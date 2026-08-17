Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හේමාස් හෝල්ඩින්ස් කෙන්යාවේ ස්ටේෂනරි සමාගමක් අත්පත් කරගනිමින් නැගෙනහිර අප්‍රිකාවට පිවිසේ

17 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හේමාස් හෝල්ඩින්ස් කෙන්යාවේ ස්ටේෂනරි සමාගමක් අත්පත් කරගනිමින් නැගෙනහිර අප්‍රිකාවට පිවිසේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ විවිධාංගීකරණ සංකීර්ණ ව්‍යාපාරික ආයතනය වන හේමාස් හෝල්ඩින්ස් පීඑල්සී, කෙන්යාවේ ට්විගා ස්ටේෂනර්ස් සමාගම අත්පත් කරගනිමින් නැගෙනහිර අප්‍රිකානු වෙළඳපොළට ඇතුළු වීමේ වැදගත් පියවරක් තබා ඇත. මෙම ගනුදෙනුව හේමාස්හි කන්සියුමර් බ්‍රෑන්ඩ්ස් අංශය ශක්තිමත් කිරීමටත්, පුළුල් කලාපීය ව්‍යාප්තියකට පදනම සකස් කිරීමටත් හේතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලාංකික සීමාවෙන් ඔබ්බට තබන උපායමාර්ගික පියවරක්

මෙම අත්පත් කරගැනීම හේමාස් හෝල්ඩින්ස්හි ජාත්‍යන්තර වර්ධන උපායමාර්ගයේ සැලකිය යුතු이정표වක් ලෙස සලකනු ලබන අතර, දකුණු ආසියාවෙන් ඔබ්බට සාර්ථක පැවැත්මක් ගොඩනඟා ගැනීමේ කණ්ඩායමේ අභිලාෂය මීට ප්‍රකට වේ. කෙන්යාවේ ස්ටේෂනරි වෙළඳපොළේ හඳුනාගත් නමක් ඇති ට්විගා ස්ටේෂනර්ස් සමාගම හරහා, නැගෙනහිර අප්‍රිකාවේ වඩාත් ගතික ආර්ථිකයන්ගෙන් එකක් තුළ හේමාස්ට ක්ෂණික පාගමනක් ලැබේ.

හේමාස් සමූහයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී අශිෂ් චන්ද්‍ර සහ හේමාස් කන්සියුමර් බ්‍රෑන්ඩ්ස්හි කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ සබ්රිනා එසුෆාලි මෙම උපායමාර්ගික ව්‍යාප්තියට නායකත්වය දෙන අතර, පුළුල් නැගෙනහිර අප්‍රිකානු කලාපය හරහා තවදුරටත් වර්ධන අවස්ථා අත්කරගැනීමේ වේදිකාවක් ලෙස මෙම අත්පත් කරගැනීම සැලකේ.

කන්සියුමර් බ්‍රෑන්ඩ්ස් අංශය ශක්තිමත් කිරීම

හේමාස් කන්සියුමර් බ්‍රෑන්ඩ්ස්හි පවතින නිෂ්පාදන හා වෙළඳපොළ ව්‍යාප්තියට සැලකිය යුතු ගැඹුරක් එකතු කිරීමට මෙම ගනුදෙනුව හේතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ට්විගා ස්ටේෂනර්ස් තම සමාගම් ගොනුවට ඇතුළත් කරගැනීම මඟින් හේමාස්ට නව භූගෝලීය වෙළඳපොළක් පමණක් නොව, කෙන්යාව තුළ පිහිටුවා ගත් බෙදාහැරීමේ ජාලයක් සහ සන්නාම හඳුනාගැනීමක් ද ලැබේ.

  • මෙම අත්පත් කරගැනීම හේමාස් කන්සියුමර් බ්‍රෑන්ඩ්ස්හි ජාත්‍යන්තර පැවැත්ම නැගෙනහිර අප්‍රිකාවට දිගු කරයි
  • ට්විගා ස්ටේෂනර්ස් කලාපීය වෙළඳපොළ විනිවිද යාමට සූදානම් වේදිකාවක් සපයයි
  • මෙම පියවර හේමාස් හෝල්ඩින්ස්හි විවිධාංගීකරණ ජාත්‍යන්තර වර්ධනයේ පුළුල් උපායමාර්ගය සමඟ සමපාත වේ

