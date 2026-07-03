වල් අලියෙකු ඕස්ට්රේලියානු සංචාරකයෙකුගේ ත්රිරෝද රථය අල්ලාගෙන ශ්රී ලංකා සෆාරි සංචාරයක් අඩාල කරයි
ශ්රී ලංකාවට පැමිණ සිටි ඕස්ට්රේලියානු සංචාරකයෙකු ත්රිරෝද රථයක ගමන් කරද්දී වල් අලියෙකු එම වාහනයට දැඩි කුතූහලයක් දක්වන ලද අතර, ඒ හේතුවෙන් එම සංචාරකයා කම්පනයට පත්වූ ද, සමාජ මාධ්ය කලබලයකට ද ලක් විය.
ජාත්යන්තර අවධානය ද ආකර්ෂණය කරගත් මෙම සිදුවීමේදී, කුසගින්නෙන් පෙළෙමින් සිටි වල් අලියෙකු ආහාර සොයමින් එම ත්රිරෝද රථය ළඟාව ගෙන ඵලදායි ලෙසම එය හිමිකර ගත් අතර, දූපත් වන්ජීවීන් ඉතාමත් සමීපයෙන් නිරීක්ෂණය කරමිනිwhile ඉවසීමෙන් රැඳී සිටීමට සංචාරකයාට සිදු විය.
ආරාධනා නොකළ මගියෙකු
ශ්රී ලංකාවේ වල් අලීන්, විශේෂයෙන් ජාතික වනෝද්යාන හා වනජීවී රක්ෂිතයන්ට ආසන්න ප්රදේශවල, මිනිස් පදිංචි ස්ථාන හා සංචාරක මාර්ග අසල ධිෂ්ඨාශූර ලෙස හැසිරෙන බව ප්රසිද්ධ කරුණකි. කෙසේ වෙතත්, මෙම නවතම සිදුවීම, සිත්ගන්නා ගමනක් ගිය ත්රිරෝද රථයක් තුළ දී වුව ද, සුලභ අවස්ථාවල දී පවා හමුවීම් සිදුවිය හැකි බවට ජීවන්ත සිහිකැඳවීමක් විය.
කුසගින්නෙන් පෙළී ඇති බව පෙනෙන අලියා, වාහනය වෙත ළඟා වී, ලබාගත හැකි ඕනෑම ආහාරයක් සෙවීම සඳහා සොඬ භාවිත කරමින් ලාක්ෂණික අලි රීතිමත් ක්රමයෙන් රථය පරීක්ෂා කිරීමට විය. ඒ විශාල ක්ෂීරදියා ස්වකීය හදිසි පරීක්ෂාව ඉවර කරන තෙක් කලබල වූ ඕස්ට්රේලියානු සංචාරකයාට රිය තුළ හිර වී සිටීමට සිදු විය.
මිනිස්-අලි හමුවීම්වල වර්ධනය වන රටාව
ශ්රී ලංකාව ලොව ආසියානු අලීන්ගේ ඉහළම ජන ඝනත්වයක් ඇති රටවලින් එකකි. මිනිස්-අලි ගැටුම රට පුරා බරපතළ සංරක්ෂණ හා රාජ්ය ආරක්ෂක ප්රශ්නයක් ලෙස පවතී. කෘෂිකාර්මික ව්යාප්තිය හා සංවර්ධනය හේතුවෙන් ස්වාභාවික වාසස්ථාන හීනවෙත්ම, ස්ථානීය ජනතාව හා සංචාරකයන් යන දෙපිරිසම ගැවසෙන ප්රදේශවලට අලීන් නිතරෝපිත ලෙස රිංගා ඒ ප්රවණතාවක් ද දක්නට ලැබේ.
වනජීවී බලධාරීන් සංචාරකයන් ද, ජනතාව ද, වල් අලීන්ගෙන් ආරක්ෂිත දුරක් පවත්වා ගනිමින්, ඔවුන් ආකර්ශනය කළ හැකි ආකාරයෙන් ආහාර රැගෙන යාමෙන් හා ගබඩා කිරීමෙන් වළකින ලෙස නැවත නැවතත් අවවාද කොට ඇත.
- ශ්රී ලංකාවේ ආසියානු වල් අලීන් ආසන්න වශයෙන් 6,000 ක් පමණ ජීවත් වෙති
- මිනිස්-අලි ගැටුම හේතුවෙන් දෙපක්ෂයෙන්ම වාර්ෂිකව දෙස් ගණනාවක් මිය යයි
- මින්නේරිය, උඩවලාව හා යාල ඇතුළු ප්රධාන වනජීවී කලාප, අලි දර්ශන සාමාන්ය සිදුවීමක් ව ඇති ජනප්රිය සංචාරක ගමනාන්ත වේ
සංචාරක මොහොතක් වෛරල් වෙයි
සංචාරකයා කිසිදු හානියකින් තොරව මෙම ව්යාකූල තත්ත්වයෙන් ගොඩ ආ ද, ශ්රී ලංකාවේ අසාමාන්ය — සමහර විට ස්නායු සසල කරවන — වනජීවී අත්දැකීම් කෙරෙහි ජාත්යන්තර අවධානය යොමු කරමින් මෙම කතාව ඉක්මනින් ජාත්යන්තර ප්රවෘත්ති ජාලයන් හරහා පැතිර ගියේය.
බොහෝ සංචාරකයන්ට, ස්වභාවය සමඟ ඇති වූ එවන් සූදානම් නොවූ හමුවීමක් ම ඔවුන් මෙම දූපතට ඇදී එන්නේ ඇයිද යන්නට හේතුව වෙයි. නමුත් වනජීවී සංරක්ෂකයෝ අනතුරු අඟවන්නේ, විනෝදජනක කතාවක් සඳහා ද සාමග්රී සපයන්නා වූ එවන් හමුවීම්, වාසස්ථාන විනාශය හා අලීන් මිනිස් පරිසරයට ඇදෙන්නට සලස්වන ආහාර සෙවීමේ දරුණු අරගලය ගැන ගැඹුරු ගැටලු ද ඇඟවිය හැකි බවයි.
ශ්රී ලංකාවේ වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, විදුලි වැට, කල් ඇතිව අනතුරු හඟවන පද්ධති හා ප්රජා අධ්යාපන වැඩසටහන් ඇතුළු, මිනිස්-අලි භීතිකර හමුවීම් අවම කිරීම සඳහා ක්රියාමාර්ග කෙරෙහි ඉදිරියටත් කටයුතු කරමින් සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.