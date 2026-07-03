Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ළමා අපයෝජන වින්දිතයින් 46,000කට යුක්තිය ප්‍රතික්ෂේප වී ඇතැයි විපක්ෂ නායක පේ‍්‍රමදාස අනතුරු අඟවයි

03 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ළමා අපයෝජන වින්දිතයින් 46,000කට යුක්තිය ප්‍රතික්ෂේප වී ඇතැයි විපක්ෂ නායක පේ‍්‍රමදාස අනතුරු අඟවයි

විපක්ෂ නායක සජිත් පේ‍්‍රමදාස මහතා, ශ්‍රී ලංකාවේ විසඳුමකින් තොරව රැඳී පවතින ළමා අපයෝජන හා සූරාකෑමේ නඩු සංඛ්‍යාව සම්බන්ධයෙන් දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් සිදු කරමින්, තරුණ වින්දිතයින් 46,000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් තවමත් යුක්තිය ඉෙල්ලා සිටින බව හෙළිදරව් කර ඇත.

වගවීමේ අර්බුදයක්

පේ‍්‍රමදාස මහතා මෙම කනස්සල්ලට පත් කරවන සංඛ්‍යාලේඛන මහජන අවධානයට යොමු කරමින්, රටේ වඩාත්ම අනාරක්ෂිත පුරවැසියන් ආරක්ෂා කිරීමට ක්‍රමානුකූලව අසාර්ථක වී ඇති බව ඔහු විස්තර කළේය. නඩු තීන්දු ප්‍රමාදයේ විශාල පරිමාණය, බලපෑමට ලක් වූ ළමයින්ට හා ඔවුන්ගේ පවුල්වලට නියමිත වේලාවට යුක්තිය ඉටු කිරීමේ ශ්‍රී ලංකාවේ නෛතික හා ළමා ආරක්ෂණ ආයතනවල ධාරිතාව හා කැපවීම පිළිබඳ බරපතල ගැටලු මතු කරයි.

විපක්ෂ නායකගේ ප්‍රකාශය, සිවිල් සමාජ පෙනීසිටින්නන් හා ළමා අයිතිවාසිකම් සංවිධානවල වැඩෙමින් පවතින කලකිරීම යටිතලයේ පිළිබිඹු කරයි. ළමා අපයෝජන නඩු සම්බන්ධයෙන් පවතින රාමුව ප්‍රමාණවත් නොවන අතර අධික බරකට ලක්ව ඇති බව ඔවුහු දිගු කාලයක් තිස්සේ තර්ක කර ඇත.

අත්හැරුණු දරුවන්

දස දහස් ගණනක් නඩු තවමත් විභාගාපේක්ෂාව පවතින අතර, බොහෝ පවුල් මන්දගාමී හා බොහෝ විට කම්පනකාරී නෛතික ක්‍රියාදාමයකට මුහුණ දීමට බල කෙරෙන බව වාර්තා වෙයි. එය ළමා වින්දිතයින් දිගු අවිනිශ්චිතතාවක් තුළ රඳවා තබයි. ළමා සුභසාධනය පිළිබඳ විශේෂඥයෝ, යුක්තිය ප්‍රමාද වීම තරුණ වින්දිතයින් දැනටමත් විඳදරාගත් මනෝවිද්‍යාත්මක හානිය තවදුරටත් උත්සන්න කළ හැකි බව නැවත නැවතත් අනතුරු අඟවා ඇත.

විපක්ෂ නායක සජිත් පේ‍්‍රමදාස මහතාට අනුව, අපයෝජනයට හා සූරාකෑමට ලක් වූ ළමයින් 46,000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් තවමත් යුක්තිය ඉෙල්ලා සිටිති.

හදිසි ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා ඉල්ලීම්

පේ‍්‍රමදාස මහතාගේ ප්‍රකාශය, ළමා අපයෝජනය සම්බන්ධ අධිකරණ කටයුතු වේගවත් කිරීමට, විමර්ශන සම්පත් ශක්තිමත් කිරීමට, සහ ශ්‍රී ලංකාව පුරා ළමා වින්දිතයින්ගේ සුභසාධනය හා අයිතිවාසිකම් ප්‍රමුඛ කරන ප්‍රතිසංස්කරණ හඳුන්වා දීමට රජය කෙරෙහි පනවන පීඩනය තීව්‍ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ළමා අයිතිවාසිකම් පෙනීසිටින්නෝ හදිසි පියවර ගන්නා ලෙස කෙරෙන ඉල්ලීම්වලට හඬ එකතු කරමින්, සෑම ප්‍රමාදයක්ම යුක්ති ක්‍රමයේ අසාර්ථකත්වයක් පමණක් නොව, ආරක්ෂාව, ගෞරවය හා විසඳුමක් ලැබීමට සුදුසුකම් ඇති ශ්‍රී ලාංකික දරුවන් දහස් ගණනකගේ දුක්ගැනවිල්ල දිගු කර ගැනීමක් බව අවධාරණය කළහ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ලෝක බැංකුව ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ මධ්‍යම ආදායම් රටක් ලෙස නැවත වර්ගීකරණය කරයි Sinhala

ලෝක බැංකුව ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ මධ්‍යම ආදායම් රටක් ලෙස නැවත වර්ගීකරණය කරයි

ලෝක බැංකුවේ නවතම රට ආදායම් ඇගැයීම් වලදී ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ මධ්‍යම ආදායම් රටක් ලෙස වර්ගීකරණය කර ඇති අතර, දිවයිනේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ප්‍රයත්නයන් අඛණ්ඩව ගෙන…

03 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව Nation Lanka Finance PLC ආයතනයට මෙහෙයුම් අවසන් කරන ලෙස නියෝග කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව Nation Lanka Finance PLC ආයතනයට මෙහෙයුම් අවසන් කරන ලෙස නියෝග කරයි

CBSL විසින් Nation Lanka Finance PLC හි බලපත්‍රය අවලංගු කෙරේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) විසින් Nation Lanka Finance PLC ආයතනයට එරෙහිව තීරණාත්මක නියාමන පියවරක්…

03 Jul 2026 Discuss
ප්‍රධාන විනිසුරු අනතුරු අඟවයි: දුර්වල අධිකරණයක් ස්වාභාවික විපත්වලට වඩා විශාල තර්ජනයක් Sinhala

ප්‍රධාන විනිසුරු අනතුරු අඟවයි: දුර්වල අධිකරණයක් ස්වාභාවික විපත්වලට වඩා විශාල තර්ජනයක්

ප්‍රධාන විනිසුරු ප්‍රීතී පද්මන් සූරසේන මහතා, අධිකරණ අඛණ්ඩතාවයේ පතනය ස්වාභාවික විපත්වලට හෝ බාහිර අර්බුදවලට වඩා රටකට කෙතරම් භයානක තර්ජනයක් වන්නේද යන්න පිළිබඳ…

03 Jul 2026 Discuss