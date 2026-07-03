Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හිටපු නාවික හමුදාපති අද්මිරාල් වසන්ත කරන්නාගොඩ දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව විසින් අත්අඩංගුවට

03 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හිටපු නාවික හමුදාපති අද්මිරාල් වසන්ත කරන්නාගොඩ දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව විසින් අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ හිටපු හමුදාපති, නාවික හමුදාධිපති අද්මිරාල් වසන්ත කරන්නාගොඩ මහතා, අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ බව බලධාරීන් තහවුරු කළහ.

ඉහළ පෙළේ හිටපු හමුදා නිලධාරියෙකු වන ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීම, රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට එරෙහිව දූෂණ හා වරදකාරී හැසිරීම් සම්බන්ධ චෝදනා විමර්ශනය කිරීමේ ශ්‍රී ලංකාවේ අඛණ්ඩ ප්‍රයත්නයන්හි වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සැලකේ.

අවධානයට ලක් වූ ජ්‍යෙෂ්ඨ හමුදා නිලධාරියෙක්

කරන්නාගොඩ මහතා, සිය සේවා කාලය තුළ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ ඉහළම තනතුරු දැරූ අතර, රටේ ඉතිහාසයේ තීරණාත්මක අවධියක, එනම් සිවිල් ගැටුමේ අවසාන අදියරේදී නාවික හමුදාවේ අණ දෙන නිලධාරියා ලෙස කටයුතු කළේය. රටේ ප්‍රධාන දූෂණ විරෝධී ආයතනය විසින් ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීම සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත.

අල්ලස් හා දූෂණ සම්බන්ධ වරදවලට එරෙහිව විමර්ශනය කොට නඩු පැවරීම සඳහා නියමිත ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාථමික ආයතනය වන CIABOC, හිටපු හමුදාපතිවරයාට එරෙහිව පවත්වාගෙන යන විමර්ශන කටයුතු යටතේ මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු කළේය.

පුළුල් පසුබිම

කරන්නාගොඩ මහතාගේ තත්ත්වයේ පුද්ගලයෙකු රඳවා ගැනීම, ශ්‍රී ලංකාවේ හමුදා හා සිවිල් යන දෙඅංශයෙහිම හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් කෙරෙහි යොමු වෙමින් පවතින දැඩි පරීක්ෂාවේ ස්වභාවය ඉස්මතු කරයි. දූෂණ විරෝධී බලධාරීන් මෑත වසරවලදී මීට පෙර විසඳුමකින් තොරව රැඳී පැවති ප්‍රමුඛ නඩු හඹා යෑමේ ප්‍රයත්නයන් තීව්‍ර කර ඇත.

අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධ නිශ්චිත චෝදනා සහ තත්ත්වයන් පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු, නීතිමය කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යනු ලබද්දී මහජනතාවට හෙළිදරව් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

BYD සමාගම මෝටර් රථ විකිණීමෙන් ඔබ්බට ගොස් ශ්‍රී ලංකාවේ සම්පූර්ණ විදුලි වාහන පරිසර පද්ධතියක් ගොඩනඟයි Sinhala

BYD සමාගම මෝටර් රථ විකිණීමෙන් ඔබ්බට ගොස් ශ්‍රී ලංකාවේ සම්පූර්ණ විදුලි වාහන පරිසර පද්ධතියක් ගොඩනඟයි

චීන විදුලි වාහන ප්‍රභූ සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ මාර්ග විද්යුතකරණය සඳහා පුළුල් ප්‍රවේශයක් අනුගමනය කරයි ලොව ප්‍රමුඛතම විදුලි වාහන නිෂ්පාදකයා වන BYD සමාගම, සරලව වාහන…

03 Jul 2026 Discuss
කල්පිටිය වෙරළ තීරයේදී ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව මිලියනයකට ආසන්න තහනම් කැප්සියුල රාශියක් අත්අඩංගුවට Sinhala

කල්පිටිය වෙරළ තීරයේදී ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව මිලියනයකට ආසන්න තහනම් කැප්සියුල රාශියක් අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව කල්පිටිය වෙරළ තීරයට ඔබ්බෙන් වූ මුහුදේදී අතිවිශාල අහිතකර ඖෂධ කැප්සියුල තොගයක් අත්පත් කරගනිමින්, සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, මෙම…

03 Jul 2026 Discuss
රුපියල් මිලියන 200ක් අල්ලස් චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් 'හරක් කට' ප්‍රශ්න කිරීමට CIABOC සූදානම් Sinhala

රුපියල් මිලියන 200ක් අල්ලස් චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් 'හරක් කට' ප්‍රශ්න කිරීමට CIABOC සූදානම්

රුපියල් මිලියන 200ක් සම්බන්ධ වැදගත් අල්ලස් විමර්ශනයක් සඳහා 'හරක් කට' ලෙස හඳුනාගන්නා පුද්ගලයා ප්‍රශ්න කිරීමට අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC)…

03 Jul 2026 Discuss