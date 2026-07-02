Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ හොඳම දූපත ලෙස ගෝලීය සංචාරක අධිකාරිය වන Big 7 Travel විසින් නම් කෙරේ

02 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ හොඳම දූපත ලෙස ගෝලීය සංචාරක අධිකාරිය වන Big 7 Travel විසින් නම් කෙරේ

ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් සංචාරක මාධ්‍ය හා ශ්‍රේණිගත කිරීමේ සංවිධානය වන Big 7 Travel විසින් ලෝකයේ හොඳම දූපත ලෙස නම් කිරීමත් සමග ගෝලීය සංචාරක ක්‍ෂේත්‍රයේ වඩාත් ප්‍රතිෂ්ඨාසම්පන්න ගෞරවයන්ගෙන් එකක් හිමි කරගෙන ඇත.

ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ක්‍ෂේත්‍රයේ ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයක්

මෙම පිළිගැනීම තුළින් ශ්‍රී ලංකාව ලොව පුරා ඇති අනෙකුත් දූපත් ගමනාන්ත අතිමහත් සංඛ්‍යාවකට ඉදිරියෙන් සිටින අතර, ඉන්දියන් සාගරයේ මුතු ඇටය ලෙස හඳුන්වන මෙරට ලොව වඩාත්ම ඉල්ලුමට ලක්වන සංචාරක ගමනාන්තයන්ගෙන් එකක් ලෙස සිය තත්ත්වය තහවුරු කරගෙන ඇත. මෙම සම්මානය, මෑත වසරවලදී ප්‍රකෘතිමත් වීමේ හා වර්ධනයේ අධිෂ්ඨානශීලී මඟකට එළඹ සිටින දූපත් රාජ්‍යයේ සංචාරක ක්‍ෂේත්‍රයට සැලකිය යුතු ඉහළ නැංවීමක් ලබාදෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

Big 7 Travel සංවිධානය සංචාරක ක්‍ෂේත්‍රය තුළ, සමාජ මාධ්‍ය ප්‍රවේශය, පාඨක ඡන්ද, සහ විශේෂඥ කතුවැකි තක්සේරු කිරීම් ඇතුළු දත්ත මත පදනම් වූ ශ්‍රේණිගත කිරීම් සඳහා පුළුල් ලෙස ඇගයීමට ලක් කෙරේ. ස්වාභාවික සෞන්දර්යය, සංස්කෘතික සម්පන්නතාව, ආගන්තුක සත්කාරය, සහ සමස්ත අමුත්තන්ගේ අත්දැකීම ඇතුළු පුළුල් නිර්ණායක පරාසයක් ඔස්සේ ගමනාන්ත ඇගයීමට මෙම ශ්‍රේණිගත කිරීම් යොදාගනී.

ශ්‍රී ලංකාව කැපී පෙනෙන්නේ කෙසේද

ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ ප්‍රමුඛ දූපත් ගමනාන්තය ලෙස තෝරාගැනීම, රටෙහි අමුත්තන්ට ලබාදෙන අසාමාන්‍ය විවිධත්වය පිළිබිඹු කරයි. දකුණු හා නැගෙනහිර වෙරළාන්තයේ රන්වන් මුහුදු තීරයන් සිට නුවරඑළියේ මීදුම් වැසි කඳුකරය, සංස්කෘතික ත්‍රිකෝණයේ පුරාණ උරුම ස්ථාන, සහ ජාතික වනෝද්‍යාන තුළ ජෛව විවිධත්වය දක්වා, ශ්‍රී ලංකාව සෑම ආකාරයේ සංචාරකයන් සඳහාම ආකර්ෂණීය හා බහු මාන අත්දැකීමක් ඉදිරිපත් කරයි.

  • යාල හා මිනේරිය ජාතික වනෝද්‍යාන ඇතුළු ලොව කීර්තිමත් වනජීවී රක්ෂිත
  • සීගිරිය, පොළොන්නරුව සහ මහනුවර ශුද්ධ නගරය ඇතුළු යුනෙස්කෝ ලෝක උරුම අඩවි
  • තද හා සුවඳ රසකාරක රසවිඳීම් සඳහා ජාත්‍යන්තරව ප්‍රසිද්ධ සාර්ථකව ශ්‍රේෂ්ඨ ආහාර සංස්කෘතියක්
  • රළ පැදීම, කිමිදීම හා විවේකී සංචාරකයන් එක සේ ආකර්ෂණය කර ගන්නා නිර්මල මුහුදු වෙරළ
  • සියවස් ගණනාවක ඉතිහාසය හා සම්ප්‍රදායන් තුළ ගැඹුරින් මුල් බැසගත් උණුසුම් හා සාදරයෙන් පිළිගන්නා සංස්කෘතියක්

