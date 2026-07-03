හිටපු උත්තරීතර නායක අයතොල්ලා ඛමේනි අවසන් කටයුතු සිදු කරද්දී ඉරානය ජාතික ශෝකයට එක්වෙයි
හිටපු උත්තරීතර නායක අයතොල්ලා අලී ඛමේනිගේ මරණය හේතුවෙන් ඉරානය ජාතික ශෝක කාලයකට එළඹ ඇති අතර, අවමංගල්ය පෙරහැර සහ මහජන අශෝකාන්ත උත්සව රට පුරා ආරම්භ වී තිබේ.
ශෝකයෙන් නතර වූ ජාතියක්
ඉස්ලාමීය ජනරජයේ උත්තරීතර නායකවරයා ලෙස සේවය කළ අයතොල්ලා අලී ඛමේනිට ගෞරව දක්වමින් රජය දින කිහිපයක් නිල ශෝක කාලයක් ප්රකාශයට පත් කිරීත් සමග ඉරාන ජනතාව වීථිවලට සහ මහජන චතුරශ්රවලට එක්රැස් වී ඇත. ඉරානයේ නවීන දේශපාලන හා ආගමික ඉතිහාසයේ වඩාත්ම බලගතු පෞද්ගලිකත්වයන්ගෙන් කෙනෙකු වෙත අවසන් ගෞරව දක්වමින් ජනතාව රට පුරා නගර සහ නගරාශ්රිත ප්රදේශවල සංවිධානය වූ අවමංගල්ය පෙරහැරවලට සහභාගී වෙමින් සිටී.
ඛමේනි, ඉරානයේ දේශාධිපතිත්ව ක්රමයේ ශ්රේෂ්ඨතම බලධිකාරය වූ උත්තරීතර නායකවරයාගේ ධූරය දශක ගණනාවක් පුරා දරමින්, රටේ දේශපාලනය, හමුදාව, විදේශ ප්රතිපත්තිය සහ ආගමික දිශානතිය කෙරෙහි අතිවිශාල බලපෑමක් ක්රියාත්මක කළේය.
අවස්ථාවේ වැදගත්කම
උත්තරීතර නායකවරයෙකුගේ අභාවය ඉරානය සඳහා දුර්ලභ හා ඓතිහාසිකව වැදගත් මොහොතක් නියෝජනය කරයි; එය ආගමික හා දේශපාලන අධිකාරිය ගැඹුරින් බද්ධ වූ ජාතියකි. මෙම පරිමාණයේ මහජන ශෝකාන්ත අවස්ථා, ඉරාන සිවිල් හා ආධ්යාත්මික ජීවිතයේ උත්තරීතර නායකවරයා ඉටු කරන කේන්ද්රීය භූමිකාව පිළිබිඹු කරයි.
ශෝක කාලය තුළ, ඛමේනිගේ උරුමය සම්භාවනා කරන උත්සවවලට සාක්ෂී දරමින් සහභාගී වීමට විශාල පිරිස් රැස්වනු ඇතැයි අපේක්ෂිත නිල පෙරහැර, බලධාරීන් විසින් සංවිධානය කර ඇත.
ජාතියක් හැඩ ගැස්වූ උරුමයක්
උත්තරීතර නායකවරයා ලෙස අයතොල්ලා ඛමේනිගේ ධූරකාලය ඉරානයේ අභ්යන්තර හා ජාත්යන්තර කටයුතු කෙරෙහි ස්ථිර සලකුණු තැබීය. ඔහුගේ නායකත්වය ලෝක බලවතුන් සමග රටේ සම්බන්ධතා හැඩ ගැස්වූ අතර, න්යෂ්ටික අභිලාෂයන් මෙහෙයවූ අතර, පරම්පරාවක් සඳහා රටේ කලාපීය විදේශ ප්රතිපත්තිය නිර්වචනය කළේය.
ඉරානය මෙම ශෝක කාලය ගත කරද්දී, උත්තරීතර බලධිකාරයේ මාරුවීම ඉස්ලාමීය ජනරජයේ අනාගත දිශානතිය සඳහා කුමක් අදහස් කරනු ඇත්දැයි යන ප්රශ්නය සහ අනුප්රාප්තිකත්වය කෙරෙහි දෙස් විදෙස් අවධානය යොමු වෙමින් තිබේ.
ජාතිය නිල ශෝක කාලය ගෙවද්දී, ඉදිරි දිනවල අවමංගල්ය කටයුතු සහ අනුප්රාප්තිකත්ව ක්රියාවලිය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ප්රකාශයට පත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.