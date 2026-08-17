සොෆ්ට්ලොජික් හෝල්ඩිංස් සමාගමේ පාඩුව ජූනි කාර්තුවේදී රුපියල් බිලියන 2.79 දක්වා පුළුල් වෙයි
ශ්රී ලංකාවේ සංයුක්ත ව්යාපාරික ආයතනයක් වන සොෆ්ට්ලොජික් හෝල්ඩිංස් සමාගම ජූනි මාසයෙන් අවසන් වූ කාර්තුවේදී වඩාත් ගැඹුරු මූල්ය පාඩුවක් වාර්තා කළ අතර, පෙර වසරේ එම කාලය හා සැසඳීමේදී ශුද්ධ පාඩුව සියයට පහකින් ඉහළ ගොස් රුපියල් බිලියන 2.79 දක්වා පැමිණ ඇති අතර, එය සමාගමේ ලාභදායිතාවය මත දිගින් දිගටම පවතින පීඩනය පිළිබිඹු කරයි.
රක්ෂණ වගකීම් පිරිහීමට හේතු වෙයි
සමාගමේ කාර්යසාධනයට බොහෝ සෙයින් බලපෑ ප්රධාන සාධකය වූයේ රක්ෂණ ගිවිසුම් වගකීම්වල වෙනස සියයට 98කින් තීව්ර ලෙස ඉහළ යාමයි. එමඟින් එම කාලය තුළ ලාභදායිතාවය සැලකිය යුතු ලෙස හායනය විය. රක්ෂණ සම්බන්ධ වගකීම්වල මෙම දෙගුණාසන්න වැඩිවීම සමූහ ආයතනයේ සමස්ත මූල්ය තත්ත්වය කෙරෙහි විශාල පීඩනයක් එල්ල කළ අතර, එහි විවිධාංගීකෘත ව්යාපාරික කළඹේ අනෙකුත් අංශවලින් ලබාගත් ප්රතිලාභ ද ඒ හමුවේ නිෂ්ඵල විය.
පීඩනයට ලක් වූ සංයුක්ත ව්යාපාරික ආයතනයක්
සොෆ්ට්ලොජික් හෝල්ඩිංස් සමාගම සිල්ලර වෙළෙඳාම, සෞඛ්ය සේවා, මූල්ය සේවා සහ තොරතුරු තාක්ෂණය ඇතුළු ශ්රී ලංකාවේ පුළුල් ක්ෂේත්ර ගණනාවක් හරහා ක්රියාත්මක වේ. පුළුල් මෙහෙයුම් පිහිටීමක් තිබියදීත්, සමූහ ආයතනය අභියෝගාත්මක මූල්ය පරිසරයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, නවතම කාර්තු ප්රතිඵල, ස්ථායී යථාර්ථීකරණයක් සාක්ෂාත් කර ගැනීමේදී ඉතිරිව ඇති දුෂ්කරතා උද්දීපනය කරයි.
පාඩුවේ පුළුල් වීම සංඥා කරන්නේ, රටේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු ශ්රී ලංකාවේ පුළුල් ආර්ථිකය ක්රමක්රමයෙන් ස්ථාවරත්වය කරා ගමන් කරමින් සිටියද, සමහර ව්යාපාරික සමූහ ආයතන, ඉපයීම් මර්දනය කරමින් දිගටම බලපාන ව්යුහාත්මක හා මෙහෙයුම් බාධාවන්ට තවමත් මුහුණ දෙමින් සිටින බවයි.
ප්රධාන කරුණු
- ජූනි කාර්තුව සඳහා ශුද්ධ පාඩුව රුපියල් බිලියන 2.79 දක්වා ළඟා වූ අතර, එය වසරින් වසර සියයට පහකින් ඉහළ ගොස් ඇත.
- රක්ෂණ ගිවිසුම් වගකීම්වල වෙනස සියයට 98කින් ඉහළ ගොස්, ලාභදායිතාවය කෙරෙහි ප්රධාන බාධකය ලෙස ක්රියා කළේය.
- ප්රතිඵල, සොෆ්ට්ලොජික්හි විවිධාංගීකෘත මෙහෙයුම් තුළ පවතින අඛණ්ඩ මූල්ය අභියෝග පිළිබිඹු කරයි.
සමාගමට ඉදිරි කාර්තුවලදී රක්ෂණ සම්බන්ධ වගකීම් පාලනය කර වඩාත් ස්ථාවර මූල්ය පදනමකට නැවත පිවිසීමට ක්රියාමාර්ග ගත හැකිද යන්න ආයෝජකයින් හා විශ්ලේෂකයින් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.