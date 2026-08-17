Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉන්දියාව 460-9ක් රාශි කරද්දී ශ්‍රී ලංකා දඟ රොළවන්නෝ ප්‍රතිහමුදා දෙති

17 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඉන්දියාව 460-9ක් රාශි කරද්දී ශ්‍රී ලංකා දඟ රොළවන්නෝ ප්‍රතිහමුදා දෙති

දඟ රොළවන්නෝ ශ්‍රී ලංකාවට බලාපොරොත්තුවේ කිරණක් ලබාදෙති

ශ්‍රී ලංකාවේ දඟ රොළවන්නෝ දිරිමත් ප්‍රතිහමුදාවක් දක්වමින් තරඟයට නැවත එක්වීමට සමත් වූ අතර, පවතින ටෙස්ට් තරඟ හමුවේ අමුත්තන් වන ඉන්දීය කණ්ඩායම ආධිපත්‍යශීලී පිතිකරණ දිසාවක් දැක්වූ නමුත් ශ්‍රී ලංකාව ඔවුන් කඩුලු නවයක් දිනා ලකුණු 460කට සීමා කළේය.

ඉන්දියාවේ ආධිපත්‍යශීලී එකතුව

ඉන්දීය කණ්ඩායම සිය ඉනිම පුරාවට අධිකාරයෙන් හා අභිප්‍රාය සහිතව පිතිකරණය කරමින්, ස්ථාවරව හා සමහර අවස්ථාවල ආධිපත්‍යශීලීව ලකුණු රාශි කරමින් 460-9ක ශක්තිමත් එකතුවක් ගොඩනඟා ගත්තේය. මෙම එකතුව ඉදිරි ඉනිමේදී අභියෝගාත්මක ලකුණු හඹා යෑමකට හෝ ආරක්ෂිත ක්‍රීඩාවකට සිදුවන ස්වාමී කණ්ඩායම මත සැලකිය යුතු පීඩනයක් එල්ල කරයි.

ශ්‍රී ලංකා රොළවන්නෝ ප්‍රතිචාර දක්වති

ලකුණු තොගයක් ලෑල්ලේ රැඳී තිබියදීත්, ශ්‍රී ලංකාවේ දඟ ප්‍රහාරය චරිතයක් හා අධිෂ්ඨානයක් පෙන්නුම් කරමින් ඉන්දීය පිතිකරණ පෙළට කඩුලු නවයක් ගෙන ඒමට සමත් විය. විශේෂයෙන්ම දඟ රොළවන්නෝ ශ්‍රී ලංකා පාර්ශ්වයට වඩාත්ම ඵලදායී අවිය බවට පත්වූ අතර, ඉනිමේ අවසාන අවස්ථාවල ඉන්දීය පිතිකරුවන් මත ඔවුන් නිරන්තර පීඩනයක් ඇති කරමින් පන්දුව හරවා ගෙන ක්‍රීඩා කළහ.

ඉදිරියේ ඇත්තේ කුමක්ද?

ඉන්දියාවේ ඉනිම දැන් අවසන් වෙමින් පවතින අතර, ශ්‍රී ලංකාව පිතිකරණයට පැමිණෙන විට ඔවුන් ඉදිරියේ අති විශාල කාර්යයක් පවතී. ෆොලෝ-ඔන් ශෝධනය වළකා ගනිමින් මෙම ටෙස්ට් තරඟයේ බලාපොරොත්තු ජීවත්ව තබා ගැනීමට නම්, ඔවුන්ගේ ඉහළ පෙළේ ක්‍රීඩකයන්ගෙන් සැලකිය යුතු දායකත්වයක් ලැබිය යුතුය. කෙසේ වෙතත්, දඟ රොළවන්නන්ගේ දස්කම් ශ්‍රී ලංකා කඳවුරට ධෛර්යජනක සංඥාවක් වනු ඇති අතර, තරඟය ඊළඟ තීරණාත්මක අදියරට ඇතුළු වෙයි.

ලොව ශක්තිමත්ම ටෙස්ට් කණ්ඩායම්වලින් එකකට එරෙහිව අවස්ථාවට සරිලන ප්‍රතිචාරයක් දැක්වීමට ශ්‍රී ලංකාව තැත් කරද්දී, දිවයිනේ ක්‍රිකට් රසිකයෝ ඒ දෙස උනන්දුවෙන් නෙත් යොමු කරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ මිනිස්-අලි ගැටුම: මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යත්ම තාක්ෂණික විසඳුම් ඉල්ලා සිටින පරිසර ක්‍රියාකාරිකයෙක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ මිනිස්-අලි ගැටුම: මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යත්ම තාක්ෂණික විසඳුම් ඉල්ලා සිටින පරිසර ක්‍රියාකාරිකයෙක්

පරිසර ක්‍රියාකාරික ආනන්ද දිසානායක මහතාට අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ උත්සන්න වෙමින් පවතින මිනිස්-අලි ගැටුම භයාවහ මට්ටමකට ළඟා වී ඇති අතර, වාර්ෂිකව අලි ඇතුන් 400කට අධික…

17 Aug 2026 Discuss
දෙවන දිනය 460/9 කින් අවසන් වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකා ස්පින් ත්‍රාසජනක ප්‍රතිවාර්තාවක් Sinhala

දෙවන දිනය 460/9 කින් අවසන් වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකා ස්පින් ත්‍රාසජනක ප්‍රතිවාර්තාවක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ස්පින් පන්දු යවන්නන් වැසි බාධාවලින් යුත් ටෙස්ට් තරගයේ දෙවන දිනයේ අනන්‍ය හැරවුමක් ඇති කරමින්, ප්‍රතිවාදීන් 288/2 ශක්තිමත් ස්ථාවරයේ සිට දවස අවසානය…

17 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වය අවධානයට: ගෝලීය උත්කණ්ඨා නොසළකා හැරිය නොහැකි ඇයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වය අවධානයට: ගෝලීය උත්කණ්ඨා නොසළකා හැරිය නොහැකි ඇයි

ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර අවධානය වැඩිවෙමින් පවතින අතර, එය රටේ ප්‍රජාතාන්ත්‍රික විශ්වාසනීයත්වය මෙන්ම ආර්ථික අභිලාෂයන් කෙරෙහිද බරපතල…

17 Aug 2026 Discuss