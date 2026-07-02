කඳාන දේපලක් වෙත STF වැටලීමක් - නීති විරෝධී ආයුධ තොගයක් සම්බන්ධයෙන් කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට
නීති විරෝධී ආයුධ තොගයක් හෙළිදරව් කළ කඳාන විශේෂ කාර්ය බලකා (STF) මෙහෙයුමකදී අවුරුදු 53ක් වයසැති කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, අත්අඩංගුවට ගත් ආයුධ අතර බලපත්රයක් රහිත වෙඩිතුවක්කුවක්, උණ්ඩ සහ කඩු ද ඇතුළත් විය.
වැටලීමේදී ආයුධ සොයාගැනීම
පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකායේ නිලධාරීන් කඳාන ප්රදේශයේ දේපලකට වැටලීමක් සිදු කළ අතර, එහිදී සැඟවුණු ආයුධ සංචිතය සොයාගන්නා ලදී. අත්අඩංගුවට ගත් භාණ්ඩ අතර බලපත්රයක් රහිත වෙඩිතුවක්කුවක්, උණ්ඩ ප්රමාණයක් සහ කඩු කිහිපයක් ද ඇතුළත් වූ අතර, ඒ සියල්ල අවශ්ය නෛතික අනුමැතියකින් තොරව සැකකාරිය සතුව තිබූ බව සොයාගන්නා ලදී.
සැකකාරිය අත්අඩංගුවට ගැනීම
ආයුධ සොයාගැනීමෙන් අනතුරුව අවුරුදු 53ක් වයසැති කාන්තාව සිදුවීම ස්ථානයේදීම අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. ගිනි අවි හා අනෙකුත් භයානක ආයුධ නීති විරෝධී ලෙස සතු කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඇය රඳවාතබාගෙන සිටින බව අධිකාරීන් තහවුරු කර ඇත.
STF මෙහෙයුම් අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක වේ
නීති විරෝධී ආයුධ සතු කිරීම හා සංසරණය වීම මර්දනය කිරීම සඳහා ගෙන යන අඛණ්ඩ උත්සාහයේ කොටසක් ලෙස STF දිවයින පුරා ඉලක්කගත මෙහෙයුම් රැසක් ක්රියාත්මක කරමින් සිටී. බලපත්ර රහිත ආයුධ සම්බන්ධ සැක සහිත ඕනෑම ක්රියාකාරකමක් ළඟම පොලිස් ස්ථානයට දැනුම් දෙන ලෙස අධිකාරීන් මහජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇත.
සැකකාරිය ඉදිරියේදී අධිකරණය හමුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත අතර, මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධ විමර්ශන කටයුතු අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක වේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.