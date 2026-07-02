Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කඳාන දේපලක් වෙත STF වැටලීමක් - නීති විරෝධී ආයුධ තොගයක් සම්බන්ධයෙන් කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට

02 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කඳාන දේපලක් වෙත STF වැටලීමක් - නීති විරෝධී ආයුධ තොගයක් සම්බන්ධයෙන් කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට

නීති විරෝධී ආයුධ තොගයක් හෙළිදරව් කළ කඳාන විශේෂ කාර්ය බලකා (STF) මෙහෙයුමකදී අවුරුදු 53ක් වයසැති කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, අත්අඩංගුවට ගත් ආයුධ අතර බලපත්‍රයක් රහිත වෙඩිතුවක්කුවක්, උණ්ඩ සහ කඩු ද ඇතුළත් විය.

වැටලීමේදී ආයුධ සොයාගැනීම

පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකායේ නිලධාරීන් කඳාන ප්‍රදේශයේ දේපලකට වැටලීමක් සිදු කළ අතර, එහිදී සැඟවුණු ආයුධ සංචිතය සොයාගන්නා ලදී. අත්අඩංගුවට ගත් භාණ්ඩ අතර බලපත්‍රයක් රහිත වෙඩිතුවක්කුවක්, උණ්ඩ ප්‍රමාණයක් සහ කඩු කිහිපයක් ද ඇතුළත් වූ අතර, ඒ සියල්ල අවශ්‍ය නෛතික අනුමැතියකින් තොරව සැකකාරිය සතුව තිබූ බව සොයාගන්නා ලදී.

සැකකාරිය අත්අඩංගුවට ගැනීම

ආයුධ සොයාගැනීමෙන් අනතුරුව අවුරුදු 53ක් වයසැති කාන්තාව සිදුවීම ස්ථානයේදීම අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. ගිනි අවි හා අනෙකුත් භයානක ආයුධ නීති විරෝධී ලෙස සතු කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඇය රඳවාතබාගෙන සිටින බව අධිකාරීන් තහවුරු කර ඇත.

STF මෙහෙයුම් අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වේ

නීති විරෝධී ආයුධ සතු කිරීම හා සංසරණය වීම මර්දනය කිරීම සඳහා ගෙන යන අඛණ්ඩ උත්සාහයේ කොටසක් ලෙස STF දිවයින පුරා ඉලක්කගත මෙහෙයුම් රැසක් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටී. බලපත්‍ර රහිත ආයුධ සම්බන්ධ සැක සහිත ඕනෑම ක්‍රියාකාරකමක් ළඟම පොලිස් ස්ථානයට දැනුම් දෙන ලෙස අධිකාරීන් මහජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇත.

සැකකාරිය ඉදිරියේදී අධිකරණය හමුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත අතර, මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධ විමර්ශන කටයුතු අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ කොන්දොමිනියම් විකිණුම් 15.2%කින් පහත වැටේ — මහ බැංකු දත්ත හෙළි කරයි Sinhala

2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ කොන්දොමිනියම් විකිණුම් 15.2%කින් පහත වැටේ — මහ බැංකු දත්ත හෙළි කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ කොන්දොමිනියම් වෙළඳපොළ 2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී කැපී පෙනෙන ලෙස පහත වැටීමකට ලක් වී ඇති අතර, පෙර වර්ෂයේ අදාළ කාලසීමාවට සාපේක්ෂව ගනුදෙනු 15.2…

02 Jul 2026 Discuss
හෘද කැතීටරීකරණ රෝගීන්ගේ රැඳී සිටීමේ කාලය අඩු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ඉලක්ක කයයි Sinhala

හෘද කැතීටරීකරණ රෝගීන්ගේ රැඳී සිටීමේ කාලය අඩු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ඉලක්ක කයයි

හෘද කැතීටරීකරණ ක්‍රියා පටිපාටිය සඳහා රෝගීන් රැඳී සිටීමේ කාලය වර්තමානයේ පවතින වසරක පමණ කාලසීමාවෙන් මාසයකට අඩු කිරීම සඳහා වූ ආකර්ෂණීය රාජ්‍ය වැඩසටහනක් ශ්‍රී…

02 Jul 2026 Discuss
ජනාධිපති අකේඩී 7–8% වර්ධනයක් ඉලක්ක කරයි; තොරතුරු තාක්ෂණ හා ඉලෙක්ට්‍රොනික් අංශ කෙරෙහි දැඩි අවධානයක් Sinhala

ජනාධිපති අකේඩී 7–8% වර්ධනයක් ඉලක්ක කරයි; තොරතුරු තාක්ෂණ හා ඉලෙක්ට්‍රොනික් අංශ කෙරෙහි දැඩි අවධානයක්

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා ශ්‍රී ලංකාව සඳහා ඉතා ඉහළ අභිලාෂකාමී ආර්ථික දැක්මක් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, ඉදිරි වසරවල දී වාර්ෂික සියයට 7 සිට 8 දක්වා වර්ධන…

02 Jul 2026 Discuss