ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික සුවය හා ප්රතිසංස්කරණ ශක්තිමත් කිරීමට ලෝක බැංකුව ඩොලර් මිලියන 150ක් අනුමත කරයි
දශක ගණනාවක් තුළ රටට අත්වූ දරුණුතම මූල්ය අර්බුදයෙන් නැවත නඟා සිටීමට කටයුතු කරන ශ්රී ලංකාවේ ක්රියාත්මක ආර්ථික සුවලාභ ක්රියාවලියට සහය දීම සහ ප්රතිසංස්කරණ න්යාය පත්රය ශක්තිමත් කිරීම අරමුණු කරගෙන ලෝක බැංකුව ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 150ක් ්රමූල්ය ආධාර පැකේජයක් අනුමත කර ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ ප්රතිසංස්කරණ මාවතට ජාත්යන්තර විශ්වාසයේ ප්රකාශනයක්
මෙම අනුමැතිය, රාජ්ය මූල්ය විනය සහ ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ කෙරෙහි ශ්රී ලංකාවේ කැපවීම පිළිබඳ ජාත්යන්තර විශ්වාසය වර්ධනය වෙමින් ඇති බවට ලකුණකි. රජය රාජ්ය මූල්ය ස්ථාවර කිරීමට, පාලන රාමු වැඩිදියුණු කිරීමට සහ දිගුකාලීන තිරසාර වර්ධනයට පදනම දැමීමට කටයුතු කරන අතරතුර, මෙම අරමුදල් අත්යවශ්ය අයවැය සහාය ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
2022 වර්ෂයේ ශ්රී ලංකාව ස්වෛරී ණය ගෙවීමට අපොහොසත් වීමෙන් පසු, ඉන්ධන හා ආහාර හිඟකම්, ජනතා නැගිටීම් සහ ඓතිහාසික දේශපාලන කළඹලයකට රට ගොදුරු විය. එතැන් සිට, අනුප්රාප්තික රජයන් සාර්ව ආර්ථික ස්ථාවරත්වය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට සහ විදේශ සංචිත නැවත ගොඩනැගීමට ලක්ෂ්ය කරගත් IMF ආදේශිත සුවලාභ වැඩසටහනක් ක්රියාත්මක කර ඇත.
අරමුදල් ඉලක්ක කරන ක්ෂේත්ර
ලෝක බැංකු පැකේජය දැනටමත් ක්රියාත්මක ප්රතිසංස්කරණ ප්රයත්නයන්ට අනුපූරක වන ලෙස සැලසුම් කර ඇත. ප්රතිලාභ ලැබීමට අපේක්ෂිත ප්රධාන ක්ෂේත්ර අතරට ඇතුළත් වන්නේ:
- රාජ්ය මූල්ය කළමනාකරණය සහ ආදායම් පරිපාලනය ශක්තිමත් කිරීම
- විදේශ හා දේශීය ආයෝජන誘引 ව්යාපාරික පරිසරය වැඩිදියුණු කිරීම
- අවදානම්ලත් ප්රජාවන් සඳහා සමාජ ආරක්ෂණ යාන්ත්රණ වර්ධනය කිරීම
- රාජ්ය ව්යාපාර ප්රතිව්යුහගත කිරීම සහ වඩාත් හොඳ책임දායිත්වය ප්රවර්ධනය කිරීම
පුළුල් පසුබිම
ණය දෙන්නන්ගේ විශ්වාසය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමටත් බාහිර ණය ප්රතිව්යුහගත කිරීමේ ක්රියාවලිය අවසන් කිරීමටත් ශ්රී ලංකාව කටයුතු කරන තීරණාත්මක අවස්ථාවකදී මෙම ගෙවීම සිදු වේ. ලෝක බැංකුව සහ ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල වැනි බහුපාර්ශ්වික ආයතනවලින් ලැබෙන සහාය රටේ සුවලාභ උපාය මාර්ගයේ කේන්ද්රීය අංගයක් වී ඇත.
ප්රතිසංස්කරණ තිරසාරව ක්රියාත්මක කිරීමේ සහ ප්රතිපත්ති සංගතභාවය පවත්වාගෙන යාමේ ශ්රී ලංකාවේ හැකියාව, මෙම ජාත්යන්තර සහාය සාමාන්ය ජනතාවට දිගුකාලීන ආර්ථික ස්ථාවරත්වයක් බවට පරිවර්තනය වේද යන්න තීරණය කිරීමේ ප්රධාන සාධකය වනු ඇත.
කොළඹ ආර්ථික විශේෂඥයින් සහ ප්රතිපත්ති විශ්ලේෂකයින් මෙම නිවේදනය පුළුල් ලෙස歓迎 කර ඇති අතර, බහුපාර්ශ්වික ණය දෙන්නන්ගෙන් ලැබෙන සහන ්රමූල්ය ආධාර වාණිජ ණය ලබා ගැනීමට සාපේක්ෂව අඩු අවදානම් දරන බවත්, දේශීය ආදායම් උත්පාදනය ක්රමයෙන් ශක්තිමත් වෙමින් ඇති අතරතුර ්රමූල්ය හිඩැස් පියවා ගැනීමට මෙය ඉවහල් වන බවත් ඔවුහු පෙන්වා දෙති.
ඉදිරි සති කිහිපය තුළ අරමුදල් යොදා ගන්නා ආකාරය රජය විස්තර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඒවායේ භාවිතයේ විනිවිදභාවය හා책임දායිත්වය සහතික කිරීමට උනන්දු වූ සිවිල් සමාජය සහ විපක්ෂ දේශපාලන පක්ෂ දෙසින් දැඩි නිරීක්ෂණයක් ඇතිවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.