හේමාස් හෝල්ඩින්ස්: වර්ධනය වන ගෝලීය අභිලාෂයන් සහිත සංකීර්ණ ව්‍යාපාරික ආයතනයක්

හේමාස් හෝල්ඩින්ස් පීඑල්සී දිගු කලක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ සංකීර්ණ ව්‍යාපාරික ආයතනයක් ලෙස සැලකෙන අතර, සෞඛ්‍යසේවා, පාරිභෝගික භාණ්ඩ සහ විනෝදාස්වාද අංශ ඇතුළු විවිධ ක්‍ෂේත්‍රවල උනන්දුවක් දක්වයි. දේශීය අභියෝගාත්මක ආර්ථික පරිසරය තුළ ගමන් කරමින් සිටියත්, ජාත්‍යන්තර රඟදැල්ලේ දී සිය ආයතනික ශක්තීන් ප්‍රයෝජනයට ගැනීමේ කණ්ඩායමේ අධිෂ්ඨානය මෙම නවතම අත්පත් කරගැනීම අවධාරණය කරයි.

නැගෙනහිර අප්‍රිකාවට ඇතුළු වීම ප්‍රවේශමෙන් සිදු කළ ව්‍යාප්තියක් නියෝජනය කරන අතර, කෙන්යාව ඉලක්කගත වෙළඳපොළක් ලෙස ද, අනාගතයේ මහාද්වීපය හරහා ඇති ඇති අවස්ථා සඳහා දියත් කිරීමේ වේදිකාවක් ලෙස ද සේවය කරයි.

ආයතනික දිශානතිය නිරීක්ෂණය කරන ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාපාරිකයන් සඳහා, හේමාස් හෝල්ඩින්ස්හි කෙන්යාවට ඇතුළු වීම ජාත්‍යන්තරව තරඟ කර වර්ධනය වීමේ දේශීය සංකීර්ණ ව්‍යාපාරික ආයතනවල වර්ධනය වන විශ්වාසය ද්‍යෝතනය කරමින්, ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යවසාය නව ක්ෂිතිජ කරා ළඟා වීමේ ශුභදායී නිදර්ශනයක් ඉදිරිපත් කරයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජදේජා සහ සූතාර් ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ඇතේ කරකවද්දී දිනූෂාගේ වීරෝදාර සතයට එරෙහිව ඉන්දියාව රන් 178ක ප්‍රබල පිටියක් Sinhala

ජදේජා සහ සූතාර් ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ඇතේ කරකවද්දී දිනූෂාගේ වීරෝදාර සතයට එරෙහිව ඉන්දියාව රන් 178ක ප්‍රබල පිටියක්

වම්හස්ත රෝද කන්දෝලි රවීන්ද්‍ර ජදේජා සහ අක්ෂර් පතේල්ගේ ආදේශකයා වන සර්ෆරාස් ඛාන් — වම්හස්ත රෝද කන්දෝලි නිෂාන්ත් කුමාර් සූතාර් සමඟ එක්ව — ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු ඉනිම…

17 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ඉනිම් 284කට හමාර වීමත් සමඟ ඉන්දියාව රන් 178ක ප්‍රථම ඉනිම් තත්ත්වාත්මක වාසියක් ගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ඉනිම් 284කට හමාර වීමත් සමඟ ඉන්දියාව රන් 178ක ප්‍රථම ඉනිම් තත්ත්වාත්මක වාසියක් ගනී

තෙවන දිනේ ක්‍රීඩාව අවසන් වන විට ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රථම ඉනිමේ රන් 284කට ඔට් වීමත් සමඟ ඉන්දියාව තරඟය මත තම ආධිපත්‍යය තහවුරු කර ගත් අතර, තරඟයේ තීරණාත්මක අවසාන අදියර…

17 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව 284 රනට ඔලවා දමා ඉන්දියාව රන් 178ක විශාල පළමු ඉනිංස් ලාභයක් අත්කරගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 284 රනට ඔලවා දමා ඉන්දියාව රන් 178ක විශාල පළමු ඉනිංස් ලාභයක් අත්කරගනී

ශ්‍රී ලංකාව 284 රනට ඔලවා දැමීමත් සමඟ ඉන්දියාව ටෙස්ට් තරඟයේ රිය පදවන අසුනේ තම ස්ථාවරය ශක්තිමත් කරගෙන ඇති අතර, අලුත් ආගන්තුකයන් වන ඉන්දියාවට රන් 178ක සැලකිය යුතු…

17 Aug 2026 Discuss