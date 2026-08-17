මිනිසුන් හා ඇතුන් අතර මාරාන්තික ගැටුමට අවසානයක් ගෙනෙන්නට නව යෝජනාවක්
දශක ගණනාවක් පැරණි ගැටුම අර්බුදකාරී අවස්ථාවකට
ශ්රී ලංකාවේ දිගු කලක් තිස්සේ පැවත එන මිනිස්-ඇතා ගැටුම තීරණාත්මක හැරවුම් ලක්ෂ්යයකට පැමිණ ඇති අතර, දේශීය ජනකොටස් හා දිවයිනේ වන ඇතුන් අතර ඉතා භයානක ලෙස වර්ධනය වෙමින් පවතින ආතතීන් කළමනාකරණය සඳහා සమස්ත නව ප්රවේශයක් ගෙනෙන ලෙස නැවත වරක් බලකෑම් එල්ල වෙමින් තිබේ.
අළුතින් ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාවක් සම්මත ලෙස භාවිත කෙරෙන අඩවිය කිරීමේ උපාය මාර්ගවලින් ඔබ්බට ගොස්, මිනිසුන් හා ඇතුන් අතර සැබෑ සහජීවනයක් ඇති කිරීමේ අරමුණින් සකස් කර ඇත. සෑම වසරකම මිනිස් හා ඇතා යන දෙපාර්ශ්වයෙන්ම ජීවිත සිය ගණනක් අහිමි වෙමින් පවතින බැවින්, මෙය බොහෝ කලකට පෙර සිදු විය යුතු වෙනසක් බව විශේෂඥයෝ හා සංරක්ෂකයෝ අවධාරණය කරති.
ව්යසනකාරී ප්රතිවිපාක ගෙන දෙන ගැටුමක්
ශ්රී ලංකාව ලොව විශාලතම ආසියානු ඇතා ජනගහනයන්ගෙන් එකක් දරන නමුත්, ශීඝ්රයෙන් ව්යාප්ත වෙමින් පවතින කෘෂිකාර්මික ව්යාප්තිය හා මිනිස් පදිංචිය, සාම්ප්රදායික ඇතා වාසභූමිවලට ක්රමක්රමයෙන් ආක්රමණය කර ඇත. ඊට ප්රතිඵලයක් ලෙස, මෑත දශකවල දෙපාර්ශ්වයෙන්ම සිය ගණනක ජීවිත හානි සිදු කරමින්, ප්රතිශෝධ ඝාතන, බෝග විනාශය හා මාරාන්තික ගැටුම් ඇති වීමේ චක්රයක් බිහි වී ඇත.
වනාන්තර මායිම්වල වෙසෙන ග්රාමීය ගොවි ප්රජාවන් බෝග හා දේපළ විනාශ කරන ඇතා ආක්රමණ හේතුවෙන් ජීවනෝපාය නැතිවීමේ බරපතළම බාධාවලට මුහුණ දෙයි. ඒ සමගම, ඇතා සංඛ්යාව ද වාසභූමි හානියෙන් ක්රමශ්රේණීගත ලෙස පීඩාවට ලක් වෙමින්, මෙම සතුන් රඳා සිටින සංක්රමණ කොරිඩෝ ඛණ්ඩ ඛණ්ඩ වී යමින් ඇත.
නව යෝජනාවේ අඩංගු කරුණු
නව මුලපිරීම සකස් කර ඇත්තේ ගැටුමේ රෝග ලක්ෂණ කළමනාකරණය කිරීමට ඉඩ දීමෙන් වෙනස්ව, එහි මූල හේතූන් විසඳීමේ අරමුණිනි. යෝජිත රාමුවේ ප්රධාන අංග ලෙස පහත කරුණු ඇතුළත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ:
- මිනිස්-ඇතා හමුවීම් සිදුවීමේ වාර ගණන අඩු කිරීම සඳහා ඇතා සංක්රමණ කොරිඩෝ ශක්තිමත් කිරීම හා ප්රතිෂ්ඨාපනය කිරීම
- ඇතුන් පැමිණෙන බව ගම්වාසීන්ට කලින් දැනුම් දීමෙන් ගැටුම් වළකා ගැනීමට ඉඩ සලසන ඉක්මන් අනතුරු ඇඟවීමේ පද්ධති හඳුන්වා දීම
- ඇතා ක්රියාකාරකම් හේතුවෙන් හානි භෝගවූ ගොවීන්ට හා පවුල්වලට සාධාරණ හා කාලෝචිත වන්දි ලබා දෙන යාන්ත්රණ ස්ථාපිත කිරීම
- දිගු කාලීන විසඳුමකට ඔවුන්ගේ ගැටලු මූලිකව ඇතුළත් වන බව සහතික කිරීම සඳහා දේශීය ප්රජාවන් සංරක්ෂණ සැලසුම් සඳහා සෘජුව සම්බන්ධ කිරීම
- විදුලි වැටවල් හා කැණීම් වළවල් ඇතුළු දැනට ක්රියාත්මක වාරණ ක්රමවල ඵලදායිතාව සමාලෝචනය කිරීම
විශේෂඥයෝ ක්ෂණික ක්රියාමාර්ගයක් ඉල්ලා සිටිති
වනජීවී විශේෂඥයෝ හා සංරක්ෂණ කණ්ඩායම් සහජීවනය සම්බන්ධ අළුත් අවධානය පිළිගනිමින්, ඛණ්ඩිත මැදිහත් වීම් නැවත නැවතත් දිගු කාලීන ප්රතිඵල ගෙනෙන්නට අසමත් වී ඇති බව අවධාරණය කරති. ප්රමාණවත් අරමුදල් හා දේශපාලන අභිලාෂයකින් සහාය ලත් ජාතික මට්ටමේ සම්බන්ධිත උපාය මාර්ගයක් නොමැතිව, ඉඩකඩ සඳහා ඇති පීඩනය වර්ධනය වීමත් සමග ගැටුම තවත් උත්සන්න වනු ඇතැයි ඔවුහු තර්ක කරති.
තත්ත්වය මෙතෙකට පැමිණ ඇති හෙයින් කිසිවක් නොකිරීම තවදුරටත් විකල්පයක් නොවේ. ප්රජාවන් ද ඇතුන් ද දරාගත නොහැකි මිලක් ගෙවමින් සිටිති.
ඉදිරි සති කිහිපය තුළ රජයේ බලධාරීන්, වනජීවී නිලධාරීන් හා ප්රජා පාර්ශ්වකරුවන් අතර පුළුල් සාකච්ඡාවකට ගෙන යෑමට මෙම යෝජනාව අපේක්ෂා කෙරේ. ඇතා සංස්කෘතික හා ජාතික සංකේතයක් ලෙස ඉමහත් වැදගත්කමකින් සලකන ජාතියකට, දිගු කාලීන විසඳුමක් සොයා ගැනීම සංරක්ෂණ කටයුතු ඉක්මවා ගිය ඉතා ගෙැඹ
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.