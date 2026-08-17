Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉන්දියාවේ අභියෝගාත්මක 462 ට එරෙහිව ඩික්වෙල්ල සහ දිනූෂා සටන් කරද්දී ශ්‍රී ලංකාව 137/5 ක ස්ථාවර තත්ත්වයක

17 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඉන්දියාවේ අභියෝගාත්මක 462 ට එරෙහිව ඩික්වෙල්ල සහ දිනූෂා සටන් කරද්දී ශ්‍රී ලංකාව 137/5 ක ස්ථාවර තත්ත්වයක

ඉන්දියාවට එරෙහිව පැවැත්වෙන ටෙස්ට් තරගයේ 3 වන දිනයේදී, සංචාරක කණ්ඩායමේ බලගතු පළමු ඉනිංසයේ 462 ක් සම්පූර්ණයක් ඉලක්ක කරගනිමින් ශ්‍රී ලංකාව විකට 5 ක් දිනිමින් 137 ක චෝදනාත්මක තත්ත්වයකට පත්ව සිටී.

ඉන්දියාව පළමු ඉනිංසයේ ප්‍රබල එකතුවක් රැස් කරයි

ඉන්දියාව තම පළමු ඉනිංසය 462 කට සම්පූර්ණ කරමින්, ශ්‍රී ලාංකික පිතිකරු පෙළට දැවැන්ත ඉලක්කයක් තබා ගියේය. එම එකතුව ගෙදර කණ්ඩායම කෙරෙහි අති විශාල පීඩනයක් එල්ල කළ අතර, ඊළඟ ඉනිංසය ක්‍රීඩා කිරීමට සිදු වීමේ ශක්‍යතාව වළකා ගැනීම සඳහා ඔවුන්ට ඔරොත්තු දෙන ක්‍රීඩාවක් කිරීමට අත‍්‍යාවශ්‍ය විය.

සූතාර් මුල් ප්‍රවේශයන් ලබා ගනී

ඉන්දියාවේ දකුණත් ස්පින් බොලාරු සූතාර්, ශ්‍රී ලාංකික පිතිකරුවන්ට දරාගත නොහැකි තර්ජනයක් එල්ල කරමින්, ඉනිංසයේ මුල් අදියරේදීම ශ්‍රී ලංකාව අස්ථාවර කළ තීරණාත්මක විකට 2 ක් ලබා ගත්තේය. හැරීමෙන් ප්‍රයෝජන ගෙන ඉහළ පිළිවෙල රවටා ගැනීමේ ඔහුගේ හැකියාව, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිචාරය නිසිලෙස ආරම්භ වීමට පෙරම බිඳ දැමීමේ තර්ජනයක් එල්ල කළේය.

ඩික්වෙල්ල සහ දිනූෂා බලාපොරොත්තුව ගෙනදෙයි

විකට 5 ක් වැටී තිබියදී, ශ්‍රී ලංකාවට ස්ථාවරකාරී හවුල්කාරිත්වයක් හදිසිව අවශ්‍ය වූ අතර, එම අභියෝගයට ප්‍රතිචාර දැක්වූයේ නිරෝෂාන් ඩික්වෙල්ල සහ දිනූෂාය. ඒ දෙදෙනා ඉනිංසය නැවත ගොඩනගා ගනිමින්, ඉන්දීය ගෝලන්දාස පෙළට එරෙහිව ඉතා අවශ්‍ය ප්‍රතිරෝධයක් දක්වා, ගෙදර කණ්ඩායම සඳහා තත්ත්වය ස්ථාවර කළහ.

ශ්‍රී ලාංකික සහායයින් ඔවුන්ගේ හවුල්කාරිත්වය ගැන ප්‍රවේශමෙන් බලාපොරොත්තු තබා ගත් අතර, ඒ දෙදෙනා භයානක ඉන්දීය ගෝලන්දාසයන් ඉවත් කිරීමට හා පහළ පිළිවෙල සඳහා පදනමක් ගොඩනගා ගැනීමට කෙරෙහි මහත් වෙහෙසක් ගෙන ක්‍රීඩා කළහ.

ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරියේ දුෂ්කර කාර්යභාරයක්

අර්ධ ප්‍රකෘතියක් ලැබුණද, ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියාවේ පළමු ඉනිංසයේ එකතුවට සාපේක්ෂව සැලකිය යුතු ලෙස පිටුපසින් සිටින අතර, ඉදිරි කාර්යභාරය ඉතා සැලකිය යුතු එකකි. ඉනිංස පරාජයේ අනතුරෙන් මිදීමට නම් ඉතිරි පිතිකරුවන් අර්ථවත් දායකත්වයක් ලබා දිය යුතු වේ.

ඩික්වෙල්ල, දිනූෂා සහ පහළ පිළිවෙලට මෙම ටෙස්ට් තරගයේ ශ්‍රී ලංකාවේ බලාපොරොත්තු රැකගනිමින් තිරසාර ආපසු සටනක් දිය හැකිද යන්න කෙරෙහි සියලු දෙනාගේ ඇස් යොමු වී ඇති අතර, ක්‍රීඩාව ඉදිරියටත් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජදේජා සහ සූතාර් ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ඇතේ කරකවද්දී දිනූෂාගේ වීරෝදාර සතයට එරෙහිව ඉන්දියාව රන් 178ක ප්‍රබල පිටියක් Sinhala

ජදේජා සහ සූතාර් ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ඇතේ කරකවද්දී දිනූෂාගේ වීරෝදාර සතයට එරෙහිව ඉන්දියාව රන් 178ක ප්‍රබල පිටියක්

වම්හස්ත රෝද කන්දෝලි රවීන්ද්‍ර ජදේජා සහ අක්ෂර් පතේල්ගේ ආදේශකයා වන සර්ෆරාස් ඛාන් — වම්හස්ත රෝද කන්දෝලි නිෂාන්ත් කුමාර් සූතාර් සමඟ එක්ව — ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු ඉනිම…

17 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ඉනිම් 284කට හමාර වීමත් සමඟ ඉන්දියාව රන් 178ක ප්‍රථම ඉනිම් තත්ත්වාත්මක වාසියක් ගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ඉනිම් 284කට හමාර වීමත් සමඟ ඉන්දියාව රන් 178ක ප්‍රථම ඉනිම් තත්ත්වාත්මක වාසියක් ගනී

තෙවන දිනේ ක්‍රීඩාව අවසන් වන විට ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රථම ඉනිමේ රන් 284කට ඔට් වීමත් සමඟ ඉන්දියාව තරඟය මත තම ආධිපත්‍යය තහවුරු කර ගත් අතර, තරඟයේ තීරණාත්මක අවසාන අදියර…

17 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව 284 රනට ඔලවා දමා ඉන්දියාව රන් 178ක විශාල පළමු ඉනිංස් ලාභයක් අත්කරගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 284 රනට ඔලවා දමා ඉන්දියාව රන් 178ක විශාල පළමු ඉනිංස් ලාභයක් අත්කරගනී

ශ්‍රී ලංකාව 284 රනට ඔලවා දැමීමත් සමඟ ඉන්දියාව ටෙස්ට් තරඟයේ රිය පදවන අසුනේ තම ස්ථාවරය ශක්තිමත් කරගෙන ඇති අතර, අලුත් ආගන්තුකයන් වන ඉන්දියාවට රන් 178ක සැලකිය යුතු…

17 Aug 2026 Discuss