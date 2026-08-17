ඉන්දියාව 460-9ක් රාශි කරද්දී ශ්රී ලංකා දඟ රොළවන්නෝ ප්රතිහමුදා දෙති
දඟ රොළවන්නෝ ශ්රී ලංකාවට බලාපොරොත්තුවේ කිරණක් ලබාදෙති
ශ්රී ලංකාවේ දඟ රොළවන්නෝ දිරිමත් ප්රතිහමුදාවක් දක්වමින් තරඟයට නැවත එක්වීමට සමත් වූ අතර, පවතින ටෙස්ට් තරඟ හමුවේ අමුත්තන් වන ඉන්දීය කණ්ඩායම ආධිපත්යශීලී පිතිකරණ දිසාවක් දැක්වූ නමුත් ශ්රී ලංකාව ඔවුන් කඩුලු නවයක් දිනා ලකුණු 460කට සීමා කළේය.
ඉන්දියාවේ ආධිපත්යශීලී එකතුව
ඉන්දීය කණ්ඩායම සිය ඉනිම පුරාවට අධිකාරයෙන් හා අභිප්රාය සහිතව පිතිකරණය කරමින්, ස්ථාවරව හා සමහර අවස්ථාවල ආධිපත්යශීලීව ලකුණු රාශි කරමින් 460-9ක ශක්තිමත් එකතුවක් ගොඩනඟා ගත්තේය. මෙම එකතුව ඉදිරි ඉනිමේදී අභියෝගාත්මක ලකුණු හඹා යෑමකට හෝ ආරක්ෂිත ක්රීඩාවකට සිදුවන ස්වාමී කණ්ඩායම මත සැලකිය යුතු පීඩනයක් එල්ල කරයි.
ශ්රී ලංකා රොළවන්නෝ ප්රතිචාර දක්වති
ලකුණු තොගයක් ලෑල්ලේ රැඳී තිබියදීත්, ශ්රී ලංකාවේ දඟ ප්රහාරය චරිතයක් හා අධිෂ්ඨානයක් පෙන්නුම් කරමින් ඉන්දීය පිතිකරණ පෙළට කඩුලු නවයක් ගෙන ඒමට සමත් විය. විශේෂයෙන්ම දඟ රොළවන්නෝ ශ්රී ලංකා පාර්ශ්වයට වඩාත්ම ඵලදායී අවිය බවට පත්වූ අතර, ඉනිමේ අවසාන අවස්ථාවල ඉන්දීය පිතිකරුවන් මත ඔවුන් නිරන්තර පීඩනයක් ඇති කරමින් පන්දුව හරවා ගෙන ක්රීඩා කළහ.
ඉදිරියේ ඇත්තේ කුමක්ද?
ඉන්දියාවේ ඉනිම දැන් අවසන් වෙමින් පවතින අතර, ශ්රී ලංකාව පිතිකරණයට පැමිණෙන විට ඔවුන් ඉදිරියේ අති විශාල කාර්යයක් පවතී. ෆොලෝ-ඔන් ශෝධනය වළකා ගනිමින් මෙම ටෙස්ට් තරඟයේ බලාපොරොත්තු ජීවත්ව තබා ගැනීමට නම්, ඔවුන්ගේ ඉහළ පෙළේ ක්රීඩකයන්ගෙන් සැලකිය යුතු දායකත්වයක් ලැබිය යුතුය. කෙසේ වෙතත්, දඟ රොළවන්නන්ගේ දස්කම් ශ්රී ලංකා කඳවුරට ධෛර්යජනක සංඥාවක් වනු ඇති අතර, තරඟය ඊළඟ තීරණාත්මක අදියරට ඇතුළු වෙයි.
ලොව ශක්තිමත්ම ටෙස්ට් කණ්ඩායම්වලින් එකකට එරෙහිව අවස්ථාවට සරිලන ප්රතිචාරයක් දැක්වීමට ශ්රී ලංකාව තැත් කරද්දී, දිවයිනේ ක්රිකට් රසිකයෝ ඒ දෙස උනන්දුවෙන් නෙත් යොමු කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.