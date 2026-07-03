Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රාජපක්ෂ පුත්‍රයා නාවික හමුදාවට අයථා ලෙස බඳවා ගත් බවට චෝදනා මත හිටපු නාවික හමුදාපති අත්අඩංගුවට

03 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රාජපක්ෂ පුත්‍රයා නාවික හමුදාවට අයථා ලෙස බඳවා ගත් බවට චෝදනා මත හිටපු නාවික හමුදාපති අත්අඩංගුවට

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත්‍රයෙකු නාවික හමුදාවට බඳවා ගැනීම සඳහා අයථා බඳවා ගැනීමේ යෝජනා ක්‍රමයකට සම්බන්ධ බවට කරන ලද චෝදනා මත ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු නාවික හමුදාපතිවරයා බලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, මෙය පෙර ආණ්ඩුව සමඟ සම්බන්ධ 著名 පුද්ගලයන් ඉලක්ක කරගත් ශ්‍රී ලංකාවේ වගවීමේ ක්‍රියාවලියේ තවත් සැලකිය යුතු ප්‍රගතියක් සනිටුහන් කරයි.

ජ්‍යෙෂ්ඨ හමුදා නිලධාරියෙකු අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට රාජපක්ෂ පවුලේ සාමාජිකයෙකු බඳවා ගැනීම පහසු කිරීම සඳහා නිසි බඳවා ගැනීමේ절차 මඟ හරිනු ලැබූ බවට කරන ලද චෝදනා සම්බන්ධ පරීක්ෂණයකට අනුව හිටපු නාවික හමුදාපතිවරයා අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. රාජපක්ෂ පාලන සමයේ බහුලව පැවති බවට කියනු ලබන බලය අවභාවිත කිරීම සහ නෑකම් නාඩනය සම්බන්ධ නඩු විභාගයේදී දැඩි අධිෂ්ඨානයෙන් කටයුතු කිරීමට පවතින බලධාරීන් කැපවී සිටින බව මෙම අත්අඩංගුවෙන් ස්ථිර වේ.

රාජපක්ෂ පවුලේ සම්බන්ධතා විමර්ශනයට ලක්වේ

දශක දෙකකට ආසන්න කාලයක් ශ්‍රී ලංකා දේශපාලනය අධිපතිත්වය කළ රාජපක්ෂ පවුල, දරුණු ආර්ථික අර්බුදයකට අනුව රට පුරා ජනතා උද්ඝෝෂණ ඇවිළී ගැනීමත් සමග 2022 දී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ නාටකාකාර ලෙස බලයෙන් පහ කිරීමෙන් අනතුරුව ක්‍රමයෙන් වැඩෙන නීතිමය හා දේශපාලන විමර්ශනවලට මුහුණ දෙමින් සිටී.

රාජපක්ෂ පරිපාලන සමය සම්බන්ධව පක්ෂපාතිත්වය, නෑකම් නාඩනය සහ රාජ්‍ය ආයතන පවුලේ සාමාජිකයන්ට හා දේශපාලන සගයන්ට ප්‍රයෝජන ගෙන දීම සඳහා අවභාවිත කිරීමේ චෝදනා දිගු කලක් තිස්සේ පවතිමින් ආ බව අවධාරණය කෙරේ. මෙම නවතම අත්අඩංගුව, විමර්ශන බලධාරීන් හිටපු හමුදා ස්ථාපනයේ ඉහළම මට්ටම් දක්වා එවැනි නඩු හඹා යමින් සිටින බව ඉඟි කරයි.

පුළුල් වගවීමේ පසුබිම

සබැඳි දූෂණ හා බලය අවභාවිත කිරීම සම්බන්ධයෙන් වගකිව යුත්තන්ව විමර්ශනයට ලක් කරන ලෙස ජනතා පීඩනයට ලක් වූ අනුප්‍රාප්තික රජයන් යටතේ, මෑත වසරවල හිටපු නිලධාරීන් හා දේශපාලන පුද්ගලයන් ඉලක්ක කරගත් අත්අඩංගු ගැනීම් හා පරීක්ෂණ මාලාවකට ශ්‍රී ලංකාව සාක්ෂි දරා ඇත.

  • මෙම අත්අඩංගුව නාවික හමුදාවේ නිල බඳවා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේ절차ත්මක උල්ලංඝනයන් සම්බන්ධ චෝදනා ඇතුළත් වේ.
  • හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත්‍රයෙකු සමඟ මෙම නඩුව සම්බන්ධ වේ.
  • සලකා බලනු ලබන චෝදනාවල සම්පූර්ණ විස්තර බලධාරීන් තවමත් හෙළිදරව් කර නොමැත.

සම්බන්ධ පුද්ගලයන්ගේ කීර්තිය හා පෙර ආණ්ඩු සමය තුළ ගනු ලැබූ ක්‍රියාවන් සඳහා වගවීම ඉල්ලා සිටීමේ පුළුල් දේශපාලන සන්දර්භය හේතුවෙන් මෙම සිදුවීම සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

දේශපාලනිකව සම්බන්ධ පවුලක් ඇතුළත් බඳවා ගැනීමේ අක්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් හිටපු නාවික හමුදාපතිවරයෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම ශ්‍රී ලංකාවේ විකාශනය වෙමින් පවතින වගවීමේ ක්‍රියාවලියේ සැලකිය යුතු මොහොතක් නියෝජනය කරයි.

පරීක්ෂණය ඉදිරියට යත්ම නීතිමය ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරිපත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් රටක් බවට පත් වූ ආකාරය — ඉන්දියාව තවමත් පසුපසින් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් රටක් බවට පත් වූ ආකාරය — ඉන්දියාව තවමත් පසුපසින්

ශ්‍රී ලංකාව වැදගත් ආර්ථික이정표යක් සපුරාලමින්, ලෝක බැංකුව විසින් ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් ආර්ථිකයක් ලෙස නැවත වර්ගීකරණය කර ඇත — ඊට වඩා බෙහෙවින් විශාල අසල්වැසි රටක් වන…

03 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා税関, පළමු භාගයේ අනුව රාජස්ව ඉලක්ක විශිෂ්ට ලෙස ඉක්මවා යයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා税関, පළමු භාගයේ අනුව රාජස්ව ඉලක්ක විශිෂ්ට ලෙස ඉක්මවා යයි

රේගු එකතු කිරීම් පුරෝකථනවලට වඩා සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ යයි ශ්‍රී ලංකා රේගුව මෙම වර්ෂයේ පළමු භාගයේදී ශක්තිමත් මූල්‍ය කාර්යසාධනයක් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, රාජස්ව එකතු…

03 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලාංකික දෙමළ දේශපාලන නියෝජිත පිරිස තමිල්නාඩු ප්‍රධාන අමාත්‍ය විජේ සමඟ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික දෙමළ දේශපාලන නියෝජිත පිරිස තමිල්නාඩු ප්‍රධාන අමාත්‍ය විජේ සමඟ සාකච්ඡා පවත්වයි

දෙමළ ජාතික ජනතා පෙරමුණේ (TNPF) නායකත්වය යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ දෙමළ ජාතික කවුන්සිලයේ නියෝජිත පිරිසක් ඉන්දියාවට පැමිණ තමිල්නාඩු ප්‍රධාන අමාත්‍ය සී. ජෝසෆ් විජේ සමඟ…

03 Jul 2026 Discuss