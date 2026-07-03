හිටපු නාවික හමුදාපති අද්මිරාල් වසන්ත කරන්නාගොඩ දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව විසින් අත්අඩංගුවට
ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාවේ හිටපු හමුදාපති, නාවික හමුදාධිපති අද්මිරාල් වසන්ත කරන්නාගොඩ මහතා, අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ බව බලධාරීන් තහවුරු කළහ.
ඉහළ පෙළේ හිටපු හමුදා නිලධාරියෙකු වන ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීම, රාජ්ය නිලධාරීන්ට එරෙහිව දූෂණ හා වරදකාරී හැසිරීම් සම්බන්ධ චෝදනා විමර්ශනය කිරීමේ ශ්රී ලංකාවේ අඛණ්ඩ ප්රයත්නයන්හි වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සැලකේ.
අවධානයට ලක් වූ ජ්යෙෂ්ඨ හමුදා නිලධාරියෙක්
කරන්නාගොඩ මහතා, සිය සේවා කාලය තුළ ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාවේ ඉහළම තනතුරු දැරූ අතර, රටේ ඉතිහාසයේ තීරණාත්මක අවධියක, එනම් සිවිල් ගැටුමේ අවසාන අදියරේදී නාවික හමුදාවේ අණ දෙන නිලධාරියා ලෙස කටයුතු කළේය. රටේ ප්රධාන දූෂණ විරෝධී ආයතනය විසින් ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීම සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත.
අල්ලස් හා දූෂණ සම්බන්ධ වරදවලට එරෙහිව විමර්ශනය කොට නඩු පැවරීම සඳහා නියමිත ශ්රී ලංකාවේ ප්රාථමික ආයතනය වන CIABOC, හිටපු හමුදාපතිවරයාට එරෙහිව පවත්වාගෙන යන විමර්ශන කටයුතු යටතේ මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු කළේය.
පුළුල් පසුබිම
කරන්නාගොඩ මහතාගේ තත්ත්වයේ පුද්ගලයෙකු රඳවා ගැනීම, ශ්රී ලංකාවේ හමුදා හා සිවිල් යන දෙඅංශයෙහිම හිටපු ජ්යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් කෙරෙහි යොමු වෙමින් පවතින දැඩි පරීක්ෂාවේ ස්වභාවය ඉස්මතු කරයි. දූෂණ විරෝධී බලධාරීන් මෑත වසරවලදී මීට පෙර විසඳුමකින් තොරව රැඳී පැවති ප්රමුඛ නඩු හඹා යෑමේ ප්රයත්නයන් තීව්ර කර ඇත.
අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධ නිශ්චිත චෝදනා සහ තත්ත්වයන් පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු, නීතිමය කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යනු ලබද්දී මහජනතාවට හෙළිදරව් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.