රාජපක්ෂ පුත්රයා නාවික හමුදාවට අයථා ලෙස බඳවා ගත් බවට චෝදනා මත හිටපු නාවික හමුදාපති අත්අඩංගුවට
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත්රයෙකු නාවික හමුදාවට බඳවා ගැනීම සඳහා අයථා බඳවා ගැනීමේ යෝජනා ක්රමයකට සම්බන්ධ බවට කරන ලද චෝදනා මත ශ්රී ලංකාවේ හිටපු නාවික හමුදාපතිවරයා බලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, මෙය පෙර ආණ්ඩුව සමඟ සම්බන්ධ 著名 පුද්ගලයන් ඉලක්ක කරගත් ශ්රී ලංකාවේ වගවීමේ ක්රියාවලියේ තවත් සැලකිය යුතු ප්රගතියක් සනිටුහන් කරයි.
ජ්යෙෂ්ඨ හමුදා නිලධාරියෙකු අත්අඩංගුවට
ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාවට රාජපක්ෂ පවුලේ සාමාජිකයෙකු බඳවා ගැනීම පහසු කිරීම සඳහා නිසි බඳවා ගැනීමේ절차 මඟ හරිනු ලැබූ බවට කරන ලද චෝදනා සම්බන්ධ පරීක්ෂණයකට අනුව හිටපු නාවික හමුදාපතිවරයා අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. රාජපක්ෂ පාලන සමයේ බහුලව පැවති බවට කියනු ලබන බලය අවභාවිත කිරීම සහ නෑකම් නාඩනය සම්බන්ධ නඩු විභාගයේදී දැඩි අධිෂ්ඨානයෙන් කටයුතු කිරීමට පවතින බලධාරීන් කැපවී සිටින බව මෙම අත්අඩංගුවෙන් ස්ථිර වේ.
රාජපක්ෂ පවුලේ සම්බන්ධතා විමර්ශනයට ලක්වේ
දශක දෙකකට ආසන්න කාලයක් ශ්රී ලංකා දේශපාලනය අධිපතිත්වය කළ රාජපක්ෂ පවුල, දරුණු ආර්ථික අර්බුදයකට අනුව රට පුරා ජනතා උද්ඝෝෂණ ඇවිළී ගැනීමත් සමග 2022 දී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ නාටකාකාර ලෙස බලයෙන් පහ කිරීමෙන් අනතුරුව ක්රමයෙන් වැඩෙන නීතිමය හා දේශපාලන විමර්ශනවලට මුහුණ දෙමින් සිටී.
රාජපක්ෂ පරිපාලන සමය සම්බන්ධව පක්ෂපාතිත්වය, නෑකම් නාඩනය සහ රාජ්ය ආයතන පවුලේ සාමාජිකයන්ට හා දේශපාලන සගයන්ට ප්රයෝජන ගෙන දීම සඳහා අවභාවිත කිරීමේ චෝදනා දිගු කලක් තිස්සේ පවතිමින් ආ බව අවධාරණය කෙරේ. මෙම නවතම අත්අඩංගුව, විමර්ශන බලධාරීන් හිටපු හමුදා ස්ථාපනයේ ඉහළම මට්ටම් දක්වා එවැනි නඩු හඹා යමින් සිටින බව ඉඟි කරයි.
පුළුල් වගවීමේ පසුබිම
සබැඳි දූෂණ හා බලය අවභාවිත කිරීම සම්බන්ධයෙන් වගකිව යුත්තන්ව විමර්ශනයට ලක් කරන ලෙස ජනතා පීඩනයට ලක් වූ අනුප්රාප්තික රජයන් යටතේ, මෑත වසරවල හිටපු නිලධාරීන් හා දේශපාලන පුද්ගලයන් ඉලක්ක කරගත් අත්අඩංගු ගැනීම් හා පරීක්ෂණ මාලාවකට ශ්රී ලංකාව සාක්ෂි දරා ඇත.
- මෙම අත්අඩංගුව නාවික හමුදාවේ නිල බඳවා ගැනීමේ ක්රියාවලියේ절차ත්මක උල්ලංඝනයන් සම්බන්ධ චෝදනා ඇතුළත් වේ.
- හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත්රයෙකු සමඟ මෙම නඩුව සම්බන්ධ වේ.
- සලකා බලනු ලබන චෝදනාවල සම්පූර්ණ විස්තර බලධාරීන් තවමත් හෙළිදරව් කර නොමැත.
සම්බන්ධ පුද්ගලයන්ගේ කීර්තිය හා පෙර ආණ්ඩු සමය තුළ ගනු ලැබූ ක්රියාවන් සඳහා වගවීම ඉල්ලා සිටීමේ පුළුල් දේශපාලන සන්දර්භය හේතුවෙන් මෙම සිදුවීම සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
දේශපාලනිකව සම්බන්ධ පවුලක් ඇතුළත් බඳවා ගැනීමේ අක්රමිකතා සම්බන්ධයෙන් හිටපු නාවික හමුදාපතිවරයෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම ශ්රී ලංකාවේ විකාශනය වෙමින් පවතින වගවීමේ ක්රියාවලියේ සැලකිය යුතු මොහොතක් නියෝජනය කරයි.
පරීක්ෂණය ඉදිරියට යත්ම නීතිමය ක්රියාවලිය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරිපත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.