ප්රධාන විනිසුරු අනතුරු අඟවයි: දුර්වල අධිකරණයක් ස්වාභාවික විපත්වලට වඩා විශාල තර්ජනයක්
ප්රධාන විනිසුරු ප්රීතී පද්මන් සූරසේන මහතා, අධිකරණ අඛණ්ඩතාවයේ පතනය ස්වාභාවික විපත්වලට හෝ බාහිර අර්බුදවලට වඩා රටකට කෙතරම් භයානක තර්ජනයක් වන්නේද යන්න පිළිබඳ දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් සිදු කර ඇත. අධිකරණය නිදහසේ හා ශක්තිමත්ව ක්රියා කිරීමට අපොහොසත් වන කල, රටක් අතිශය කෙටි කාලයකදී විනාශයට පත් කළ හැකි බවද ඔහු අවධාරණය කළේය.
විනිසුරු අසුනෙන් නිකුත් වූ බලවත් අනතුරු ඇඟවීමක්
නිරීක්ෂකයන් විසින් සිය කාලීන හා තීක්ෂ්ණ පණිවිඩයක් ලෙස විස්තර කරන ලද මෙම ප්රකාශය ඉදිරිපත් කරමින්, ප්රධාන විනිසුරුවරයා රටක ස්ථාවරත්වය, ප්රජාතන්ත්රවාදය සහ සමාජ සංවිධානය රැකගැනීමේදී ශක්තිමත් හා අපක්ෂපාතී අධිකරණ ක්රමයක් ඉටු කරන තීරණාත්මක කාර්යභාරය අවධාරණය කළේය. ගංවතුර, භූකම්පා සහ ආර්ථික කම්පන දෘශ්යමාන හා ක්ෂණික හානි සිදු කරන අතරතුර, අධිකරණ විශ්වාසනීයත්වය ඛාදනය වීම නිහඬව සමාජය අභ්යන්තරයෙන් විනාශ කළ හැකි බවට ඔහුගේ ප්රකාශය සිහිකැඳවීමක් ලෙස ද සැලකේ.
අධිකරණය පුරවැසියන්ගේ අයිතිවාසිකම් සහ නීතියේ ආධිපත්යය රැකගන්නා අවසාන භාරකරු ලෙස පවතින බව ප්රධාන විනිසුරුවරයා අවධාරණය කළේය. දූෂණය, දේශපාලන මැදිහත්වීම හෝ ආයතනික දුර්වලතාව නිසා හෝ එම ආයතනය අවදානමට ලක්වන විට, සාමාන්ය ජනතාවට එහි ඇති ප්රතිවිපාක ශීඝ්රව හා විනාශකාරී ලෙස ද අත්විඳිය හැකිය.
ශ්රී ලංකාවේ වත්මන් සන්දර්භයට අදාළත්වය
මෙම අනතුරු ඇඟවීම ශ්රී ලාංකික සන්දර්භය තුළ විශේෂ බරක් දරයි. රාජ්ය ආයතන කෙරෙහි ජනතාවගේ විශ්වාසය මෑත වසරවල දී නිතර නිතර පරීක්ෂාවට ලක්ව ඇති මෙරට, දේශපාලනික හා ආර්ථික යථාස්ථානයේ ගමන ඉදිරියට කරගෙන යන මෙවේලේ, අධිකරණ නිදහස ඕනෑම විශ්වාසනීය ප්රතිසංස්කරණ න්යාය පත්රයක ශිලා කෝණ ගලක් ලෙස පවතී.
නීති විශ්ලේෂකයන් සහ සිවිල් සමාජ පෙනී සිටින්නන් දිගු කලක් තිස්සේ තර්ක කර ඇත්තේ අධිකරණ ශක්තිය හොඳ පාලනයෙන් වෙන් කළ නොහැකි බවයි. ප්රධාන විනිසුරුවරයාගේ ප්රකාශය, ඔහුගේ ධූරයේ පූර්ණ අධිකාරයෙන් සමන්විතව, එම ස්ථාවරය තවදුරටත් තහවුරු කරන්නක් ලෙස ද පෙනෙයි.
ස්වාභාවික විපත්වලින් හෝ බාහිර තර්ජනවලින් පමණක් නොව, නිදහස හා අඛණ්ඩතාවයෙන් යුතුව යුක්තිය ඉහළ තබා ගැනීමට අධිකරණය ම අපොහොසත් වීමෙන් ද රටක් ඉතා කෙටි කාලයකදී විනාශ කළ හැකිය.
අධිකරණ නිදහස ඉහළ තබා ගැනීමේ ඇරයුමක්
ප්රධාන විනිසුරුවරයාගේ ප්රකාශය බහුලව සලකනු ලබන්නේ ක්රියාකාරී ඇරයුමක් ලෙසය. එය නීති වෘත්තිකයන් සඳහා පමණක් නොව, ව්යවස්ථාදායකයන්, විධායකයන් හා සාමාන්ය පුරවැසියන් ද ඇතුළු සියල්ලන් ම ප්රජාතාන්ත්රික රාජ්යයකට පදනම් වන යුක්ති ආයතන ගරු කිරීමට, ආරක්ෂා කිරීමට හා ශක්තිමත් කිරීමට නිකුත් කළ ඇරයුමකි.
ශ්රී ලංකාවේ නීති ප්රජාව මෙම ප්රකාශය ඉතා සූක්ෂ්මව සටහන් කරගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. විශේෂයෙන් ම, රටේ ආයතනික රාමු දේශීය වශයෙන් මෙන් ම ජාත්යන්තර ප්රජාව විසින් ද දැඩි ලෙස විමර්ශනය කරනු ලබන මෙකී මොහොතේ දී ඒ ප්රකාශය වඩාත් වැදගත්කමක් ගනී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.