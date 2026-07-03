Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව Nation Lanka Finance PLC ආයතනයට මෙහෙයුම් අවසන් කරන ලෙස නියෝග කරයි

03 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව Nation Lanka Finance PLC ආයතනයට මෙහෙයුම් අවසන් කරන ලෙස නියෝග කරයි

CBSL විසින් Nation Lanka Finance PLC හි බලපත්‍රය අවලංගු කෙරේ

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) විසින් Nation Lanka Finance PLC ආයතනයට එරෙහිව තීරණාත්මක නියාමන පියවරක් ගනිමින්, එම සමාගමේ මූල්‍ය ව්‍යාපාර බලපත්‍රය අවලංගු කර එහි මෙහෙයුම් අවසන් කරන ලෙස නියෝග කර තිබේ.

මූල්‍ය අධිකාරිය විසින් ගනු ලත් වැදගත් පියවරක්

මෙම තීරණය, බලපත්‍රලාභී මූල්‍ය සමාගම් අංශය තුළ CBSL විසින් ගනු ලත් වඩාත් සැලකිය යුතු මැදිහත්වීම්වලින් එකක් ලෙස සලකනු ලබන අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකු නොවන මූල්‍ය කර්මාන්තය තුළ ස්ථාවරත්වය හා පාරිභෝගික ආරක්ෂාව පවත්වා ගැනීම සඳහා නියාමනාධිකාරිය දක්වන අඛණ්ඩ කැපවීම විදහා දක්වයි.

මහ බැංකුවේ අධීක්ෂණය යටතේ බලපත්‍රලාභී මූල්‍ය සමාගමක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වූ Nation Lanka Finance PLC ආයතනයට, එහි මෙහෙයුම් බලපත්‍රය අවලංගු කිරීමත් සමඟ තම මූල්‍ය ව්‍යාපාරික කටයුතු නවතා දැමීමට දැන් බැඳීමක් පැනවෙනු ඇත.

තැන්පත්කරුවන්ට හා පාර්ශ්වකරුවන්ට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?

බලපත්‍රලාභී මූල්‍ය සමාගමක් වසා දැමීම, එම ආයතනය සමඟ මූල්‍ය ගනුදෙනු සිදු කර ඇති තැන්පත්කරුවන්, ණය හිමියන් සහ අනෙකුත් පාර්ශ්වකරුවන් තුළ ක්ෂණික සැලකිල්ලක් ඇති කරයි. බලපෑමට ලක් වූ පාර්ශ්වයන්ට, අනිවාර්ය ගෙවීම් සඳහා ගනු ලබන පියවර සහ ඒ සම්බන්ධ කටයුතු පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශ සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නිල දැනුම්දීම් අඛණ්ඩව නිරීක්ෂණය කරන ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

  • Nation Lanka Finance PLC හි මූල්‍ය ව්‍යාපාර බලපත්‍රය CBSL විසින් විධිමත්ව අවලංගු කර ඇත.
  • සමාගමට තම මූල්‍ය ව්‍යාපාරික මෙහෙයුම් අවසන් කරන ලෙස නියෝග කර ඇත.
  • තැන්පත්කරුවන් හා ණය හිමියන්, වසා දැමීමේ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රධාන පාර්ශ්වකරුවන් ලෙස සලකනු ලැබේ.

නියාමන අධීක්ෂණය කෙරෙහි අවධානය

මෙම පියවර, ශ්‍රී ලංකාවේ බලපත්‍රලාභී මූල්‍ය සමාගම් අංශය නියාමනය කිරීමට හා අධීක්ෂණය කිරීමට CBSL ගන්නා අඛණ්ඩ උත්සාහය අවධාරණය කරයි; විශේෂයෙන්ම රට මෑත වසරවල මුහුණ දී ඇති පුළුල් ආර්ථික අභියෝගවල පසුබිම තුළ මෙය වඩාත් වැදගත් වේ.

තැන්පත්කරුවන් ආරක්ෂා කිරීම හා මූල්‍ය පද්ධතියේ ශක්තිමත් භාවය තහවුරු කිරීම සිය ප්‍රමුඛතම ඉලක්කයන් බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සෑම විටෙකම ස්ථිරව පවත්වා ගෙන ඇත.

Nation Lanka Finance PLC ආයතනයේ තැන්පතු සිදු කර ඇති හෝ ඕනෑම මූල්‍ය ගිවිසුමක් ඇති මහජනතාව, ඉදිරි පියවර සහ විධිමත් වසා දැමීමේ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සමඟ සෘජුවම සම්බන්ධ වන ලෙස දැනුම් දෙනු ලැබේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ලෝක බැංකුව ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ මධ්‍යම ආදායම් රටක් ලෙස නැවත වර්ගීකරණය කරයි Sinhala

ලෝක බැංකුව ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ මධ්‍යම ආදායම් රටක් ලෙස නැවත වර්ගීකරණය කරයි

ලෝක බැංකුවේ නවතම රට ආදායම් ඇගැයීම් වලදී ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ මධ්‍යම ආදායම් රටක් ලෙස වර්ගීකරණය කර ඇති අතර, දිවයිනේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ප්‍රයත්නයන් අඛණ්ඩව ගෙන…

03 Jul 2026 Discuss
ප්‍රධාන විනිසුරු අනතුරු අඟවයි: දුර්වල අධිකරණයක් ස්වාභාවික විපත්වලට වඩා විශාල තර්ජනයක් Sinhala

ප්‍රධාන විනිසුරු අනතුරු අඟවයි: දුර්වල අධිකරණයක් ස්වාභාවික විපත්වලට වඩා විශාල තර්ජනයක්

ප්‍රධාන විනිසුරු ප්‍රීතී පද්මන් සූරසේන මහතා, අධිකරණ අඛණ්ඩතාවයේ පතනය ස්වාභාවික විපත්වලට හෝ බාහිර අර්බුදවලට වඩා රටකට කෙතරම් භයානක තර්ජනයක් වන්නේද යන්න පිළිබඳ…

03 Jul 2026 Discuss
යෝෂිත රාජපක්‍ෂගේ කුමන්ත්‍රණ චෝදනාව ඉවත් කිරීමේ උත්සාහය අභියාචනාධිකරණයෙන් ප්‍රතික්‍ෂේප වෙයි Sinhala

යෝෂිත රාජපක්‍ෂගේ කුමන්ත්‍රණ චෝදනාව ඉවත් කිරීමේ උත්සාහය අභියාචනාධිකරණයෙන් ප්‍රතික්‍ෂේප වෙයි

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂගේ පුත් යෝෂිත රාජපක්‍ෂට එරෙහිව පැවරී ඇති කුමන්ත්‍රණ චෝදනාවෙන් සහනයක් ලබා ගැනීම සඳහා ඔහු ඉදිරිපත් කළ සංශෝධන පෙත්සම ප්‍රතික්‍ෂේප…

03 Jul 2026 Discuss