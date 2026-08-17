ජාතික ගොවිජන සංවර්ධන මණ්ඩලය මෙම මූල්ය වර්ෂයේ පළමු භාගයේදී රුපියල් මිලියන 300ක ශුද්ධ ලාභයක් වාර්තා කරයි
ජාතික ගොවිජන සංවර්ධන මණ්ඩලය (NLDB) වත්මන් මූල්ය වර්ෂයේ පළමු මාස හයට රුපියල් මිලියන 300ක ශුද්ධ ලාභයක් වාර්තා කර ඇති අතර, මෙය රාජ්ය හිමිකාරිත්වයෙන් පවත්වාගෙන යන මෙම ආයතනය සඳහා සැලකිය යුතු සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
රාජ්ය ආයතනයක ප්රතිෂ්ඨාපනයක්
මෙම ශක්තිමත් මූල්ය කාර්යසාධනය, ශ්රී ලංකාව පුරා ගොවිජන සංවර්ධන කටයුතු අධීක්ෂණය කරන ජාතික ගොවිජන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ මෙහෙයුම් කාර්යක්ෂමතාවය සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති බවට සංඥාවක් වේ. වසරකින් අඩක් ඇතුළත රුපියල් මිලියන තුන්සියයක ලාභයක් උපදවා ගැනීමේ හැකියාව, රටේ ගොවිජන අංශය තුළ වර්ධනය වෙමින් පවතින ගතිවේගය පිළිබිඹු කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ කෘෂිකර්ම අංශය සඳහා වැදගත්කම
ජාතික ගොවිජන සංවර්ධන මණ්ඩලය ශ්රී ලංකාවේ කිරි සහ ගොවිජන කර්මාන්ත සහාය කිරීමෙහිලා කේන්ද්රීය භූමිකාවක් ඉටු කරන අතර, ජාතික ආහාර සුරක්ෂිතතාව සඳහා ඉතා වැදගත් වන ගොවිපල හා අභිජනනය වැඩසටහන් කළමනාකරණය කරයි. එවැනි ආයතනයකින් ලැබෙන සෞඛ්යසම්පන්න ලාභ ආන්තිකයක්, යටිතල පහසුකම්, සත්ත්ව පාලන වැඩසටහන් සහ දිවයිනේ ගොවි ජනතාව සඳහා වූ ආධාර මුලපිරීම් ආදී ක්ෂේත්රවලට නැවත ආයෝජනය කිරීමේ ධාරිතාව ශක්තිමත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාව ජාතික ආර්ථික යථාර්ථාවරණය දිගටම ඉදිරියට ගෙන යන මෙකී ධනාත්මක ප්රතිඵල, රාජ්ය ආයතන මූල්යමය වශයෙන් ස්වයංපෝෂිත වීමට සහ රජයේ සහනාධාරවලට ඇති යැපීම අඩු කිරීමට වැඩිවෙමින් පවතින බලපෑම් මධ්යයේ අත්පත් කරගනු ලැබ ඇත.
ඉදිරිය දෙස බලන කල
වර්ෂයේ දෙවන භාගයේදී මෙම කාර්යසාධනය මත ගොඩනඟා ගැනීමට නිලධාරීන් බලාපොරොත්තු වන අතර, ජාතික ගොවිජන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ ශක්තිමත් පළමු භාග ප්රතිඵල කෘෂිකර්ම හා ගොවිජන සංවර්ධන අංශවල පාර්ශ්වකරුවන් අතර ශුභවාදී ආකල්පයක් ජනිත කර ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.