Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික දෙමළ දේශපාලන නියෝජිත පිරිස තමිල්නාඩු ප්‍රධාන අමාත්‍ය විජේ සමඟ සාකච්ඡා පවත්වයි

03 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලාංකික දෙමළ දේශපාලන නියෝජිත පිරිස තමිල්නාඩු ප්‍රධාන අමාත්‍ය විජේ සමඟ සාකච්ඡා පවත්වයි

දෙමළ ජාතික ජනතා පෙරමුණේ (TNPF) නායකත්වය යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ දෙමළ ජාතික කවුන්සිලයේ නියෝජිත පිරිසක් ඉන්දියාවට පැමිණ තමිල්නාඩු ප්‍රධාන අමාත්‍ය සී. ජෝසෆ් විජේ සමඟ සාකච්ඡා පවත්වා ඇත. පාල්ක් සමුද්‍ර සන්ධිය හරහා ශ්‍රී ලාංකික දෙමළ ජනතාව හා ඔවුන්ගේ සහෝදර ජනතාව අතර පවතින දේශපාලනික හා සංස්කෘතික බැඳීම් ශක්තිමත් කරමින් මෙම හමුව සිදු විය.

සමුද්‍ර සන්ධිය හරහා උසස් මට්ටමේ සහභාගිත්වයක්

TNPF හි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකු ඇතුළු ශ්‍රී ලාංකික පාර්ලිමේන්තු නියෝජිත පිරිස, ශ්‍රී ලංකාවේ දෙමළ දේශපාලන නායකත්වය හා තමිල්නාඩු ප්‍රාන්ත රජය අතර ක්‍රියාත්මක රාජ්‍යතාන්ත්‍රික හා දේශපාලනික සහභාගිත්වයේ කොටසක් ලෙස චෙන්නායි වෙත ගොස් ඇත.

තමිල්නාඩු රජයේ නායකත්වය භාරගත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය විජේ සමඟ පැවති මෙම හමුව, දේශසීමා හරහා දෙමළ දේශපාලන සම්බන්ධතාවල සැලකිය යුතු ප්‍රගතියක් ලෙස සලකනු ලැබේ. ශ්‍රී ලාංකික දෙමළ නියෝජිතයන් තම ජනගහනයේ ගැටළු සඳහා කලාපීය මට්ටමින් පෙනී සිටීමේ මාර්ග ශක්තිමත් කිරීමට මෙහිදී කටයුතු කොට ඇත.

ශ්‍රී ලාංකික දෙමළ ජනතාවට ඇති වැදගත්කම

ශ්‍රී ලාංකික දෙමළ ජනතාවගේ දේශපාලන අභිලාෂයන් හා සුභසාධන ගැටළු ඉස්මතු කිරීමේදී, විශේෂයෙන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාමය අයිතිවාසිකම්, විස්ථාපිත ජනකොටස් ප්‍රතිස්ථාපනය හා ශ්‍රී ලංකාවේ දශක ගණනාවක ජනවාර්ගික ප්‍රශ්නයට දේශපාලන විසඳුමක් ඉල්ලා සිටීම යන කරුණු සම්බන්ධයෙන් තමිල්නාඩු ඓතිහාසිකව හඬ නැගූ භූමිකාවක් රඟ දල ඇත.

පුළුල් TNPF රාමුව යටතේ ක්‍රියාත්මක වන දෙමළ ජාතික කවුන්සිලය, ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු දේශපාලන පරිදිය තුළ වඩාත් ස්ථිරව හඬ නගන්නන් අතර ස්ථානගත වී ඇති අතර, කොළඹ මධ්‍යම රජයෙන් වැඩි ස්වාධිපත්‍යයක් හා වගකීමක් ඉල්ලා නොකඩවා කටයුතු කරයි.

පුළුල් ඇඟවුම්

දේශපාලන නිරීක්ෂකයන් පෙන්වා දෙන්නේ, මෙවැනි සහභාගිත්වයන් ද්විත්ව අරමුණක් ඉටු කරන බවයි — ඉන්දීය දේශපාලන ක්ෂේත්‍රය තුළ ශ්‍රී ලාංකික දෙමළ ගැටළු දෘශ්‍යමාන ව තබා ගනිමින්, දෙමළ දේශපාලන කණ්ඩායම් ජාත්‍යන්තර හා කලාපීය වේදිකා ඔස්සේ ද තම අරමුණු අනුගමනය කරන බව කොළඹට සංඥා කිරීම ද එයට ඇතුළත් ය.

වාර්තා කරන අවස්ථාව වන විට කිසිදු ඒකාබද්ධ ප්‍රකාශනයක් නිකුත් කර නොතිබුණද, එම සංචාරය පිළිබඳ දැනුවත් ආරංචිමාර්ග සඳහන් කළේ, ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල දෙමළ ජනතාවට සම්බන්ධ කරුණු සාකච්ඡාවේදී ස්පර්ශ කළ බවයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා税関, පළමු භාගයේ අනුව රාජස්ව ඉලක්ක විශිෂ්ට ලෙස ඉක්මවා යයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා税関, පළමු භාගයේ අනුව රාජස්ව ඉලක්ක විශිෂ්ට ලෙස ඉක්මවා යයි

රේගු එකතු කිරීම් පුරෝකථනවලට වඩා සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ යයි ශ්‍රී ලංකා රේගුව මෙම වර්ෂයේ පළමු භාගයේදී ශක්තිමත් මූල්‍ය කාර්යසාධනයක් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, රාජස්ව එකතු…

03 Jul 2026 Discuss
කම්කරු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සිලෝන් නිව්ස්පේපර්ස් සමාගම පිළිබඳ පූර්ණ විමර්ශනයක් නියෝග කරයි Sinhala

කම්කරු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සිලෝන් නිව්ස්පේපර්ස් සමාගම පිළිබඳ පූර්ණ විමර්ශනයක් නියෝග කරයි

මාධ්‍ය සේවා යෝජකයාට එරෙහිව පැමිණිලි වැඩිවීමත් සමඟ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මැදිහත් වෙයි කම්කරු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය මහින්ද ජයසිංහ මහතා, සිලෝන් නිව්ස්පේපර්ස් සමාගමට…

03 Jul 2026 Discuss
හිටපු අධිකරණ අමාත්‍ය විජේදාස රාජපක්ෂ පුත්‍රයාගේ අල්ලස් පරීක්ෂණයට සම්බන්ධ වෙයි Sinhala

හිටපු අධිකරණ අමාත්‍ය විජේදාස රාජපක්ෂ පුත්‍රයාගේ අල්ලස් පරීක්ෂණයට සම්බන්ධ වෙයි

හිටපු අධිකරණ අමාත්‍ය විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා, නීතිඥවරයෙකු ලෙස කටයුතු කරන ඔහුගේ පුත් රාකිත රාජපක්ෂ සමඟ සම්බන්ධ අල්ලස් නඩුවක් සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂකයන්ගේ අවධානයට…

03 Jul 2026 Discuss