, ප්රමාණවත් නොවන වෛද්ය ප්රතිකාර, සහ සාර්ථක ක්රියාකාරකම් ඉතා සීමිත හෝ නොමැති තත්ත්ව යටතේ, ප්රචණ්ඩත්වයේ හැකියාව අනිවාර්ය ඒකක් බවට පත්වේ.
මෙම අධික ජනාවාසීකරණයට සැලකිය යුතු දායකත්වයක් ලබා දෙන්නේ රිමාන්ඩ් රැඳවියන්ගේ ඉහළ සංඛ්යාවයි — කිසිදු අපරාධයක් සඳහා තවම දඬුවම් ලබා නොමැතිව, බරින් පිරුණු හා නිදිමත් අධිකරණ ක්රමය තුළ නඩු විභාගය බලා සිටින පුද්ගලයින්. මෙම රැඳවියන්ට ඔවුන්ගේ නඩු අවධානයට ලක් වීමට පෙර මාස ගණනාවක් හෝ වසර ගණනාවක් රිමාන්ඩ් භාරයේ ගත කිරීමට සිදු විය හැකි අතර, මෙය සිරගෙවල් ජනගහනය අවහිර කරමින් දැනටමත් ශෝෂිත සම්පත් මත අතිශය පීඩනයක් ඇති කරයි.
මත්ද්රව්ය හා සංවිධිත ජාල වල භූමිකාව
නොසලකා හැරිය නොහැකි තවත් මානයක් නම් ශ්රී ලංකාවේ සිරගෙවල් ක්රමය තුළට මත්ද්රව්ය ජාල ඇතුළු වීමයි. සංවිධිත අපරාධ අංග සිරබාර් ලෙස ක්රියාත්මක වෙමින් යම් යම් පහසුකම් තුළ මත්ද්රව්ය ගැඹුරින් නතු වී ඇත. ප්රතිවාදී කණ්ඩායම් අතර මත්ද්රව්ය වෙළඳාම් ප්රදේශ, ණය, සහ බලය පිළිබඳ ආරවුල් නැවත නැවතත් ප්රචණ්ඩත්වයේ ජ්වලන ස්ථාන ලෙස ක්රියා කර ඇත. සිරගෙවල් වෙත තහනම් භාණ්ඩ ගලා ඒම ද සුරක්ෂිත විය යුතු ආයතනවල අධීක්ෂණය, දූෂණය සහ අඛණ්ඩතාව පිළිබඳ බරපතල ප්රශ්න කරා ඇඟිල්ල දිශා කරයි.
කාර්ය මණ්ඩලය අඩු, පුහුණුව අඩු, බර ඉතා වැඩි
ශ්රී ලංකාව පුරා සිරගෙවල් කාර්ය මණ්ඩලය ඔවුන්ම ගැඹුරු ගැටළු සහිත සේවා තත්ත්ව මධ්යයේ ක්රියා කරයි. නිලධාරීන් රිසිකරගෙන ඇති රැඳවියන් සංඛ්යාවට සාපේක්ෂව බොහෝ විට කාර්ය මණ්ඩලයෙන් හිඟ වන අතර, උත්සන්න වීමට පෙර ආතතිකාරී තත්ත්ව කළමනාකරණය කිරීමේ හැකියාව ඔවුන්ට දුෂ්කර ය. නිවැරදි සේවා ශ්රේණිය තුළ පුහුණුව සහ වෘත්තීය සංවර්ධනය ඓතිහාසිකව ප්රමාණවත් අවධානයක් ලබා ගෙන නොමැති අතර, ආරෝපිත නොසන්සුන්කමේ අනතුරු ලකුණු හඳුනා ගැනීමට හෝ ඉවත් කිරීමේ තාක්ෂණ භාවිතා කිරීමට නිලධාරීන්ගේ සාමර්ථ්යය සීමා කරයි.
මෙම පරිසරය රැඳවියන්ට පමණක් අනතුරුදායක නොවන අතර — එය සිරගෙවල් කාර්ය මණ්ඩලය ද බරපතල ශාරීරික අවදානමකට ලක් කරන අතර, ආබාධය ලෙස සංවාදය හෝ ප්රතිසංස්කරණය වෙනුවට බලය මූලිත ප්රතිචාරය සාමාන්යය බවට පත් කිරීමේ සංස්කෘතියකට දායක වේ.
පොරොන්දු ලබා දෙන, කිදා නොදෙන ප්රතිසංස්කරණ
ශ්රී ලංකාවේ සෑම ප්රධාන සිරකැරලි හෝ අර්බුදයකටම අනුව, ආකෘතිය කලකිරෙන සේ හුරුපුරුදු ය. නිලධාරීන් විමර්ශන ප්රකාශ කරයි, කොමිෂන් සභා පත්
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.