රාජ්‍යයේ සංචාරක ක්‍ෂේත්‍රයට ශක්තිමත් කිරීමක්

සැලකිය යුතු ආර්ථික අභියෝගවලින් පිරි කාලපරිච්ඡේදයකින් පසු සිය සංචාරක ක්‍ෂේත්‍රය නැවත ගොඩනඟා ප්‍රාණවත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව අඛණ්ඩව ක්‍රියා කරන මෙවේලාවේ, මෙම පිළිගැනීමේ කාලෝචිත බව විශේෂ අරුතක් ගනී. ක්‍ෂේත්‍ර පාර්ශ්වකරුවන් හා රජයේ නිලධාරීන් ශ්‍රී ලංකාවේ ලෝකයේ ශ්‍රේෂ්ඨ ගමනාන්තයක් ලෙස ඇති හැකියාව ගෝලීය වශයෙන් තහවුරු කිරීමේ ශක්තිමත් සාක්ෂියක් ලෙස මෙම සම්මානයට සාදරයෙන් පිළිගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වාභාවික විස්මයන්, සංස්කෘතික ගැඹුර, සහ ජනතාවගේ උණුසුම බොහෝ කලක සිට අත්දැකීම් සම්පන්න සංචාරකයන්ගේ ප්‍රිය ගමනාන්තය කොට ඇත — මෙම පිළිගැනීම, බොහෝ දෙනෙකු දැනටමත් දැන සිටියේ යැයි තහවුරු කරයි.

ඉදිරි ජාත්‍යන්තර ප්‍රවර්ධන ව්‍යාපාරවලදී Big 7 Travel සම්මානය යොදාගැනීමට සංචාරක අධිකාරීන් ඉඩ ඇති අතර, ඉදිරි මාසවලදී සංචාරක පැමිණීම හා විදේශ විනිමය ඉපැයීම ශක්තිමත් ලෙස ඉහළ නංවාලීමේ අපේක්ෂාව ඔවුන් ලොලෙන් ගෙන සිටිති.

ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා, මෙම සම්මානය ජාතික ආඩම්බරයේ අතිවිශේෂ මොහොතක් ලෙස සැලකෙන අතර — ඔවුන් නිවස ලෙස හඳුනන ඒ අ

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එල් නිනෝ කාලගුණ සංසිද්ධියක් ඇතිවීමට 63%ක සම්භාවිතාවක් — ශ්‍රී ලංකා නිලධාරීන් අනතුරු අඟවයි Sinhala

එල් නිනෝ කාලගුණ සංසිද්ධියක් ඇතිවීමට 63%ක සම්භාවිතාවක් — ශ්‍රී ලංකා නිලධාරීන් අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාවට දැඩි කාලගුණික තර්ජනයක් එල්ල වෙමින් තිබෙන අතර, ශක්තිමත් එල් නිනෝ කාලගුණ සංසිද්ධියක් අත්විඳීමට දිවයිනට 63%ක සම්භාවිතාවක් ඇති බව නිලධාරීන් අනතුරු…

02 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක පැමිණීම් ජූනි මාසයේ දී තීව්‍ර ලෙස පහත වැටේ — පහත වැටීම සියයට 10කට ආසන්නයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක පැමිණීම් ජූනි මාසයේ දී තීව්‍ර ලෙස පහත වැටේ — පහත වැටීම සියයට 10කට ආසන්නයි

ජූනි මාස සංඛ්‍යා කලකිරවනසුලු පසුබෑමක් හෙළිදරව් කරමින් සංචාරක ක්ෂේත්‍රයට පහරක් ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රයට සැලකිය යුතු පසුබෑමක් සිදු වී ඇති අතර, පසුගිය වසරේ…

02 Jul 2026 Discuss
සජිත් ප්‍රේමදාස: චීනයේ ආර්ථික පරිවර්තනයෙන් ශ්‍රී ලංකාව පාඩම් ඉගෙන ගත යුතුයි Sinhala

සජිත් ප්‍රේමදාස: චීනයේ ආර්ථික පරිවර්තනයෙන් ශ්‍රී ලංකාව පාඩම් ඉගෙන ගත යුතුයි

විපක්ෂ නායකයා ආර්ථික යථාර්ථයට ආදර්ශයක් ලෙස චීනය පෙන්වා දෙයි විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා, චීනයේ සුවිශේෂී ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ අධ්‍යයනය කර ඉන් ආභාෂය ලබා…

02 Jul 2026 Discuss