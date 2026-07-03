මහ බැංකුව මෙහෙයුම් බලපත්රය අවලංගු කිරීමත් සමඟ නේෂන් ලංකා ෆිනෑන්ස් සමාගම වසා දමයි
අපහසුතාවට පත් මූල්ය සමාගම විසුරුවා හැරීමට නියාමකයා ක්රියාත්මක වෙයි
ශ්රී ලංකාවේ මූල්ය අංශයේ නියාමන ආයතනය වන මහ බැංකුව, නේෂන් ලංකා ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී සමාගමේ මෙහෙයුම් බලපත්රය අවලංගු කිරීමට තීරණය කරමින්, අර්බුදයට පත් මෙම බැංකු නොවන මූල්ය ආයතනය විරුද්ධව විසුරුවා හැරීමේ කටයුතු විධිමත්ව ආරම්භ කර ඇත.
රටේ බලපත්රලාභී මූල්ය සමාගම් අධීක්ෂණය කරන ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව, සමාගමේ බලපත්රය අවලංගු කිරීමේ තීරණාත්මක පියවර ගැනීමත් සමඟ, එම ආයතනයට රටේ මූල්ය ව්යාපාර කටයුතු ඉදිරියට සිදු කිරීමේ හැකියාව සාර්ථකව අවසන් කර ඇත.
බලපත්රය අවලංගු කිරීමෙන් තැන්පත්කරුවන්ට සිදුවන්නේ කුමක්ද?
මහ බැංකුව විසින් මූල්ය සමාගමක බලපත්රය අවලංගු කිරීම, බලධාරීන් සතු වඩාත් බරපතල නියාමන ක්රියාමාර්ගවලින් එකකි. බලපත්රය අවලංගු කළ පසු, එම ආයතනයට තැන්පතු ලබා ගැනීමට හෝ ණය හෝ ඕනෑම මූල්ය සේවාවක් සිදු කිරීමට නොහැකි වේ. ඉන් අනතුරුව ක්රියාත්මක වන විසුරුවා හැරීමේ ක්රියාවලිය සකස් කර ඇත්තේ, ණය සපයන්නන්ට සහ තැන්පත්කරුවන්ට ඇති සමාගමේ අවශ්ය බැඳීම් සුහදව නිරාකරණය කර ගැනීම කළමනාකරණය කිරීම සඳහාය.
නේෂන් ලංකා ෆිනෑන්ස් සමාගම ක්රමයෙන් තීව්ර වූ මූල්ය පීඩනය යටතේ කටයුතු කරමින් සිටි අතර, නියාමකයාගේ මැදිහත්වීම සංඥා කරන්නේ, බලපත්රලාභී මූල්ය ආයතනයක් ලෙස ක්රියාත්මක වීම දිගටම කරගෙන යාමට අවශ්ය කොන්දේසි සපුරාලීමේ හැකියාව සමාගමට නොතිබූ බවයි.
විසුරුවා හැරීමේ ක්රියාවලිය ආරම්භ වෙයි
විසුරුවා හැරීමේ කටයුතු දැන් විධිමත්ව ආරම්භ වී ඇති බැවින්, පත් කරනු ලබන පරිපාලකයකු හෝ ඈවර කරන්නකු, සමාගමේ වත්කම් සහ බැරකම් තක්සේරු කිරීමේ සහ හිමිකම් නිරාකරණය කිරීමේ නෛතික ක්රියාවලිය ඉදිරිපත් කිරීමේ වගකීම දරනු ඇත. තැන්පත්කරුවන් සහ අනෙකුත් ණය සපයන්නන් මෙම ක්රියාවලියේ ප්රතිඵලයෙහි කොටසක් ඇත්තන් අතර වනු ඇත.
මහ බැංකුව මෑත වසරවලදී බැංකු නොවන මූල්ය අංශය තුළ ආර්ථිකව අවදානමට ලක්ව ඇති ආයතන සම්බන්ධයෙන් දෘඪ ස්ථාවරයක් ගනිමින්, ඒකාබද්ධ කිරීම සහ ප්රාග්ධන ප්රමාණාත්මකතා අවශ්යතා සමඟ දැඩි නීතිරීතිවලට අනුකූල වීම සඳහා ඒකාබද්ධ කිරීම දිරිමත් කර ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ මූල්ය අංශයේ පුළුල් පසුබිම
නේෂන් ලංකා ෆිනෑන්ස් සමාගමේ කඩා වැටීම, රටේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු සැලකිය යුතු ප්රතිවාත ගැටලුවලට මුහුණ දී ඇති ශ්රී ලංකාවේ බැංකු නොවන මූල්ය ආයතන අංශය තුළ පවතින අඛණ්ඩ ආතතිය පිළිබිඹු කරයි. කුඩා මූල්ය සමාගම් කිහිපයක්, ආර්ථික දුෂ්කරතා මධ්යයේ ණය ගැනුම්කරුවන් ණය ගෙවීම් කඩ කිරීම හේතුවෙන්, ප්රමාණවත් ප්රාග්ධන සංචිත සහ ද්රවශීලතා මට්ටම් පවත්වා ගැනීමට අපහසු වී ඇත.
නේෂන් ලංකා ෆිනෑන්ස් සමාගමේ පාරිභෝගිකයන්ට, හිමිකම් ඉදිරිපත් කිරීමේ ක්රියාවලිය සහ විසුරුවා හැරීමේ කටයුතු ඉදිරියට යත්ම ඔවුන්ගේ තැන්පතු තත්ත්වය සම්බන්ධ මඟ පෙන්වීම සඳහා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවේ නිල ප්රකාශයන් අනුගමනය කරන ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.