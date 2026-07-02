කටාර් එයාර්වේස් සමාගම දොහා-කොළඹ මාර්ගයේ දෛනික ගුවන් සේවා පහක් යථා තත්ත්වයට
කටාර් එයාර්වේස් සමාගම දොහා සහ කොළඹ අතර පෙර-වසංගත ගුවන් සේවා සංඛ්යාව සම්පූර්ණයෙන් යථා තත්ත්වයට ගෙන ඒමට සමත් වී ඇති අතර, දෛනික ගුවන් සේවා පහක් නැවත ආරම්භ කිරීමත් සමඟ නගර දෙක අතර සතිපතා ගුවන් සේවා ගණන 35 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ. මෙම පියවර ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක ක්ෂේත්රයට, ව්යාපාරික ගමන්-බිමන්වලට සහ පුළුල් ජාත්යන්තර සම්බන්ධතාවයට සැලකිය යුතු ශක්තියක් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලාංකික ගුවන් සේවා ක්ෂේත්රයේ ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයක්
දෛනික නැවත පැමිණෙන ගුවන් සේවා පහක් යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම, මෑත වර්ෂ කිහිපය තුළ කොළඹ මාර්ගයේ සිදු වූ වඩාත් සැලකිය යුතු ධාරිතා වැඩිවීම්වලින් එකක් ලෙස සැලකේ. බණ්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන් තොටුපොළ රටේ ප්රධාන ද්වාරය ලෙස සේවය කරන අතර, ශ්රී ලාංකික සංචාරකයින්ට සහ රටට පැමිණෙන අමුත්තන්ට, දොහාහි හමාද් ජාත්යන්තර ගුවන් තොටුපොළ හරහා යුරෝපය, මැදපෙරදිග, අප්රිකාව සහ ඇමරිකාව ඇතුළු ගමනාන්ත කරා ළඟා වීමේ විශාල නම්යශීලිත්වයක් ලබා ගැනීමට කටාර් එයාර්වේස් සමාගමේ ව්යාප්ත කාලසටහන හේතු වේ.
සංචාරක හා ව්යාපාරික ගමන්-බිමන් ප්රයෝජනයට
ශ්රී ලංකාව ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ක්රියාවලිය ඉදිරියට ගෙන යන මෙම අවස්ථාවේ ධාරිතාව යථා තත්ත්වයට ගෙනඒමේ කාලය ඉතාමත් සාදරයෙන් පිළිගත යුතු බව ක්ෂේත්ර නිරීක්ෂකයෝ පවසති. රටට ශ්රී ලංකාව විදේශ සංචාරකයින් වැඩි සංඛ්යාවක් ආකර්ෂණය කරගැනීමටත්, ආයෝජන ප්රවර්ධනයටත් ක්රියාශීලීව කටයුතු කරන මෙවේලේ, ආසන ලබාගැනීමේ හැකියාව ඉහළ යෑම සාමාන්යයෙන් ගුවන් ගාස්තු තරඟකාරී ලෙස සකස් කිරීමට ඉවහල් වන අතර, ඒ හරහා සංචාරකයින් පැමිණීම ශ්රීමත් ලෙස ඉහළ යයි — විදේශ විනිමය ඉපැයීම් නැවත ගොඩ නැඟීමට ශ්රී ලංකා රජය ප්රමුඛ ඉලක්කයක් ලෙස ගෙන ඇති කාරණය ද මෙයමය.
ව්යාපාරික සංචාරකයින්ටද සමාන ප්රයෝජනයක් ලැබෙනු ඇත; දවස පුරා ලබාගත හැකි පිටත්වීම් ඇති නිසා, සීමිත ගුවන් සේවා වේලාවන් වටා ගමන් සැලසුම් කිරීමේ අවශ්යතාව අඩු වේ. ජාත්යන්තර වෙළඳපළ තුළ ක්රියාත්මක වන ශ්රී ලාංකික වෘත්තිකයන් සහ ව්යාපාරිකයන් දිගු කලක් තිස්සේ කටාර් එයාර්වේස් සමාගමේ ගෝලීය ජාලය මත රඳා සිටින අතර, ව්යාප්ත කාලසටහන ඒ සම්බන්ධය තවදුරටත් ශක්තිමත් කරයි.
ගෝලීය සම්බන්ධතාව ශක්තිමත් කිරීම
කටාර් එයාර්වේස් සමාගම ලොව විශාලතම ජාත්යන්තර මාර්ග ජාලයන්ගෙන් එකක් පවත්වාගෙන යන අතර, දොහාහි මෙම ගුවන් තොටුපළ ශ්රී ලංකාවෙන් දිගු දුර ගමනාන්ත කරා ගමන් කරන මගීන් සඳහා ඉතා වැදගත් සංක්රාන්ති ලක්ෂ්යයක් ලෙස සේවය කරයි. දැන් ලබා දෙනු ලබන සතිපතා සේවා 35 ක් ප්රාදේශීය විශාල වෙළඳපළ කිහිපයකට ඉදිරිපත් කළ හැකි සම්බන්ධතාවයක් ලබා දෙන අතර, කොළඹ නගරය ක්රමයෙන් ශ්රේෂ්ඨ ජාත්යන්තර ගුවන් කේන්ද්රස්ථානයක් ලෙස ස්ථාපිත කරයි.
දෛනික සම්පූර්ණ ගුවන් සේවා සංඛ්යාව යථා තත්ත්වයට ගෙනඒම, ශ්රී ලංකාව සංචාරක ගමනාන්තයක් ලෙසත්, වාණිජමය වශයෙන් ශක්යතාව ඇති වෙළඳපළක් ලෙසත් කටාර් එයාර්වේස් සමාගම තබන විශ්වාසය ඉස්මතු කරයි.
මගීන්ට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?
- කොළඹ සහ දොහා අතර දෛනික නැවත ගුවන් සේවා පහක්, සතිපතා සේවා 35 ක් දක්වා
- විනෝදාත්මක සහ ව්යාපාරික සංචාරකයින් දෙඅංශයටම වැඩි කාලසටහන් නම්යශීලිත්වයක්
- හමාද් ජාත්යන්තර ගුවන් තොටුපොළ හරහා යුරෝපය, අප්රිකාව සහ ඇමරිකාව ඇතුළු ගමනාන්ත කරා ඉදිරි සම්බන්ධතා වැඩිදියුණු කිරීම
- ආසන ලබා ගැනීමේ හැකියාව ඉහළ යෑම හේතුවෙන් ගුවන් ගාස්තු වඩාත් තරඟකාරී වීමේ හැකියාව
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.