වල් අලියෙකු ඕස්ට්රේලියානු සංචාරකයෙකුගේ ත්රිරෝද රථය අල්ලාගෙන ශ්රී ලංකාවේ සෆාරි සංචාරයක් අඩාල කරයි
බොහෝ සංචාරකයන් සිහිනෙන් පමණක් දකින — නැතහොත් බියෙන් සිතන — වනජීවී හමුවීමක් මෑතකදී ශ්රී ලංකාවේ මාර්ගයක සිදු වූ අතර, වල් අලියෙකු ඕස්ට්රේලියානු සංචාරකයෙකුගේ ත්රිරෝද රථය කෙරෙහි අසාමාන්ය කුතූහලයක් දක්වමින් එම රථය හදිසියේ හා නාට්යමය ලෙස නතර කර දැමීය.
අනපේක්ෂිත මාර්ගයේ හමුවීමක්
ඕස්ට්රේලියානු සංචාරකයා ත්රිරෝද රථයෙන් ගමන් කරමින් සිටියදී, කුසගිනි ගත් වල් අලියෙකු එම රථය වෙත ළඟා වී, ආහාරයක් ලැබේදැයි සොයා බලන තෙක් ගමන ඉදිරියට යාමට ඉඩ නොදෙමින් රථය අත්පත් කරගත්තේය. දේශීයව මෙන්ම ජාත්යන්තරව ද අවධානය දිනාගත් මෙම සිදුවීම, ශ්රී ලංකාවේ ග්රාමීය භූ දර්ශන හරහා නිදහසේ සැරිසරන අසාමාන්ය වනජීවීන් පිළිබඳ ජීවමාන සාක්ෂියකි.
කුසගිනි ගත් අලියා, විශාල හා ඉතා කුසගිනි ගත් සත්ත්වයෙකුට පමණක් ආවේණික වූ එකල්මුතු අධිෂ්ඨානයෙන් ත්රිරෝද රථය ඉලක්ක කරගත්තේය. ස්වාභාවිකවම මවිතයට පත් සංචාරකයා, ස්වභාව ධර්මයේ බලවත්ම සත්ත්වයෙකුගේ කරුණාව මත රඳා සිටීමට සිදු විය.
ශ්රී ලංකාවේ මිනිස්-අලි ගැටුම
මෙම සිදුවීමෙහි නිසැකවම දර්ශනීය අංගයක් ඇතත්, එය ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් බරපතල හා අඛණ්ඩ ගැටලුවක් කෙරෙහි ද ආලෝකය හෙලයි — ඒ මිනිසුන් හා වල් අලින් අතර ගැටුමයි. වනාන්තර විනාශය හා කෘෂිකාර්මික ව්යාප්තිය හේතුවෙන් ස්වාභාවික වාසස්ථාන හීන වෙත්ම, අලින් ආහාර සොයා වැඩි වැඩියෙන් මාර්ග හා ගම්මාන වෙත පිවිසෙමින් සිටිති.
- ශ්රී ලංකාව ලොව විශාලතම ආසියානු අලි සංකේන්ද්රණයන්ගෙන් එකක් සතුව පවතී.
- මිනිස්-අලි ගැටුම රට මුහුණ දෙන වඩාත් හදිසි වනජීවී කළමනාකරණ අභියෝගයන්ගෙන් එකක් ලෙස පවතී.
- ජාතික වනෝද්යාන ආසන්නයේ ග්රාමීය මාර්ගවල අලින් හා වාහන අතර හමුවීම් අසාමාන්ය දෙයක් නොවේ.
බරපතල යටි රටාවක් සහිත වෛරස් මොහොතක්
ඕස්ට්රේලියානු සංචාරකයාට මෙම හමුවීම නිසැකවම විශිෂ්ට සංචාර කථාවක් බවට පත් වනු ඇත. කෙසේ නමුත්, වනජීවී අධිකාරීන් හා සංරක්ෂකයන් දිගු කලක් තිස්සේ අනතුරු අඟවා ඇත්තේ, එවැනි මොහොත් කෙතරම්짜릿 ලෙස පෙනුනත්, ඒවා මිනිසුන්ට මෙන්ම සත්ත්වයන්ට ද සැබෑ අවදානමක් දරන බවයි.
මෙවැනි හමුවීම් දුරින් බලන විට විනෝදජනක ලෙස පෙනුනද, ඒවා ජනතාවට ජීවනෝපාය සෙවීමෙන් මාර්ගවලට බැසීමට අලින් බල කෙරෙන සංඛ්යාතය අඩු කිරීම සඳහා වඩා හොඳ වනජීවී කොරිඩෝ හා වාසස්ථාන ආරක්ෂාවේ හදිසි අවශ්යතාව රේඛාංකනය කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, වල් අලින් හමු වූ විට අතිශය ප්රවේශමෙන් කටයුතු කරන ලෙස සංචාරකයන්ට හා දේශීය ජනතාවට නිරන්තරයෙන් අනතුරු අඟවමින්, මෙම සත්ත්වයන්ට ආහාර දීමෙන්, කෝපයට පත් කිරීමෙන් හෝ ඔවුන්ගේ මාර්ගය අවහිර කිරීමෙන් වැළකී සිටින ලෙස උපදෙස් දෙමින් සිටී.
ත්රිරෝද රථය හා එහි විශාල ඇස් ඇරගත් මගිය ගැන කිවහොත්, දෙදෙනාම හානි නොවී මෙම අත්දැකීමෙන් ගොඩ ආවා යැයි වාර්තා වේ — සෑම හමුවීමකදීම සහතික කළ නොහැකි වාසනාවන්ත ප්රතිඵලයකි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.