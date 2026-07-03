ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව Nation Lanka Finance PLC ආයතනයට මෙහෙයුම් අවසන් කරන ලෙස නියෝග කරයි
CBSL විසින් Nation Lanka Finance PLC හි බලපත්රය අවලංගු කෙරේ
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) විසින් Nation Lanka Finance PLC ආයතනයට එරෙහිව තීරණාත්මක නියාමන පියවරක් ගනිමින්, එම සමාගමේ මූල්ය ව්යාපාර බලපත්රය අවලංගු කර එහි මෙහෙයුම් අවසන් කරන ලෙස නියෝග කර තිබේ.
මූල්ය අධිකාරිය විසින් ගනු ලත් වැදගත් පියවරක්
මෙම තීරණය, බලපත්රලාභී මූල්ය සමාගම් අංශය තුළ CBSL විසින් ගනු ලත් වඩාත් සැලකිය යුතු මැදිහත්වීම්වලින් එකක් ලෙස සලකනු ලබන අතර, ශ්රී ලංකාවේ බැංකු නොවන මූල්ය කර්මාන්තය තුළ ස්ථාවරත්වය හා පාරිභෝගික ආරක්ෂාව පවත්වා ගැනීම සඳහා නියාමනාධිකාරිය දක්වන අඛණ්ඩ කැපවීම විදහා දක්වයි.
මහ බැංකුවේ අධීක්ෂණය යටතේ බලපත්රලාභී මූල්ය සමාගමක් ලෙස ක්රියාත්මක වූ Nation Lanka Finance PLC ආයතනයට, එහි මෙහෙයුම් බලපත්රය අවලංගු කිරීමත් සමඟ තම මූල්ය ව්යාපාරික කටයුතු නවතා දැමීමට දැන් බැඳීමක් පැනවෙනු ඇත.
තැන්පත්කරුවන්ට හා පාර්ශ්වකරුවන්ට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?
බලපත්රලාභී මූල්ය සමාගමක් වසා දැමීම, එම ආයතනය සමඟ මූල්ය ගනුදෙනු සිදු කර ඇති තැන්පත්කරුවන්, ණය හිමියන් සහ අනෙකුත් පාර්ශ්වකරුවන් තුළ ක්ෂණික සැලකිල්ලක් ඇති කරයි. බලපෑමට ලක් වූ පාර්ශ්වයන්ට, අනිවාර්ය ගෙවීම් සඳහා ගනු ලබන පියවර සහ ඒ සම්බන්ධ කටයුතු පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශ සඳහා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවේ නිල දැනුම්දීම් අඛණ්ඩව නිරීක්ෂණය කරන ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
- Nation Lanka Finance PLC හි මූල්ය ව්යාපාර බලපත්රය CBSL විසින් විධිමත්ව අවලංගු කර ඇත.
- සමාගමට තම මූල්ය ව්යාපාරික මෙහෙයුම් අවසන් කරන ලෙස නියෝග කර ඇත.
- තැන්පත්කරුවන් හා ණය හිමියන්, වසා දැමීමේ ක්රියාවලියේ ප්රධාන පාර්ශ්වකරුවන් ලෙස සලකනු ලැබේ.
නියාමන අධීක්ෂණය කෙරෙහි අවධානය
මෙම පියවර, ශ්රී ලංකාවේ බලපත්රලාභී මූල්ය සමාගම් අංශය නියාමනය කිරීමට හා අධීක්ෂණය කිරීමට CBSL ගන්නා අඛණ්ඩ උත්සාහය අවධාරණය කරයි; විශේෂයෙන්ම රට මෑත වසරවල මුහුණ දී ඇති පුළුල් ආර්ථික අභියෝගවල පසුබිම තුළ මෙය වඩාත් වැදගත් වේ.
තැන්පත්කරුවන් ආරක්ෂා කිරීම හා මූල්ය පද්ධතියේ ශක්තිමත් භාවය තහවුරු කිරීම සිය ප්රමුඛතම ඉලක්කයන් බව ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව සෑම විටෙකම ස්ථිරව පවත්වා ගෙන ඇත.
Nation Lanka Finance PLC ආයතනයේ තැන්පතු සිදු කර ඇති හෝ ඕනෑම මූල්ය ගිවිසුමක් ඇති මහජනතාව, ඉදිරි පියවර සහ විධිමත් වසා දැමීමේ ක්රියාවලිය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව සමඟ සෘජුවම සම්බන්ධ වන ලෙස දැනුම් දෙනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.